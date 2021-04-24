باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ميتز ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه ميتز بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة في الجولة ال34 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

لينجح الفريق الباريسي من الصعود مؤقتًا إلى صدارة الترتيب. في انتظار مباراة أقرب المنافسين ليل الفرنسي في مواجهة أولمبيك ليون. مساء يوم الأحد القادم في مباراة صعبة على كلا المنافسين.

هدف أصحاب الأرض ميتز

وأحرز الهاجم الفرنسي وهداف الدوري الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا. هدف التقدم في شباك ميتز في الدقيقة الرابعة مع بداية صافرة انطلاق المباراة.

فيما عاد فريق ميتز من تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الضيف باريس سان جيرمان في الدقيقة ال 46. عن طريق لاعب الوسط الفرنسي “فابيان كونتونز” 25 عامًا. لينتهي منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد.

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مبابي والهدف الثاني لباريس سان جيرمان

وقد عاد من جديد المهاجم الفرنسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال59 من عمر زمن المباراة. كما وحاول أصحاب الأرض ميتز من تهديد شباك حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان “كلور نافاس”، لكنه فشل في إحراز هدف التعادل.

تمت المهمة بنجاح ✅ pic.twitter.com/AT7A1wUDeb — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 24, 2021

ضربة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان

ونجح المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” 28 عامًا في الدقيقة ال89 قبل نهاية المباراة في شباك ميتز، عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة أحد لاعبي ميتز. لينتهي اللقاء بفوز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز استطاع فريق باريس سان جيرمان من العودة إلى صدارة جدول الترتيب من جديد. قبيل مواجهته المنتظرة في دوري أبطال أوروبا أمام متصدر الدوري الإنجليزي المان سيتي في منافسات دو النصف النهائي نهاية الأسبوع الجاري.

إصابة مبابي

وقد صرح مدرب فريق باريس سان جيرمان ” ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا. في مؤتمر صحفي له عقب فوز على منافسه ميتز تعقيبًا على إصابة مهاجم فريقه كيليان مبابي، قائلاً: ” مبابي تعرض لضربة قوية خلال المباراة. لكنني لا أعتقد أنها قوية جدًا.”

المتصدر الجديد للدوري الفرنسي! 🔝❤️💙 pic.twitter.com/mOLgDbfGGG — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 24, 2021

وتمنى المدرب الأرجنتيني ” بوتشيتينو”، وجوده في مباراة مانشستر سيتي القادمة في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الفرنسي

وعاد فريق باريس سان جيرمان من جديد إلى صدارة بعد الفوز بعد فوز الأخير على منافسه ميتز برصيد 72 نقطة. بينما جاء فريق ليل في ثاني ترتيب الدوري بفارق نقطتين برصيد 70 نقطة.

صعود موناكو وليون

بينما في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 68 نقطة بفارق نقطة وحيدة مع فريق ليل الفرنسي، يليه فريق أولمبيك ليون برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة في المركز الرابع. كما جاء فريق أولمبيك مارسيليا في خامس الترتيب برصيد 55 نقطة.

🔴 التشكيلة الأساسية 🔵 pic.twitter.com/zPJSppubKm — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 24, 2021

تراجع لنس ورين في الدوري الفرنسي

وفي المركز السادس يحتل فريق لنس في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن رين صاحب المركز السابع برصيد 51 نقطة.

أما في المركز الثامن يأتي فريق مونبلييه برصيد 47 نقطة، فيما يحتل في المركز التاسع من الترتيب جاء فريق نيس برصيد 43 نقطة متساويًا بذلك مع فريق ميتز الذي جاء في المركز العاشر من الترتيب.

هدافي الدوري الفرنسي

ويتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم اللاعب “كيليان مبامي” 22 عاماً. مهاجم فريق باريس سان جيرمان برصيد 25 هدفاً.

ديباي ومنافسه مبابي

كما وجاء اللاعب الهولندي ” ممفيس ديباي” 27 عاماً، في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفًا.

بفارق هدف وحيد مع ويأتي اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية ” وسام بن يدر” 30 عاماً. مع فريق موناكو الفرنسي برصيد 17 هدفاً الذي جاء في المركز الثالث من الترتيب.

ممفيس ديباي يصل إلى الهدف رقم 17 له مع ليون في الدوري الفرنسي هذا الموسم 🔝🔥 في وصافة الهدافين خلفًا لمبابي ✌️ برشلونة مهتم للغاية بالحصول على خدماته في الصيف المقبل ✍️pic.twitter.com/sM5uPBt0lr — جول العربي – Goal (@GoalAR) April 19, 2021

كما جاء في المركز الرابع اللاعب الألماني ” كيفن فولاند” برصيد 15 هدفًا. بفارق هدف وحيد مع اللاعب بولاي ديا، أما في المركز الخامس توكو إكامبي برصيد 12 هدفاً. من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2020-2021م.

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