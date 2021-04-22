مشهد صفع مؤخرة دانييلا رحمة من الفنان باسم مغنية يثير ضجة واسعة .. وهكذا رد الأخير!

أثار مشهد للفنان باسم مغنية وهو يصفع مؤخرة الفنانة دانييلا رحمة في الحلقة الثامنة من مسلسل “للموت” اللبناني السوري، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره المتابعون جريئاً.

إيحاء غير مقبول في رمضان

ويظهر في المشهد كلاً من الممثل اللبناني باسم مغنية، و دانييلا رحمة وهما يتواجهان لأول مرة، فيقوم عمر الذي يؤدي دوره مغنية، بضرب ريم التي تجسد دانييلا شخصيتها على مؤخرتها قائلاً: “ماني مصدق ييجي بكرة لتيجي لعندي”، لترد عليه ريم: “إنت واحد حيوان”.

ورأى المتابعون أن المشهد بين دانييلا رحمة ومغنية يحمل إيحاءً غير مقبول خاصة أنه يعرض في شهر رمضان، مؤكدين أن هذه الحركة لم تضف بعداً درامياً للمشهد، ولم يكن ليتأثر إذا تم حذفها.

من جهته رد باسم مغنية على هذه الانتقادات، وأكد أنه يحترم قدسية شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات صحفية: “الممثل الحقيقي هو الذي يستطيع تقمص كل الأدوار، وأخذت عهدا على نفسي بتجسيد الشخصيات التي تترك بصمة على الساحة الفنية، وأردت أن أعطي الدور حقه، حتى أقنع الناس بهذه الشخصية، ومشهد الضرب يمثل عمر”.

باسم مغنية يرد!

واعتذر باسم مغنية من الجمهور الذي لم يعجبه المشهد قائلا: “لا أستطيع سوى تقديم الدور كاملاً حتى يقنع الجمهور، وربما يكون هنالك مشاهد أخرى جريئة خلال نطاق العمل الدرامي”.

اقرا ايضا: زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بعد هذا الفيديو!

وأشار باسم مغنية إلى أنه يتجنب تقديم أدوار متشابهة ويحرص على التنويع في الشخصيات التي يجسدها بالأدوار الدرامية في ظل المنافسة الشديدة.

وتحدث باسم مغنية عن شخصية “عمر” التي يجسدها في “للموت”، وقال إنها تشهد الكثير من التقلبات والتناقضات في الحلقة الواحدة، وهذا ما يجعل هذه الشخصية فريدة من نوعها.

مسلسل للموت

وتدور قصة مسلسل “للموت” حول فتاتين تدعيان سحر وريم عانتا في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم، ونشأتا سوياً داخل ملجأ الأيتام ثم هربتا منه واتفقتا على سرقة أموال الرجال الأغنياء.

وبعد زواج ريم من هادي، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر لتتصارع الأحداث بينهما، وهو من بطولة الممثلة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، رنده كعدي وغيرهم.

والمسلسل كتابة نادين جابر، واخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان، وأدى شارته الفنان السوري ناصيف زيتون.

وحملت شارة المسلسل عنوان “أوقات”، وهي من كلمات الشاعر مازن ضاهر وألحان أحمد بركات، وحققت الأغنية بعد نشرها عبر “يوتيوب” أكثر من 6 مليون مشاهدة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك