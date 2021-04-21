نائب كويتي يوجه رسالة عاجلة لوزير الداخلية بعد هذا الفيديو الصادم من أحد الفنادق

وجه النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد محمد المطر، ما وصفه بالتجاوزات الأخلاقية في الفنادق بالكويت.

تجاوزات أخلاقية

ونشر النائب الكويتي، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، رصدته “وطن”، يظهر تجاوزات في أحد الفنادق بالكويت، حيث يظهر شاب وهو يفطر في نهار رمضان، الأمر المخالف للعادات والتعاليم الكويتية.

د.حمد المطر : لا يمكن السكوت عما يحصل من تجاوزات أخلاقية في بعض الفنادق، لا احترام لمن لا يحترم عاداتنا وتقاليدنا، ولا يوقر مكانة الشهر الفضيل وعلى #وزير_الداخلية تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أعذر من أنذرpic.twitter.com/6qvPhor83i — الحقيقة (@ALHAKEA) April 21, 2021

وقال، إنه لا يمكن السكوت عما يحصل من تجاوزات أخلاقية في بعض الفنادق، لا احترام لمن لا يحترم عاداتنا وتقاليدنا، ولا يوقر مكانة الشهر الفضيل، ولا يلتزم بقوانين البلد.

لا يمكن السكوت عما يحصل من تجاوزات أخلاقية في بعض الفنادق، لا احترام لمن لا يحترم عاداتنا وتقاليدنا، ولا يوقر مكانة الشهر الفضيل، ولا يلتزم بقوانين البلد، وعلى وزير الداخلية تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أعذر من أنذر@Moi_kuw

المعلومات كاملةً لدي واسم الفندق. pic.twitter.com/rGCtLXgvM6 — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) April 20, 2021

وطالب وزير الداخلية تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أعذر من أنذر وأضاف المعلومات كاملةً لدي واسم الفندق.

رواد مواقع التواصل

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين بتحرك عاجل لوقف أي تجاوزات.

دكتور الواجب منك تبلغ وزير الداخلية شخصياً وترسل له الفيديوا تويتر للمواطنين وانتم تراقبون وتستفسرون كسلطة تشريعية وشكراً🌹 — D-Khaled19883- (@Khaled198831) April 20, 2021

شكرا لك . لكن قدم الشكوى بالطرق الرسميه افضل . اترك مواقع التواصل الاجتماعي حق الي مايقدر يوصل صوته . — Nawaf Al Kandari (@ALKANDARINAWAF) April 20, 2021

كفو دكتور سدد الله رأيك ووفقك لما يحب — محمد الهدهود (@tbo3esa12) April 20, 2021

جزاك الله خيراً دكتور 💐💐 — عبدالرحمن الهديب (@a_alhudaib_2020) April 20, 2021

جريمة هزت الكويت

وفي وقت سابق، هزت جريمة صباح السالم دولة الكويت حيث راح ضحيتها مواطنة كويتية، إذ تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات، بعدما رفعت على الجاني قضيّة شروع بالقتل .

اقرأ أيضاً

وفي تفاصيل الجريمة فقد أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم بوقت قياسي ، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

جريمة صباح السالم .. تفاصيل

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.

وتابع في تغريدة أخرى: “واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل ..رحم الله القتيلة وصبر أهلها”.

عقوبة القتل العمد

إلى ذلك دون المحامي مطلق المقين في تغريدة له شارك بها فيديو الجريمة:”عقوبة القتل العمد هي الاعدام او الحبس المؤبد والغرامه واذا اقترن القتل العمد بسبق الاصرار او بالترصد فا يعاقب الجاني ( بالاعدام ) وبالنسبه الى الخطف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة .”

❗️

عقوبة القتل العمد هي الاعدام او الحبس المؤبد والغرامه واذا اقترن القتل العمد بسبق الاصرار او بالترصد فا يعاقب الجاني ( بالاعدام )

وبالنسبه الى الخطف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة . #جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/Cr29Zd92DO — المحامي مطلق المقين (@Motlagf) April 20, 2021

الأمن يضبط القاتل

وكانت منطقة صباح السالم في دولة الكويت قد شهدت جريمة قتل راح ضحيتها مواطنة بعد طعنها بآلة حادة.

وأفاد مصدر أمني كويتي بأن المواطنه القتيلة وصلت إلى مستشفى العدان عبر سيارة يقودها شخص يعتقد أنه الجاني لأنه أوصلها وهرب.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة.

وتابع البيان ان رجال الأمن توجهوا إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي.

وبمواجهة الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنه واحده للمجني عليها نافذه بالصدر أدت إلى وفاتها.

وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.