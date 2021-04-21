إنجاز جديد لقطر .. انتخاب ناصر الخليفي رسميا رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية

كشفت العديد من وسائل الإعلام والحسابات الشهيرة، عن انتخاب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بشكل رسمي اليوم، الأربعاء.

ويأتي اختيار ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية، خلفا للإيطالي لأندريا أنييلي الذي قدم استقالته قبل يومين.

ويشار إلى أن ناصر الخليفي يتمتع حاليا بأهمية كبيرة، خاصة وأن باريس سان جيرمان يعد من أكبر الأندية المعارضة لمشروع دوري السوبر الأوروبي، والذي تم الإعلان عنه من جانب أكبر الفرق في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا يوم الأحد.

وكان أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، قد غادر منصبه كرئيس لرابطة الاندية، وذلك بعدما أصبح ناديه جزءا من البطولة الجديدة.

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كما تعرض “أنييلي” لانتقادات حادة من جانب أليكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.

وعاد “رومينيجيه” إلى رابطة الأندية وذلك لمدة ثلاث سنوات، بعد فترة سابقة قضاها بين عامي 2016 و2017، قبل أن يتخلى عن مكانه لصالح أنييلي.

وكان رومينيجه قد أبدى معارضته ومعارضة بايرن ميونخ لقرار إقامة دوري السوبر الأوروبي.

كما دعم قرار (يويفا) بتوسيع رقعة المنافسة في دوري أبطال أوروبا ابتداء من عام 2024.

وتشير التقارير إلى أن كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مرغوب بهما في بطولة دوري السوبر.

لكن الناديين، على الأقل في الوقت الحالي، أبديا التزاما بدوري أبطال أوروبا وبعملية تغيير نظامها مع حلول عام 2024.

ناصر الخليفي: كرة القدم للجميع

وكان ناصر الخليفي قال في تصريحات لموقع ناديه على شبكة الإنترنت: “نحن نؤمن بأن كرة القدم للجميع”.

وأضاف: “كناد لكرة القدم نحن عائلة ومجتمع، ويمثل المشجعون نسيجنا، أعتقد أنه يجب علينا ألا ننسى ذلك”.

وتابع: “نعتقد أن أي اقتراح بدون دعم من (يويفا)، وهي الجهة التي تدعم البطولات في الكرة الأوروبية منذ ما يقارب 70 عاما، لن يحل أي مشكلة في عالم كرة القدم، كما أن ذلك الاقتراح نابع من المصلحة الشخصية فقط”.

وأضاف ناصر الخليفي: “هناك حاجة ماسّة لإعادة النظر في نموذج وشكل المسابقات القائم في الاتحاد الأوروبي. المقترح الذي تقدّم به الاتحاد الأوروبي يصبُّ في هذا الاتجاه.”

واشار إلى أن هذا “المقترح يُجسّدُ مشاورات واسعة ومكثّفة استمرت ٢٤ شهرا في ربوع المشهد الكروي الأوروبي.”

وأكمل:”وعليه، فإننا نعتقد كنادي باريس سان جيرمان، أن أي مقترح لا يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لا يحلّ المشاكل التي تواجهها حاليا المجموعة الكروية. بالعكس، أي مقترح لا يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ينطلق من مصالح شخصيّة”.

وتابع رئيس نادي العاصمة الفرنسية: “نادي باريس سان جيرمان سيستمرُّ في العمل مع الاتحاد الأوروبي وجمعية الأندية الأوروبية (ECA) وجميع شركاء عالم الكرة الأوروبية، والعمل بالاعتماد على مبادئ الاخلاص والاحترام المتبادل”.

من جانبه وجّه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رسالة شكر حارّة للقطري ناصر الخليفي على موقفه، قائلا”: شكراً من أعماق قلبي لناصر ، لقد أظهرت أنك رجل عظيم وأنك تحترم كرة القدم وقيمها”.

وكان 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” قد أعلنوا، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي بالإضافة لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، كل من: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي الـ”يويفا” بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي، تصل إلى “منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.

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