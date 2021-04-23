“الليغا” تشتعل بين المنافسين الكبار .. تفاصيل جدول ترتيب الدوري الإسباني

لم يحسم بعد لقب الدوري الإسباني خلال منافسات الدوري الإسباني “الليغا” للموسم الجاري، وسط المنافسة الشديدة بين الفرق الكبيرة التي ما زالت تتنافس فيما بينها من أجل التربع على صدارة الترتيب.

انتصار برشلونة على خيتافي

ونجح فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بخمس أهداف ثمينة مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال31 من الدوري الممتاز.

👏 شكراً على الروح الرياضية 👍 pic.twitter.com/RbfE1JayCa — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 22, 2021

كما وجاء الهدف الأول عن طريق الأسطورة الأرجنتيني في فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة بدء المباراة في شباك مرمى خيتافي.

بينما جاء الهدف الثاني بطريق الخطأ من المدافع المغربي سفيان تشاكلا في تسديد هدف في مرمى فريقه في الدقيقة ال28.

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برشلونة والهدف الثالث

فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة ال33 عن طريق ليونيل ميسي بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الكتالوني انتهت بتسديد قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك خيتافي، كما وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب رونالد أراخو في الدقيقة ال87.

ضربة الجزاء لفريق برشلونة

وتحصل فريق برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة أمام منافسه خيتافي عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”.

هدفي خيتافي في شباك برشلونة

وجاء الهدف الأول لفريق خيتافي في شباك فريق برشلونة عن طريق اللاعب كليمو لينجليه. الذي هدف في مرماه، في الدقيقة ال12 من مجريات أحداث الشوط الأول.

الاندية التي لم تسجل في مرمى اوبلاك ذهاباً و اياباً في الدوري حتى الان : – هويسكا

– فياريال

– خيتافي pic.twitter.com/epNWWeclg3 — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) April 23, 2021

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنيس أونال في الدقيقة ال69 من المباراة، عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب في مرمى فريق برشلونة.

أتلتيكو مدريد والفوز على ويسكا

واستطاع فريق أتلتيكو مدريد من العودة إلى صدارة الدوري من جديد بعد فوزه على فريق متدني ذيل جدول الترتيب فريق ويسكا، بعد تحقيق بفوز بهدفين دون رد.

جاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة ال 39 من المباراة، بينما أحرز الهدف الثاني عن طريق الإسباني يانيك كاراسكو في الدقيقة ال 80.

❗ديمبيلي يغيب عن مباراة الليلة بسبب آلام في الورك. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/VTSNCSAPBs — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 22, 2021

فيما فشل فريق ويسكا من تسديد أي من الأهداف. في ظل السيطرة والاستحواذ خيم عليها أجواء اللقاء بين الفريقين. لينتهي بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على منافسه ويسكا.

الليغا والمنافسة الشديدة

فيما فاز فريق إشبيلية وريال مدريد في مباراتهم الأخير خلال الجولة ال31 من منافسات الدوري الإسباني “الليغا” 2020-2021. ليبقى المنافسة الشديدة بين أصحاب المراكز الأربعة المتصدرة في الترتيب الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة، فيما يليه فريق ريال مدريد الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق قادش برصيد 70 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

صعود ريال مدريد وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني الذي استطاع تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بخماسية مقابل هدفين. ليحتل بذلك المركز الثالث برصيد 68 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 67 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد بنفس النقاط.

روميرو اغريستي || هناك احتماليه كبيرة لبقاء الفارو موراتا في يوفنتوس الموسم المقبل pic.twitter.com/5oZhkLnFRN — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) April 23, 2021

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. أما في المركز العاشر جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 38 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

باولو ديبالا ( لاعب يوفنتوس ) || لقد تلقيت مكالمات من اتلتيكو ، ليس بشكل مباشر ، لكنهم اتصلوا بالوكيل الذي يعمل معي للتحدث ، لمعرفة الموقف ،

لقد تحدث مع موراتا عن اتلتيكو ، لقد أشاد بالنادي و المدينة و الجماهير من الواضح أن أتلتيكو مدريد نادي كبير pic.twitter.com/r85fa1MHBh — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) April 23, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ترتيب المغربي النصيري مع فريق إشبيلية

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 17 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

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