نسرين طافش تعيد مجد ياسمين صبري بهذا المشهد الذي أثار السخرية!

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة سخرية بين متابعي مسلسل “المداح”، وذلك بسبب مشهد وفاة والدها ضمن أحداث المسلسل.

نسرين طافش منهارة بمكياج كامل!

وتتعرض “رحاب” اللي تجسدها نسرين طافش، إلى حالة من الانهيار والبكاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “المداح”، بسبب وفاة والدها، واتهام حبيبها “صابر” بقتله.

وتنقل “رحاب” على إثر انهيارها إلى المستشفى، وتبدو بمكياج كامل لم يتأثر بالبكاء الذي مثلته نسرين طافش، وهو ما أثار السخرية بين المتابعين، وأعاد إلى أذهانهم ما حدث مع الممثلة المصرية ياسمين صبري في مسلسل “فرصة تانية”.

وسخر الجمهور من أن وجه نسرين طافش لا يبدو عليه علامات الإنهيار، ولم تكلف نفسها حتى لإزالة الرموش الاصطناعية، تماماً كما فعلت ياسمين صبري في مشهد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل “فرصة تانية” العام الماضي، حيث بدت حينها بكامل أناقتها ومكياجها لم يتأثر أبداً، وكأنها ذاهبة إلى سهرة.

استاذة نسرين طافش لقت ان استاذة ياسمين صبري معملتش حاجة السنادي حبت تكمل مسيرتها pic.twitter.com/we2ntPosOU — Sondos Bayazeid (@SondosBayazeid1) April 21, 2021

“المداح”

وتجسّد نسرين طافش شخصية فتاة تدعى “رحاب”، تتزوج حمادة هلال، الذي يلعب دور “صابر” المنشد الديني، ويتعرضان لعديد من المشكلات والأزمات، التي يتم تناولها في إطار درامي.

ويشاركهما البطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت.

ومسلسل “المداح” سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

موقف نسرين طافش من المساكنة

وفي سياق آخر، تصدرت نسرين طافش حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت بعض الحسابات تداول مقطع فيديو قديم لها وهي تتحدث فيه عن المساكنة دون زواج.

وتقول نسرين طافش بالفيديو إنها تؤيد تجربة المساكنة لكن ما يمنعها هو أنها مسلمة وعربية، ولكن اتضح أن المقطع المصور تم اجتزاءه من سياق مقابلتها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

وتبين أن هذه المقابلة تعود لأكثر من عام، وأن حديث نسرين طافش عن المساكنة بدأت فيه باقتباس على لسان سيدة قابلتها في الماضي، وقالت: “قديماً كان هناك سيدة حكيمة جدًا كانت تقول لي لو لم أكن مسلمة ولم أكن عربية لكنت عشت المساكنة”.

وأوضحت نسرين طافش بعدها أنها لا تشجع على فكرة المساكنة، وترفض أن تحاكم أحدًا على تصرفاته، مؤكدة أنها ليست مع الفكر المتطرف، لكنها تفضل فكرة أن تتعرف المرأة على الرجل وتفهم تفكيره وعقليته والعكس صحيح.

وحول العلاقة الجنسية قبل الزواج، قالت نسرين طافش: “أنا ما بشجع هذا الشي”، لترد نضال قائلة: “ما بتشجعي لأنه مو مسترجية تحكي ولا أنا مستجرية أحكي”، لتضحك نسرين وتقول “برافو”.

نسرين طافش تفسخ خطوبتها

وفي وقت سابق، أعلنت نسرين طافش فسخ خطوبتها بعد مرور خمسة أشهر على إعلان ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني.

وقالت نسرين طافش في لقائها مع الإعلامية إنجي على في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، إن خطبتها لم تكتمل لأنه لم يكن هناك توافق روحي وفكري بينها وبين خطيبها السابق كما تصورت في البداية.

وأكدت نسرين طافش أنها تحلم بالأمومة، وأن الشخص الذي ارتبطت به محترم، لكن لا بد أن يتواجد بينهما التقاء روحياً وفكرياً.

الإماراتي الثري ونسرين طافش

وفي نوفمبر الماضي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ لنسرين طافش مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .

وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة.

لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد

وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

وأعلنت طافش في نهاية 2020 أنها مرتبطة عاطفيا وتستعد للزواج بداية عام 2021، إلى أن أعلنت فسخ خطبتها رسمياً.