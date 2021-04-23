صفعة للمطبعين .. طرد سفير الإمارات في إسرائيل من إفطار رمضاني مع فلسطينيين

أعلنت مصادر إعلامية عن طرد سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، من إفطار رمضاني في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الناشط الاماراتي الشهير عبدالله الطويل، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن معلومات وردت له عن طرد السفير الإماراتي لدى إسرائيل من إفطار رمضاني مع فلسطينيين بالداخل المحتل.

مما ورد:

طرد السفير الإماراتي لدى "إسرائيل" #الخاجة من إفطار رمضاني مع فلسطينيين بالداخل المحتل.. 😊 — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) April 23, 2021

مقاطعة فلسطينية للإفطار

هذا وأعلنت اللجنة القطرية لرئاسة السلطات المحلية العربية بالداخل المحتل، مشاركتها في إفطار جماعيّ رمضانيّ دعا إليه مركز السلطات المحليّة، والذي كانت اللجنة قد قرّرت مقاطعته، أمس الخميس، بسبب مشاركة السفير الإماراتيّ لدى إسرائيل، فيه.

وقالت اللجنة يوم امس إن قرار مقاطعتها للإفطار الرمضاني يأتي لمنع “تنفيذ أجندات وأهداف سياسية”.

غير أنها تراجعت عن قرار المقاطعة بعد التأكيد “بأن السفير الإماراتي لن يشارك في لقاء الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه مركز السلطات المحلية، مساء يوم الأحد القادم في الناصرة”.

وقالت اللجنة في بيانها، الجمعة، إن قرارها جاء “بعد أن أعلن وأكد رئيس مركز السلطات المحلية، مساء أمس الخميس”، غياب السفير الإماراتي.

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وذكرت اللجنة أنها “تؤكد المشاركة في دعوة مركز السلطات المحلية للقاء الإفطار، (…) وفقا للدعوة السابقة”.

وكانت اللجنة قد أوضحت أمس أنها قررت كذلك، مقاطعة اللقاءات التي يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى عقدها مع رؤساء السلطات المحلية العربية مع قائد شرطة القدس السابق، أهارون فرانكو، لإضفاء الشرعية على تعيين الأخير “منسقا حكوميا لقضايا الفلسطينيين بالداخل المحتل”.

استقبال حافل للسفير الإماراتي

وكانت مصادر إماراتية كشفت سر الاستقبال الحافل للسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، والذي احتفت فيه الإمارات وكأنه إنجاز تاريخي.

وأكد حساب “أسرار إماراتية”، أن السلطات الإماراتية طلبت من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب على هذا استقبال حافل وخاص.

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وقال الحساب الإماراتي: “السلطات الإماراتية تطلب من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب محمد آل خاجة على استقبال. حافل وخاص كذلك الذي حظي به مسؤولو الكيان الصهيوني داخل الإمارات مؤخراً”.

السفير محمد آل خاجة يصل القدس المحتلة

وقدم سفير الإمارات الأول في إسرائيل محمد آل خاجة أوراق اعتماده لرئيسها رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة العبرية بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي. الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا “أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس”.

وأضاف “الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك”.

وقال الرئيس الإسرائيلي “ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية، الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب”.

“الاتفاق التاريخي”

من جهته، أكد محمد آل خاجة أن “الاتفاق التاريخي للسلام يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا وسيخلق مسارا أفضل”.

وأضاف “بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك”.

وقال “سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الإقليمي”.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي وصول سفير الإمارات إلى إسرائيل لتسليم أوراق اعتماده “يوماً تاريخياً إضافياً في الشرق الأوسط. وخطوة كبيرة لتعزيز السلام بين الدول والشعوب”.

جاءت أقوال أشكنازي خلال استقباله آل خاجة في مكتبه في القدس المحتلة.

وبارك أشكنازي سفير الإمارات و”أشاد بدورها في قيادة التغيير الذي نجم عن التطبيع في كل الشرق الأوسط”.

وتابع أشكنازي “لدينا فرصة تاريخية لطرح نموذج للسلام الدافئ والشامل بين الدول وبين الشعوب. إن افتتاح إسرائيل سفارة لها في أبو ظبي وقنصلية في دبي وافتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل هو أمر في غاية الحيوية لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع عملية السلام”.

كما قال أشكنازي إنه سعيد بالتطور السريع للعلاقات بين إسرائيل والإمارات وبتحقيق حلم السلام بين الثقافات وبين الناس”.

ومع ختام اللقاء الرسمي عقد طاقمان دبلوماسيان من إسرائيل والإمارات اجتماع عمل وقبل ذلك كان قد وصل السفير آل خاجة وحاشيته لمطار اللد الدولي شرقي تل أبيب. وكان في استقباله مدير قسم المراسم في خارجية الاحتلال غيل هيسكيل.

زيارة سريعة

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعية تويتر، أن السفير الإماراتي الذي تم تعيينه ليكون معتمدا لدى إسرائيل هو محمد محمود آل خاجة. من المقرر أن يبقى سفير الإمارات في إسرائيل ثلاثة أيام ثم يعود إلى بلاده لحين إنهاء الترتيبات في إعداد مقر السفارة والمسكن الذي سيقيم فيه السفير.

وحسب القناة الإسرائيلية “أي 24” تولى آل خاجة العضو في مجلس الشؤون السياسية ولجنة الدبلوماسية ورئيس لجنة الميزانية منصب مدير مكتب وزير الخارجية جميع ملفات الدبلوماسية الإماراتية.

وكان السفير حاضراً في لقاءات صناع القرار على مستوى الخارجية مع المسؤولين الأجانب الذين تمتع بعلاقات. واسعة مع عدد كبير منهم.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق أن افتتاح السفارة في تل أبيب قد تأثر بالقيود المفروضة. على الحركة جراء تفشي وباء كورونا، وأنها تنسق مع نظيرتها الإسرائيلية بهذا الخصوص.

ومن جهتها أعلنت إسرائيل عن افتتاح قنصليتها في أبو ظبي. يشار إلى أنه في أغسطس/آب توصلت الإمارات. ودولة الاحتلال إلى اتفاق، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يمهد لإقامة علاقات رسمية بينهما.

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