لينا قيشاوي تفاجئ الجمهور بزفافها .. من هو عريسها الذي اخفت وجهه بالصور!؟

أعلنت الإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة القطرية لينا قيشاوي عن ارتباطها، ناشرةً صورتين لها بفستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وارفقت لينا قيشاوي صورها بالآية القرآنية: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) .

ولم تكشف لينا قيشاوي عن هوية عريسها، حيث تعمدت في الصور عدم اظهار وجهه .

من هي لينا قيشاوي ؟

ومعروف أن لينا قيشاوي وعمرها 28 عاماً تعمل مذيعة ومقدمة لبرنامج “الجزيرة هذا الصباح” على شاشة قناة الجزيرة .

وبدأت لينا قيشاوي علاقتها بالإعلام من خلال العمل في قناة “الفلسطينية” كمذيعة لأكثر من برنامج.

قبل 6 سنوات، وتحديداً في عام 2015، أعلنت قيشاوي خطبتها من المطرب الفلسطيني “محبوب العرب” محمد عساف، ليذاع صيتها إلى حد كبير وتتصدر محركات البحث على جوجل أنذاك إلا أنهما انفصلا بعد عام واحد من الخطوبة.

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وحرصت لينا على أن يتم الانفصال عن محمد عساف في هدوء واحترام تام.

وأخرست لينا كل الشائعات بمنشور عبر حسابها على فيس بوك آنذاك أكدت فيه أن الأمر لا يتعدى مجرد النصيب، وأن ذلك القرار الأفضل للثنائي.

وأكدت أن كل الشائعات التي طالت الطرفين من تهويل لا صحة أو أساس لها.

ورغم أنها فلسطينية إلا أنها لم تولد بدولة فلسطين وإنما ولدت في جمهورية كازاخستان لأب فلسطيني.

وانضمت الإعلامية قيشاوي مؤخراً إلى قائمة المتنافسات على أجمل 100 وجه على مستوى العالم للشخصيات العامة، والتي تقام بشكل سنوي وتحظى باهتمام كبير.

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