السعودية تعلن حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان لهذا السبب .. والسعوديون يعايرون اللبنانيين!

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها حظرت دخول الفواكه والخضروات من لبنان، وكذلك حظرت نقلها عبر أراضيها. عقب إحباط محاولة تهريب 2،4 مليون حبة مخدرات من لبنان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان رصدته “وطن”، إن قرار حظر دخول الفواكه والخضروات اللبنانية للسعودية، إجراء اتخذ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لايقاف عمليات تهريب المخدرات.

احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات

وكانت السلطات السعودية أعلنت صباح الجمعة، إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، كان مهربوها قد حاولوا إيصالها إلى المملكة داخل شحنة من فاكهة الرُّمان.

بيان الداخلية السعودية قال إن المنع سيبدأ من الساعة التاسعة من صباح الأحد 25 أبريل/نيسان الجاري، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من يوم الأحد. pic.twitter.com/1OnDLOOFNR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2021

وقالت وزارة الداخلية إن “الجهات المعنية في المملكة لاحظت في الآونة الأخيرة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات في لبنان، وخصوصاً في شحنات الخضار والفواكه”.

وأوضحت أن “القرار جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

مغردون يتفاعلون مع حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان

القرار أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض صمت السلطات اللبنانية على تلك الأفعال داعين إلى تشديد الإجراءات وكذلك منع اللبنانيين من دخول السعودية.

عاجل: السعودية تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، وذلك لتزايد استهدافها من مهربي المخدرات. pic.twitter.com/5qRcSQt1Iw — Screen Mix (@ScreenMix) April 23, 2021

نعمر ارضهم ونوظف عيالهم وستورد منتجاتهم ويستهدفون بالمخدرات عقبال مايسفروا اللبنانيين الي عندنا ونتخلص منهم على طول

شعوب مايثمر فيها الاحسان ،،، — rozalina (@flowerroooo) April 23, 2021

بالأمس القريب تُمد لهم أيادي الخير ، ويكون الجزاء باستهداف المملكة بالمخدرات !!! الله يحمي وطنا من كل عدو 🤍🇸🇦 pic.twitter.com/tmovyi4uJi — أحمد| 🇸🇦🌙 (@AAWR20) April 23, 2021

عقبال منع اللبنانين تفسهم من ذخول المملكة وترحيل اللي جوا — farah_as (@farahas8) April 23, 2021

ضبط 2.4 مليون حبة مخدر

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

فيديو عاجل | إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة مخدرات واردة في شحنة رمان من #لبنان #الإخبارية#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/GEmZH8ynB1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2021

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، إن السلطات السعودية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، كما تم القبض على المتورطين في محاولة التهريب وهم 5 متهمين.

عاجل 🔴

. . المتحدث باسم مكافحة المخدرات: نسبة 75% من إجمالي ضبطيات المخدرات القادمة من لبنان إلى السعودية تكون مخبأة في شحنات وإرساليات الخضار والفواكه .pic.twitter.com/kL5XyfHefx — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 23, 2021

الحرب على المخدرات

وتصدر هاشتاغ حمل وسم الحرب على المخدرات الترند في الدول العربية، عقب القرار السعودي حظر استراد الفواكه والخضروات من لبنان، على إثر عملية تهريب المخدرات.

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ورصدت “وطن” العديد من التعليقات التي أيدت القرار السعودي..

لم يكفتي حزب الله الارهابي بتصنيفه أكبر إرهابي في العالم حتى صنف كأكبر تاجر مخدرات وكابتغون في العالم ليشوه بذلك سمعت لبنان وشعبه أمام العالم .. السعودية تمنع عبور دخول شاحنات الخضار والفواكه اللبنانية إلى أراضيها . #حزب_الله_ارهابي #حزب_الله_للمخدرات #الحرب_على_المخدرات https://t.co/L6VP6d5Tkr — Mamdouh Obeid (@MamdouhObeid) April 23, 2021

الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز

وفي الثامن والعشرين من مارس 2019، أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكمها في قضية تهريب الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز، في طائرته الخاصة كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون (نحو طَنَّين)، من بيروت إلى المملكة العربية السعودية، في 26 أكتوبر 2015.

حبذا لو يتم وقف تصدير الإرهاب إلى دول الجوار كالعرراق واليمن وخطف رئيس حكومة لبنان وخشقجة المعارضين. #ان_كنت_ناسي_أفكرك#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/ZZqbfkY7ot — Ahmad (@AhmadMhmd0) April 23, 2021

ودانت المحكمة اللبنانية، برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود، وعضوية القاضيتين المستشارتين رانيا بشارة وسارة بريش، الأمير السعودي بجرم حيازة المخدرات والاتجار بها، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحقه، وبحق السعودي يحيى شائم الشمري، وخُفضت إلى الأشغال الشاقة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 10 ملايين ليرة لبنانية (نحو 15 ألف دولار).

وأيدت محكمة الجنايات عقوبة السجن مدة سنة واحدة لكل من المتهمين السعوديين، بندر الشراوي، وزياد الحكيم ومبارك الحارثي، وغُرِّم كل منهم بمبلغ مليوني ليرة لبنانية (3 آلاف دولار).

كما أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين اللبنانيين الفارين من العدالة حسن جعفر وعلي إسماعيل ومروان كيلاني، وتغريم كل منهم 100 مليون ليرة (150 ألف دولار)، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ولخصت المحكمة في حيثيات الحكم القصة منذ البداية، بأن “الأمير عبد المحسن ويحيى الشمري، اتفقا خلال وجودهما في السعودية مع المتهم خالد الحارثي على تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى السعودية، وأن الشمري حضر إلى لبنان لتأمين الاتصال بالمتهم حسن جعفر الذي تولى مع المتهم علي إسماعيل تحضير كمية من حبوب الكبتاغون أكبر من تلك المطلوبة”.

وأضافت أن “الأمير والشمري وضباها في أكياس نايلون داخل كراتين وحقائب، وتولى الشمري نقلها إلى أمام فندق (فور سيزون) داخل سيارة فان مع المتهم مروان كيلاني، بعدما استأجر الأخير الفان من الشاهد محمد سيف الدين، الذي قاد السيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تمهيدا لنقل البضاعة بواسطة طائرة خاصة استأجرها الأمير تمهيداً لنقل المخدرات إلى منطقة حائل في السعودية، ولدى تمرير الحقائب على آلة (السكانر) اكتشف أمر المخدرات وجرى ضبطها وتوقيف المتهمين”.

ولم يصدر عن المملكة السعودية أي تصريح بخصوص المتهم، الذي ينحدر من العائلة الحاكمة وأحد أحفاد الجد المؤسس عبد العزيز آل سعود.

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