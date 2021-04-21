خبيرة التجميل السعودية ليالي تهدد طليق مودل روز لهذا السبب!

دخلت خبيرة التجميل السعودية ليالي على خط أزمة مواطنتها عارضة الأزياء مودل روز، وطليقها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود.

ليالي.. طليق مودل روز يتسلق على المشاهير

ووجهت ليالي تهديداً لطليق مودل روز، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وتابعته “وطن”: “لا تصدقوا أي أحد، أي أحد ليس مشهوراً وليس لديه أحد في حياته، حتى تلك الفتاة تركته، كل الناس تركته، ويعيش لوحده، وأصبح يتسلق على المشاهير حتى يعطوه اهتمام”.

وأضافت ليالي: “لا تصدقوه، صدقوا الناس الذين يعطونكم فائدة في الحياة، أنا آسفة للناس الذين لا علاقة لهم بهذه المواضيع سامحوني، ولكني أتكلم للناس الذين يسألوني”.

واتهمت ليالي طليق مودل روز بتشويه سمعتها، وقالت: “أنا أعيش لوحدي، وأعتمد على نفسي ولا أحتاج من أحد أي شيء، ولن أسكت أمام أحد يحاول تشويه اسمي الذي بنيته وكبرته، حتى يأتي واحد مثل هذا ويشوه سمعتي”.

ليالي تهدد طليق مودل روز "محمد العتيبي" ! pic.twitter.com/4jSLLqo4Yz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

ليالي تهدد طليق مودل روز

ثم وجهت ليالي رسالة تهديد صارمة لطليق مودل روز: “اسمعني جيداً، أمام الناس سأقول لك، لو تكلمت عني مرة أخرى أقسم أنني سأجعل حياتك سوداء حقاً، وأعتذر إن تكلمت بهذه الطريقة، لكن هناك أناس لا يسلكون سوى بالعين الحمراء”.

جاء ذلك بعدما شارك الجمهور فيديوهات لـ”ليالي”، وادعوا أن طليق مودل روز يرغب في تقديم نفس المساعدة التي قدمها لمودل روز، حتى تنجح وتصبح مشهورة.

وكان من بين تغريدات الجمهور ماكتبه أحدهم: “هذا أكبر دليل مادي ضد محمد أنه هو الكذاب، مو روز هو اللي طعنها في ظهرها جاب ليالي هنا عشان يبغاها تصير نفس روز بس ربي طيحهم في شر أعمالهم عشان نيتهم السيئة واقرأو الكلام اللي في الصورة بتفهمون اكثر”.

هذا اكبر دليل مادي ضد محمد انه هو الكذاب مو روز هوا الي طعنها في ظهرها جاب ليالي هنا عشان يبغاها تصير نفس روز بس ربي طيحهم في شر اعمالهم عشان نيتهم السيئه واقرو الكلام الي في الصوره بتفهمون اكثر pic.twitter.com/0lHUdyZRhj — fan_justinbieber_009 (@MVVIP2) April 20, 2021

مودل روز لجأت لطبيب نفسي

قالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: “هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء”.

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وتابعت روز وهي تبكي: “مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة”.

وكشفت روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: ” هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك”.

السعودية مودل روز.. لا أفكر بالانتقام

وحول ما إذا كانت تفكر بالانتقام، قالت روز: “لا أفكر بالانتقام لأنني أعلم أن الله سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل”.

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وخمن الجمهور أن مودل روز تتحدث عن زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي بدوره خرج عن صمته ورد على سؤال ورده من المتابعين جاء فيه “ليه طعنتها بظهرها”.

ورد زوج مودل روز بآية قرآنية، وكتب: “ويل يومئذ للمكذبين”، الخيانة، الكذب، النفاق”.

زوج مودل روز يستمر بفضحها

وتابع الحمود: “الصور والفيديوهات والمكالمات والسفريات واعتراف الولد بكل شيء لما تحقق معه، المشكلة هذا الولد ماشاف خير، كل الناس اللي يقابلهم يتكلم عنك ويقولهم كل شيء، لدرجة صار يتفشخر بروحاتكم لاس فيغاس، لأنه لقى ناس تصرف بدون وعي، وراح يتحاسب بالقانون قريبا”.

وكشف الحمود عن مفاجأة أخرى حين كتب موجهاً حديثه لمودل روز: “الشرطة تيجي لحد بيتي بتهمة كاذبة منك وتكلبشني كأني مجرم، وإنتي واقفة عند بوابة البيت وتبتسمي على بالك إني انتهيت”.

وتابع: “المضحك في الموضوع أن من ضمن التهم إني قلت سأقتل البوي فريند، هذا سبب خروجي للإعلام لأحمي نفسي منك ومن اللي معك، لأنه الموضوع صار يخوف، وأنا بدأت بالاجراءات القانونية لأنني قد أتعرض للقتل والأذى من طرفكم من أجل أمور مالية”.

أريد أن أعيش بسلام

ووصف زوج روز “شلتها” بالنصابين والكذابين والمحتالين، ومدمني المخدرات، وأضاف: “حتى في حضور الشرطة صورتي فيديو وأرسلتيه لمحاميكي والذي بدوره أرسله لمحامية الهجرة لتوقف تأشيرتي الاستثمارية، وكل هذا موثق في المحكمة”.

محمد العتيبي طليق مودل روز يرد على اتهام روز له بالطعن في الظهر .. pic.twitter.com/zaAlxHmcx0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وتحت بند “النفاق” كتب الحمود: “حين أخبرك أصدقاءنا أن ما تفعلينه بي ظلم وافتراء، قلتي غدروا بك وطعنوكي، نحن في رمضان كفاية كذب ونفاق، وخلي كل واحد ياخذ حقه، كفاية مماطلة بالمحاكم لأني أريد أن أعيش في سلام بعيداً عن هذه المشاكل التي ليست من مقامي ومكانتي الاجتماعية”.

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