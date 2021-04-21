حمد محمد المطر
حمد محمد المطر
Videoالهدهد

نائب كويتي يوجه رسالة عاجلة لوزير الداخلية بعد هذا الفيديو الصادم من أحد الفنادق

كتب وطن
0

وجه النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد محمد المطر، ما وصفه بالتجاوزات الأخلاقية في الفنادق بالكويت.

تجاوزات أخلاقية

ونشر النائب الكويتي، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، رصدته “وطن”، يظهر تجاوزات في أحد الفنادق بالكويت، حيث يظهر شاب وهو يفطر في نهار رمضان، الأمر المخالف للعادات والتعاليم الكويتية.

وقال، إنه لا يمكن السكوت عما يحصل من تجاوزات أخلاقية في بعض الفنادق، لا احترام لمن لا يحترم عاداتنا وتقاليدنا، ولا يوقر مكانة الشهر الفضيل، ولا يلتزم بقوانين البلد.

وطالب وزير الداخلية تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أعذر من أنذر وأضاف المعلومات كاملةً لدي واسم الفندق.

رواد مواقع التواصل

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين بتحرك عاجل لوقف أي تجاوزات.

جريمة هزت الكويت

وفي وقت سابق، هزت جريمة صباح السالم دولة الكويت حيث راح ضحيتها مواطنة كويتية، إذ تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات، بعدما رفعت على الجاني قضيّة شروع بالقتل .

اقرأ أيضاً

شاهد لحظة تعرض مصرية في الكويت للتحرش في نهار رمضان!

وفي تفاصيل الجريمة فقد أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم بوقت قياسي ، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

جريمة صباح السالم .. تفاصيل

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.

وتابع في تغريدة أخرى: “واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل ..رحم الله القتيلة وصبر أهلها”.

عقوبة القتل العمد

إلى ذلك دون المحامي مطلق المقين في تغريدة له شارك بها فيديو الجريمة:”عقوبة القتل العمد هي الاعدام او الحبس المؤبد والغرامه واذا اقترن القتل العمد بسبق الاصرار او بالترصد فا يعاقب الجاني ( بالاعدام ) وبالنسبه الى الخطف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة .”

الأمن يضبط القاتل

وكانت منطقة صباح السالم في دولة الكويت قد شهدت جريمة قتل راح ضحيتها مواطنة بعد طعنها بآلة حادة.

وأفاد مصدر أمني كويتي بأن المواطنه القتيلة وصلت إلى مستشفى العدان عبر سيارة يقودها شخص يعتقد أنه الجاني لأنه أوصلها وهرب.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة.

وتابع البيان ان رجال الأمن توجهوا إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي.

وبمواجهة الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنه واحده للمجني عليها نافذه بالصدر أدت إلى وفاتها.

وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد لحظة تعرض مصرية في الكويت للتحرش في نهار رمضان!

حياتنا

الفاشينستا الكويتية نهى نبيل تنهار بعد تسريب الفيديو الخادش للحياء من داخل منزلها!

حياتنا

جريمة صباح السالم .. شقيقة الضحية تكشف تفاصيل صادمة سبقت قتلها الوحشيّ!

حياتنا

حكم جديد بحق هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو المخل الذي نشرته على “سناب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More