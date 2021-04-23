موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد إلى مواجهة صعبة أمام منافسه ريال بيتيس مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني. والذي يجمع كلا الفريقين على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو”.

ويطمح فريق ريال مدريد من مواصلة سكة الانتصارات من أجل التربع مرة أخرى على صدارة الدوري. بعد نجاح جاره أتلتيكو مدريد من التربع على الصدارة بفارق نقطة وحيدة مع ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس

كما وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين داخل معقل نادي ريال مدريد أمام منافسه الضيف ريال بيتيس مساء يوم السبت، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر والكويت والبحرين.

أما عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

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القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني ومنافسه ريال بيتيس على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

💚🤍💚 Our call-up for Madrid! pic.twitter.com/wrq8xe5xEe — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) April 23, 2021

التعليق على مواجهة ريال مدريد وبيتيس

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق ريال مدريد ونظيره قادش الإسباني المعلق في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال بيتيس. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيأتي في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الإسباني ناتشو . ومارسيلو. ميليتاو. داني كرفخال. ألفارو أودريوزولا.

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا ضد بيتس! #ريال_مدريد_بيتس pic.twitter.com/UaDfrpXoIU — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 23, 2021

وفي خط الوسط، سيلعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. أيسكو. فالفيردي. كاسميرو. بالنسو.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب إشراك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن بنزيما. وعودة هازارد.

غيابات ريال مدريد عن المواجهة

فيما سيغيب عن المباراة كلاً من: اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز. ولاعب الظهير الأيسر ميندي. الألماني توني كروس بسبب الإصابة.

💬 #زيدان: "نحن نعرف أننا نواجه فريقا جيدا للغاية. ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا ونريد مواصلة ما نقوم به حتى الآن. ستكون هناك بعض المباريات الصعبة وعلينا أن نكون مستعدين للبدء بشكل جيد واللعب على مستوى عالٍ طيلة 90 دقيقة ". #ريال_مدريد_بيتس pic.twitter.com/1xllN8aybR — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 23, 2021

كما سيغيب قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس رغم مشاركته في التدريب الجماعي مع فريق ريال مدريد قبيل مواجهة ريال بيتيس.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة، فيما يليه فريق ريال مدريد الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق قادش برصيد 70 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

برشلونة وإشبيلية في ترتيب الدوري

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني الذي استطاع تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بخماسية مقابل هدفين. ليحتل بذلك المركز الثالث برصيد 68 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 67 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. أما في المركز العاشر جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 38 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما والصراع مع ميسي

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 17 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

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