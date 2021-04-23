سحله وداس على رأسه .. موظف أمن في نادي طنطا يعتدي على طفل بوحشية!

أثار مقطع فيديو جرى تداوله، لاعتداء موظف أمن بنادي طنطا في محافظة الغربية المصرية على طفل طرحه أرضا وداسه بقدميه ضجة واسعة في الشارع المصري.

وأظهرت كاميرا مراقبة الاعتداء الذي قام به موظف أمن بنادي طنطا بحق الطفل ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي.

أوامر عاجلة

وأصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية يوم الجمعة توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل الطفل ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي

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وفي المقابل كشف ياسر المنشاوي عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، أنه فور مشاهدة الفيديو رفع الأمر لمجلس الإدارة خلال الساعات الجارية.

كما أوضح أن مجلس إدارة النادي سيصدر بيانا عاجلا حول الواقعة والإجراءات التي ستتخذ حيال موظف الأمن خلال الفترة المقبلة.

طفل يقود قطار

وكان مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر فجر حالة من الجدل العارم بين المغردين، بعد أن وثق طفل يقود قطار حيث ظهر في مقعد القيادة في كفر الشيخ .

مقطع الفيديو الذي يظهر طفل يقود قطار جاء بالتزامن مع حوادث القطارات المفجعة التي ألمت بمصر وخلفت عشرات الضحايا، استدعى تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية المصرية، التي أصدرت بياناً للتعليق عليه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها الأربعاء، واطلعت “وطن” على نسخة منه، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وبحسب البيان الخاص حول “طفل يقود قطار” فقد ظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة.

وتبين بالفحص أن مقطع “فيديو طفل يقود قطار” المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين.

كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار شخصان.

وتابع بيان الداخلية المصرية أنه بعد” تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفي الاحتياطي (غير المستخدم).

وأكمل البيان انهما قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما.

واشار البيان الى انه تم ضبطه واقر أنه قام بوضع فيديو “طفل يقود قطار” على تطبيق “الواتس آب” وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك”.

وفجعت الأوساط المصرية الأحد الماضي بخروج قطار رقم 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان، في منطقة “سندهور” بالقرب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي تبعد نحو 30 كيلو متراً شمال القاهرة.

قطار طوخ

بينما ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أن 97 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث خروج قطار عن القضبان قرب طوخ بمحافظة القليوبية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أنه تم احتجاز سائق القطار وثمانية من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادث، الذي تسبب. في توقف حركة القطارات في محافظات الوجه البحري.

وأضافت محافظة القليوبية أنها أرسلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما أعلن وزير النقل، كامل الوزير، أنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقالت هيئة السكة الحديد إنها شكلت لجنة فنية للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف.

حوادث متكررة

وعلى مدار عقود، شهدت شبكة السكك الحديدية في مصر، التي تعد من بين الأقدم في العالم، حوادث كبيرة متكررة، استدعت وقفة طويلة للتحقيق في أسبابها الجذرية، وخطوات متسارعة من السلطات لمحاولة منع وقوعها.

وكان حادث طوخ الذي وقع الأحد وأسفر عن عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، آخر حوادث القطارات في مصر، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.

ومع صدور بيانات وتقارير عن حادث الأحد، الذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين، بدأت تتضح أجزاء من صورة ما حدث في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وشكل النائب العام المصري غرفة عمليات لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا، في حادث قطار طوخ.

وأرجع خبراء ومتخصصون في منظومة النقل تكرار حوادث القطارات في مصر لعدد من الأسباب.

ومن أهم تلك الاسباب تراكم الأزمات عبر سنوات بسبب ضعف عمليات صيانة القطارات وخطوط السكك الحديدية، وعدم توافر الإمكانات والكفاءة اللازمة لدى بعض العاملين في المنظومة.

وعانت منظومة النقل في مصر بسبب إهمال أعمال الصيانة على مدار أكثر من 40 عاما، وهو ما تسبب في حدوث مشكلات وأزمات يجري العمل على حلها خلال الوقت الجاري بتطوير السكك الحديدية والقطارات، والدفع بمنظومة العمل الإلكتروني وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

خاصة في تقاطع خطوط القطارات مع الطرق (المزلقانات)، مع وضع برامج تأهيل وتدريب للعاملين بالهيئة بالتعاون مع شركات عالمية من فرنسا والمجر وألمانيا، وهى الشركات التي أبرمت تعاقدات مع مصر مؤخرا في مجال القطارات والسكك الحديدية”.

ويشار إلى أن خطوط السكك الحديد المصرية ثاني أقدم الخطوط على مستوى العالم بعد البريطانية، حيث تم تدشينها عام 1854، لكنها شهدت العديد من الأزمات على مدار السنين بسبب غياب الصيانة والتحديث، وهو ما تعمل الحكومة الحالية على تغييره.

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