زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بعد هذا الفيديو!

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً جديداً حول علاقتهما، بعد ظهورها بفيديو وهي تقلد والدتها بطريقة غنائها أغنية “لقيت الطبطبة” للفنان الإماراتي حسين الجسمي مع ابنتها دانييلا

“لن تصبحي هيفاء وهبي”

واتهم المتابعون زينب فياض بتقليد والدتها هيفاء وهبي، خاصة أنها تملك نفس نبرة صوتها، وتتحدث مثلها، وجاء في التعليقات: ” سئيلة ولاتقلدي امك”.

وعلق آخر: “لن تصبحي هيفاء، ما حدا متل هيفا حتى ابنتها هذه الحقيقة”.

بينما تساءل أحد المتابعين: ” ابوها المحافظ ما شايف ابنته عالسوشال ميديا؟؟ وزوجها وين؟ شكلها على بالها تحترف الغناء”.

زينب فياض تغني أغنية والدتها

واعتادت زينب فياض مؤخراً الظهور عبر السوشيال ميديا مع ابنتيها وهما تلعبان وترقصان، وغنت أول مرة لوالدتها أغنية “توتا توتا” بعد الكثير من الجدل حول علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي، وعلقت حينها: “الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم”.

وأثارت حينها زينب فياض تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينها وبين والدتها.

تنتقد والدتها

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها غير المتوقعة عن والدتها هيفاء وهبي، حيث أشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع “التواصل الاجتماعي.

وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، على فضائية “إم بي سي 4” أن كل الذي يتابعونها على “السوشيال ميديا” بسبب والدتها.

وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء وهبي تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: “يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها”، فردت عليها في الحال قائلة لها: “إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

ليلى أحمد تكشف علاقة هيفاء بابنتها

وأثارت الناقدة الكويتية ليلى أحمد في وقت سابق، جدلاً واسعاً بعدما كشفت طبيعة علاقة هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض، وقالت إنها مجرد “شو إعلامي” للتسويق.

وقالت ليلى أحمد خلال ظهورها عبر برنامج “عالسيف” على قناة atv إنه لا يوجد دليلاً على وجود قطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها، مضيفة: “أعتقد أن سبب وصول عدد متابعين زينب إلى 833 ألف متابع عبر انستجرام، فقط لأنها ابنة هيفاء وهبي وتشبهها ولديها إطلالة وحلاوة وخفة دم هيفاء وأيضاً ناضجة وتقيلة مو مخروشة”.

وتابعت ليلى أحمد: “هما غير منقطعتان عن بعض وما يحدث جزء من التسويق والماركتنج، فالبنت حرة وكبيرة وهيفاء مستقلة وقادرة على أن تتواصل مع ابنتها”.

وأردفت: ” كما أن هيفاء وهبي على الصعيد الإنساني معروفة إنها كريمة وطيبة وإنسانة دمها خفيف والعرق المصري فيها”.

تذكروا كلامي

واسترجعت ليلى أحمد بعض المواقف التي تؤكد صحة كلامها، وقالت: “إظهار القطيعة بتيجي بحق زينب إنها عاقة لأمها ومو متواصلة معاها خلتها عصبت مرة وطالبت المهاجمين لها بأ يتوقفوا عن ذلك لأنها قطعة من والدتها والعكس وأنها غير عاقة لوالديها”.

واختتمت مؤكدة: “إذن الموضوع ماركيتنج وهما يتواصلون من غير ما يظهرون لأنه لا يوجد أي مبرر للقطيعة وهيفاء تدعم ابنتها ولا يوجد منطق لاستمرار القطيعة وهي صغيرة ممكن لكنها كبرت”.

الجدير بالذكر أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما. ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وفي سياق آخر، لفتت هيفاء وهبي الأنظار إليها مؤخراً بفيديوهاتها عبر تطبيق “تيك توك”، وأثارت الجدل بأحدث ظهور.

وقامت هيفاء وهبي بالفيديو الذي نشرته صديقتها عهود عبر “تيك توك”، بتقليد أحد مشاهد الفنانة المصرية شيماء سيف من فيلم “أرموطي في أرض النار” الذي شاركت فيه الأخيرة مع الفنانة بدرية طلبة والفنانين أحمد آدم وعلاء مرسي

هيفاء وهبي عبر حساب صديقتها عهود في التيك توك pic.twitter.com/lbo7EUdm4I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 13, 2021

وسبق أن ظهرت هيفاء وهبي بوزن زائد جداً عبر “تيك توك” أيضاً بفيديو وهي ترقص مع أصدقائها، وتبين أنهم استخدموا خاصية وفلتر يظهرهم بهذا الوزن والشكل.

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