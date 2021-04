رئيس وزراء بريطانيا حذر منصور بن زايد وأرسل مبعوثاً للحديث معه

حذرت الحكومة البريطانية، دولة الإمارات من تأثر العلاقات معها في حال شارك نادي “مانشستر سيتي” في المسابقة المقترحة “دوري السوبر الأوروبي” لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حذر أعضاء بالحكومة الإماراتية من تأثر العلاقات، خلال رحلة له بالمنطقة تصادفت مع الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي.

ومنذ عام 2008 تستحوذ مجموعة أبوظبي المتحدة على ملكية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويدير المجموعة منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي ووزير الشؤون الرئاسية.

واعتبرت الصحيفة أن استخدام أحد أهم المستشارين لجونسون “يؤكد الطريقة التي حاول فيها رئيس الوزراء إحباط عملية الانشقاق المفاجئة لكبار الأندية الأوروبية”.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في فبراير الماضي، تعيين إدوارد ليستر مبعوثاً خاصاً جديداً لمنطقة الخليج العربي؛ في خطوة لتعزيز علاقات لندن مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي 19 أبريل الجاري أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً تأسيس بطولة “السوبر ليغ” بمشاركة 20 فريقاً، بدعم وتمويل بنك “جي بي مورغان” الأمريكي، في خطوة أثارت مخاوف الاتحاد القاري من توجيه ضربة قاسية لدوري أبطال أوروبا، أكثر البطولات الأوروبية شعبية وجماهيرية في العالم.

وبعد أقل من 48 ساعة من الإعلان، انسحبت 9 أندية إنجليزية وإيطالية وإسبانية، فيما لم يتبقَ سوى ريال مدريد وغريمه برشلونة عن إسبانيا، إضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد إجراء مراجعة مهمة للعبة يقودها المشجعون بإشراف تريسي كراوتش وزيرة الرياضة السابقة، حيث سيتم تشديد المعايير المتعلقة بفحص “المديرين والملاك” في عمليات الاستحواذ على الأندية في بريطانيا.

وعارض رئيس الوزراء البريطاني دوري السوبر الانفصالي منذ اللحظة الأولى، وقال جونسون في تغريدة، عبر تويتر، بعد إعلان تأسيسه، إن “خطط إقامة دوري سوبر أوروبي ستكون مدمرة جدا لكرة القدم ونحن ندعم سلطات كرة القدم في الإجراءات التي تتخذها”.

