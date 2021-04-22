اختفاء غواصة على متنها 53 بحاراً في حادث غامض يهز العالم!

هز حدث غامض العالم، وذلك بعد اختفاء غواصة إندونيسية على متنها 53 بحاراً بشكل مفاجئ، بعد فشلها في الاتصال بالقيادة عقب تدريب على الحرب المضادة للغواضات.

فقدان طائرات وسفن بظروف مجهولة

وأثار اختفاء الغواصة الإندونيسية ضجة واسعة في العالم خاص وأن إندونسيا معروف عنها فقدان طائرات وسفن في ظروف مجهولة.

وقال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، إن الغواصة كانت تشارك في تدريبات على استخدام طوربيد في مياه بالي الشمالية لكنها فشلت في الاتصال للإبلاغ عن نتائج التدريبات كما كان متوقعاً.

وتدعى الغواصة “KRI Nanggala 402″، وهي الثانية من فئة “Cakra” التابعة لقيادة الأسطول الشرقي الإندونيسي.

وتم بناؤها في ألمانيا عام 1981، ويبلغ طولها التي تعمل بالديزل والكهرباء 59.5 مترًا، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ولديها إزاحة 1400 طن.

آخر موقع للغواصة

وفقاً للحكومة الإندونيسية، فآخر مواقع للغواصة كان في بحر بالي قبالة ساحل سورابايا، على بعد حوالي 95 كيلومترًا (60 ميلًا) شمال بالي، وهي منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 700 متر (2296 قدمًا).

وأعلنت الحكومة الإندونيسية عن نشر فريق بحث عن السفن الحربية والغواصين المتخصصين وكشفت أنهم طلبوا مساعدة حكومتي سنغافورة وأستراليا للمساعدة في البحث.

بعد فترة وجيزة، ورد أن سفينة الإنقاذ السريع لدعم الغواصات التابعة للبحرية السنغافورية (SSRV) وسفينة الإنقاذ (SSRV) قد انتشرت في بحر بالي.

وزارة الدفاع

وقالت وزارة الدفاع إن سفينتين مجهزتين بأجهزة سونار للمسح الجانبي، وهي أداة تستخدم لرسم خرائط لقاع البحر، بدأتا البحث في المنطقة الأربعاء.

وخضعت الغواصة لعملية تجديد لمدة عامين في كوريا الجنوبية، اكتملت في عام 2012، وفقًا لموقع أمانة مجلس الوزراء الإندونيسي على الإنترنت.

وكانت إندونيسيا في الماضي تشغل أسطولا مكونا من 12 غواصة تم شراؤها من الاتحاد السوفيتي للقيام بدوريات في مياهها الواسعة.

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وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: الآن لديها أسطول مكون من خمسة فقط، بما في ذلك غواصتان ألمانيتان من النوع 209 وثلاث سفن كورية جنوبية جديدة.

وتسعى إندونيسيا إلى تحديث قدراتها الدفاعية، لكن بعض معداتها لا تزال قديمة، ووقعت حوادث مميتة في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بطائرات النقل العسكرية القديمة.

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