تفاصيل صادمة عن جريمة صباح السالم التي هزّت قلوب الكويتيين

في الوقت الذي لا تزال فيه جريمة صباح السالم في الكويت تتصدر حديث الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف محامي الفتاة الضحية تفاصيل جديدة متعلقة بالجريمة البشعة .

وقال محامي ضحية جريمة صباح السالم، عبدالمحسن القطان أن القاتل لا تربطه أي علاقة بالضحية، نافيا ما يشاع عبر بعض وسائل التواصل.بحسب صحيفة “القبس” المحلية

واكد ان القاتل رأى موكلته في منتزه الخيران وتمكن من الوصول إلى بياناتها وبيانات منزلها، وقام بملاحقتها وإزعاجها.

كان يرغب في الزواج منها

وقال المحامي أنهم عندما قدموا عليه شكوى، ادعى أنه لم يقصد مراقبتها، بل كان يرغب في الزواج منها، فأخبروه بأن الضحية متزوجة ولديها أطفال.

وعلى أساس أن القضية انتهت عند هذا الحد، لكن الجاني تهجم على الضحية مجدداً وقام بخطفها، وعندما جرى تسجيل قضية الخطف، بدأ يضغط عليها من اجل التنازل، وقام بخطفها رفقة والدتها وحطم هاتفها.

واكمل المحامي القطان انه رفع على المتهم قضية ثانية بتهمة الشروع بالقتل بعد أن حاول قتل الضحية وخالتها، وقام بإرسال تهديدات بالقتل للضحية لإجبارها على التنازل، وتعرض لها قبل 3 أيام عند أحد البنوك واعتدى عليها بالضرب.

جهاز للتتبع في سيارة الضحية

وفجر القطان مفاجأة بالقول انه “لم نكن ندري أن الجاني وضع جهازاً للتتبع في سيارة الضحية”.

وقال: لذلك كان يستطيع التعرض لها في أي مكان تذهب إليه، وآخر 3 أيام عاد للتهجم عليها بسبب وصول قضية الخطف والشروع بالقتل إلى مراحلها النهائية، وتم تحديد جلسة للنظر في القضية، فبقي يضغط ويهدد من أجل التنازل إلى أن تجرأ وقام بقتل الضحية أمام بناتها.

وبين القطان أن المتهم مسجلة عليه 40 قضية، ومن الغريب أن يظل على رأس عمله عسكرياً بلا عقوبة.

واشار المحامي القطان الى انه كان رافضا الحديث عن هذا الموضوع، لكن ما أجبره على الحديث عدم احترام خصوصية المرحومة موكلته، وعدم مراعاة مشاعر ذويها، خصوصاً زوجها.

وقال إن زوج الضحية فضلا عن فقدانه لزوجته، يقرأ أخبارا وإشاعات عبر مواقع التواصل، مثل أن المغدورة هي زوجة القاتل أو طليقته أو أنه قتلها لخلاف مادي، وغير ذلك من الأخبار التي يتم تداولها.

شقيقة الضحية تتحدث

وكشفت شقيقة المواطنة الكويتية التي خطفت وقتلت في جريمة صباح السالم بالكويت، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقالت شقيقة ضحية جريمة صباح السالم بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته “وطن”: “ناشدت نيابة حولي، وأخبرتهم إنه إذا أخليتو سبيله سيقتلنا، قام بتهديدي أنا شخصيا، وهدد أختي، ولكن دون جدوى ولا كأننا تكلمنا”.

وتابعت: “آخر مرة، فاض به الكيل مني فقام بطردي، سجلنا قضيتين ضده، حتى الأدلة الجنائية حين اتصلت بهم، وأجابني رائد أو لا أعلم رتبته، نجمتين وتاج، وقلت له إنه سيقلتنا، أخبرني بأن أذهب وأسجل قضية، لم يتصرف أحد”.