“شاهد” ماذا فعل لاعبو فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا؟!

بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم. في ظل الأزمات التي المعاناة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوديع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، والصراع على صدارة ترتيب الدوري المحلي الإسباني “الليغا” لكرة القدم.

A Morning At The Museum 🏆 pic.twitter.com/Wdh3iTsUA8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2021

برشلونة والمتحف الكتالوني

قام فريق برشلونة الإسباني برفقة رئيس النادي الجديد “خوان لابورتا”. بزيارة المتحف الخاص بالنادي الكتالوني الإسباني. من أجل وضع كأس ملك إسبانيا الذي توج به الفريق يوم السبت الماضي أمام منافسه أتلتيك بيلباو. والتي انتهت بفوز فريق برشلونة برباعية نظيفة دون رد.

قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي

كما ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بنشر مقطع فيديو. لزيارة لاعبي فريق برشلونة برفقة قائد الفريق النجم الأرجنتيني صاحب هدفي اللقاء “ليونيل ميسي” 33 عامًا. وكذلك مدرب الفريق الهولندي ” رونالدو كومان”. في التتويج الأول للمدرب منذ قدومه إلى فريق برشلونة الإسباني.

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برشلونة ولقب المرة ال31

فيما رفع فريق برشلونة رصيده من الألقاب والتتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال31 في تاريخ مسيرة النادي الكتالوني، موسعًا الفارق بينه وبين الفريق الوصيف فريق أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب. كما ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثالث من الترتيب برصيد 19 لقبًا.

🎟️ Join our Camp Nou Live Tour, and see our 31st Copa from up close! — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2021

الرباعية النظيفة لفريق برشلونة

ونجح فريق برشلونة الإسباني من تسجيل هدف التقدم مع أحداث مجريات الشوط الثاني بعد شوط أول شهد القوة والإثارة والسيطرة من كلا الفريقين على الكرة داخل أرضية الملعب.

ليأتي الهدف في الدقيقة ال60 عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”، بعد هجمة سريعة جاءت في شباك مرمى أتلتيك بيلباو.

🗣️@RonaldKoeman: "He needs to build match rhythm. He was spectacular in the final". pic.twitter.com/3LjwX0GDl6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2021

فيما لم تمضي سوى دقائق معدودة ليضيف الهولندي ” فرينكي دي يونج”، الهدف الثاني في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث اللقاء.

هدفي نجم برشلونة ميسي

كما ونجح النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل هدفي في شباك أتلتيك بيلباو في الدقيقتين ال68 وال72. بطريقة رائعة جاءت كلا الهدفين بتسديدة قوية من داخل منطقة علامة الجزاء.

رغم محاولة الفريق المنافس أتلتيك بيلباو من الوصول إلى مرمى فريق برشلونة الإسباني. لكنه فشل في تحقيق أي من الأهداف خلال المباراة النهائية على لقب كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 70 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 67 نقطة، بعد تعثره أمام فريق خيتافي في الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني.

🗣️@RonaldKoeman: "He needs to build match rhythm. He was spectacular in the final". pic.twitter.com/3LjwX0GDl6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2021

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية الذي نجح في الانتصار على منافسه ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس بفارق نقطة وحيدة برصيد 48 نقطة.

ترتيب غرناطة وليفانتي

فيما جاء في المركز السابع فريق ريال سوسيداد بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال في وصافة الترتيب بفارق ثلاثة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 20 هدفًا.

كاس ملك اسبانيا l اهداف #برشلونه_اتلتيك_بيلباو كاملة HD سجل الاهداف " غريزمان – دي يونغ – ميسي " pic.twitter.com/YN4S1KFeDm — بث مباشر HD (@HD23562677) April 17, 2021

فيما جاء في ترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ترتيب المغربي النصيري بعد هدفه الأخير

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 16 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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