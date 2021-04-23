فيديو لشاب قتل امه وقطعها بمنشار واكل وأطعم كلبه منها واحتفظ بالباقي في فريزر الثلاجة!

نشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو حول حادثة مروعة تمثلث بقيام رجل بقتل امه وقطع جسدها وأكل رفاتها في إسبانيا مدريد حيث بدأت محاكمته مؤخراً علما انه ارتكب الجريمة في يناير 2019.

واعتقلت الشرطة ألبرتو سانشيز غوميز في عام 2019، بعد أن توجهت إلى منزل والدته، البالغة 66 عاما، بعد مخاوف أثارها صديقه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على أشلاء متناثرة حول المنزل، بعضها محفوظ في حاويات بلاستيكية.

وقال المتهم للمحكمة إنه لا يتذكر تقطيع أوصال والدته وأكلها.

وتعود تفاصيل الجريمة الى تشاجر “غوميز” مع والدته المقيم معها في مدريد، وخلال الشجار نصب لها فخا.

فجأة، استكان “غوميز” ليجعلها تظن أنه توقف عن الشجار، وحين اطمأنت البالغة 67 عاما إليه، وجلست إلى شأنها، غافلها من الخلف بحبل انقضّ به على عنقها، ثم أمعن في خنقها حتى ارتمت جثة بلا حراك.

قتل امه وقطعها بمنشار

وسريعا مضى إلى المطبخ، وعاد إلى الجثة بمنشار وبعض السكاكين، وقام بقطع جسدها إلى أشلاء.

وتناول “غوميز” عشاءه بأكل بعضها تلك الليلة، واحتفظ بالباقي في فريزر الثلاجة.

صحيفةEl Mondo الناقلة عن التحقيق، قالت أنه بقي طوال أكثر من أسبوعين يقتات من جثة والدته، أحيانا نيئة، أو يقوم بطبخها، بل كان يقدم لحمها أكلا لكلب يملكه.

وكان يحدث ذلك في وقت كانت الشرطة تبحث عن والدته بعد أن تقدمت إحدى صديقاتها ببلاغ.

دافع الجريمة

وبحسب ما ورد، كان المتهم يعاني من اضطراب في الشخصية، وكذلك من تعاطي المخدرات قبل اعتقاله.

وتقول وسائل إعلام إسبانية، إنه كان معروفا لدى الشرطة بسبب عنفه ضد والدته، ماريا سوليداد غوميز، وإنه خالف أمر الاعتقال حين توقيفه.

إلى ذلك، استمعت المحكمة إلى أحداث المشهد المروع الذي عثرت عليه الشرطة في المنزل بشرق مدريد في فبراير/ شباط 2019.

وبحسب ما ورد، اعترف المدعى عليه، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما حين وقوع الجريمة، بخنق والدته وقال إنه كان يأكل أحيانا أجزاء من جسدها، ويعطيها للكلب في بعض الأحيان.

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