موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري مباراته المؤجلة ضد منافسه فريق سموحة من الجولة ال 11 للدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء. والذي يجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

📸 اجواء مميزة شهدها مران اليوم، حماس وسعادة قبل مواجهة الاهلي ببطولة الدوري🔥💥#سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/64tv8bl8I5 — Smouha SC (@SmouhaOfficial) April 19, 2021

الأهلي المصري وانتزاع الصدارة

كما ويسعى فريق الأهلي المصري إلى انتزاع صدارة الترتيب من جديد، من خلال خطف النقاط المهمة له في مباراة اليوم أمام نظيره فريق سموحة، ليتقاسم عرش الصدارة مع غريمه التقليدي الزمالك المصري.

حيث تعرض فريق الزمالك المصري للهزيمة في مباراة قمة الديربي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز أمام فريق الأهلي المصري. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

موعد المباراة بين الأهلي وسموحة

وستقام المباراة بين فريق الأهلي ونظيره سموحة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

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بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على مباراة الأهلي وسموحة

سيعلق على المباراة بين كلا المنافسين. مساء اليوم، بين الغريمين في قمة الدوري الممتاز المعلق المصري العامل في شبكة قنوات ” أون تام سبوت” الرياضية المصرية. بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه سموحة المصري التالي: في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

📜| اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة سموحة غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hb4SLaELJt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 20, 2021

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

غياب معلول

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بفارق ثلاثة نقاط مع المتصدر الزمالك المصري بعد بفوز في مباراة القمة أمام المتصدر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الخامس فريق بيراميدز في الترتيب برصيد 27 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب.

كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة. بينما فريق سموحة برصيد 24 نقطة في المركز الثامن. متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر الجونة وإنبي بنفس النقاط.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

بفارق هدف وحيد عن وصافة ترتيب صدارة هدافي الدوري حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري متساويًا مع اللاعب في صفوف المصري البوسعيدي عمر كمال.

بينما جاء في المركز الثالث مهاجم فريق الزمالك المصري يوسف إبراهيم الشهير ب “يوسف أوباما” برصيد 7 أهداف، متساويًا مع اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش المصري برصيد 6 أهداف، متساوياً مع كلاً من: لاعب مصر المقاصة شيمليس بيكلي. ولاعب الاتحاج السكندري رزاق سيسيه. ورمضان صبحي مهاجم فريق بيراميدز المصري.

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