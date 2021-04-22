الجزائر تُعاقب سعيد جاب الخير لتطاوله على الإسلام .. و “العفو الدولية” غاضبة

بعد الجدل الواسع الذي تسبب به وموجة الغضب التي فجرها بين الجزائريين بتطاوله على الإسلام وشعائره، قضت محكمة في الجزائر الخميس، بحبس سعيد جاب الخير الباحث في التصوف 3 سنوات، بتهمة الإساءة إلى الإسلام.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، وبيان لصاحب الدعوى بشير بويجرة، فقد أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر حكما بـ 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 50 ألف دينار (قرابة 400 دولار أمريكي) بحق سعيد جاب الخير.

ويشار إلى أنه بداية فبراير الماضي، كان بشير بويجرة، وهو أستاذ جامعي جزائري، قد رفع شكوى أمام القضاء ضد جاب الخير بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وبشعائر الإسلام وتهكمه على القرآن الكريم، وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية”.

قانون العقوبات الجزائري

ومعروف أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 أعوام و/أو بغرامة مالية “كلّ من أساء إلى الرسول أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى”.

وجاءت الشكوى بعد سلسلة منشورات لجاب الخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عام 2020، يعتبر فيها “الحج وذبح الأضحية طقوساً وثنية”، كما قال في منشورات أخرى إن “قصة سفينة النبي نوح وقصة الفيل خرافة”.

يشار أن الحكم ابتدائي ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، رفض جاب الاعتراف بمنشورات في ملفه القضائي.

وقال إن ما تم نقله عنه يعود إلى عام 2007 ولا يمكنه تذكر منشورات عمرها 14 سنة.

وأوضح أن صفحته “تمت قرصنتها عدة مرات، وبالتالي فأنا لا أضمن أن يكون حدث دس منشورات داخل الصفحة في المدد التي كانت فيها مقرصنة وخارج دائرة سيطرتي وتحكمي”.

ومنذ رفع الدعوى ضده أمام القضاء، شهدت الجزائر حملة تضامن مع جاب الخير من قبل منظمات حقوقية وأحزاب وشخصيات محسوبة على التيار العلماني مؤكدة أنه يتعرض للتضييق بسبب أفكاره.

ليس حرية تعبير

اعتبر عدد كبير من النشطاء أن الإساءة للدين الإسلامي واستفزاز المسلمين، ليس حرية تعبير وأنه يجب محاسبته وردعه.

وكتب الداعية المعروف حامد العلي: “ما جاب الخير ، ما جاب إلاّ الشرّ الجزائر : الحكم على المهرطق “جاب الخير سعيّد” بالسجن والغرامة بعد اساءات متكرّرة قام فيها بالاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبشعائر الإسلام والتهكم على آيات من القرآن الكريم وعلى أحاديث صحيحة وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية وفرنسا تعترض وتلطم”.

ما جاب الخير ، ما جاب إلاّ الشرّ

الجزائر : الحكم على المهرطق "جاب الخير سعيّد" بالسجن والغرامة بعد اساءات متكرّرة قام فيها بالاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبشعائر الإسلام والتهكم على آيات من القرآن الكريم وعلى أحاديث صحيحة وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية

وفرنسا تعترض وتلطم pic.twitter.com/e4HG8VGjdZ — حامد العلي (@Hamed_Alali) April 22, 2021

وغرد حساب آخر بالقول: “حُكم على الباحث الجزائري في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير بالسجن3سنوات لإدانته بتهمة “الاستهزاء بالاسلام”مؤكدًا أنه سيواصل “الكفاح من أجل حرية الضمير”. التعليق : غدا ستكرمة اوروبا والأمم المتحده وسيتم ترشيحه لجائزة نوبل للنضال من أجل الضمير !”

🛑 حُكم على الباحث الجزائري في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير بالسجن3سنوات لإدانته بتهمة "الاستهزاء بالاسلام"مؤكدًا أنه سيواصل "الكفاح من أجل حرية الضمير". التعليق : غدا ستكرمة اوروبا والأمم المتحده وسيتم ترشيحه لجائزة نوبل للنضال من أجل الضمير ! — مسك (@miskalakhbar) April 22, 2021

العفو الدولية: نكسة مروّعة لحرية التعبير في الجزائر

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنَّ الحكم الصادر على سعيد جاب الخير، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “الاستهزاء” بالإسلام في تعليقات نشرها على فيسبوك، يمثل نكسة مروّعة لحرية التعبير في الجزائر.

وقالت المنظمة في بيان: في ثلاث منشورات عبر الإنترنت على فيسبوك في كانون الثاني/يناير 2020، أجرى سعيد جاب الخير مقارنات بين طقوس عيد الأضحى واحتفالات رأس السنة البربرية؛ مشيراً إلى بعض القصص القرآنية بوصفها “أساطير”.

وذكرت انه قال إنه يعتبر بعض الأحاديث “مزيفة”.

وأدانته محكمة سيدي أمحمد الابتدائية بتهمة “الإساءة إلى الرسول” والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام” بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مشين أن يقضي سعيد جاب الخير ثلاث سنوات في السجن لمجرد تعبيره عن آرائه حول النصوص الدينية. إنَّ معاقبة شخص ما بسبب تحليله للعقائد الدينية هو انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير وحرية المعتقد-حتى لو اعتبر آخرون التعليقات مسيئة”.

وبحسبهها فإنه “لا علاقة للمحاكمة الجزائرية بالحكم على معتقدات الناس وآرائهم الدينية. يجب إلغاء إدانة سعيد جاب الخير على الفور، ويتعين إلغاء أي أحكام في قانون العقوبات الجزائري تجرّم الحق في حرية التعبير أو الرأي أو المعتقد، بصورة عاجلة”.

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