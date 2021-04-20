مودل روز تبكي بسبب الخيانة التي تعرضت لها وهذا ما قالته لمهيرة عبدالعزيز

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً ببكاءها أمام الكاميرا أثناء حديثها عن الخيانة.

مودل روز لجأت لطبيب نفسي

وقالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: “هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء”.

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وتابعت مودل روز وهي تبكي: “مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة”.

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وكشفت مودل روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: ” هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك”.

السعودية مودل روز.. لا أفكر بالانتقام

وحول ما إذا كانت تفكر بالانتقام، قالت مودل روز: “لا أفكر بالانتقام لأنني أعلم أن الله سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل”.

وخمن الجمهور أن مودل روز تتحدث عن زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي بدوره خرج عن صمته ورد على سؤال ورده من المتابعين جاء فيه “ليه طعنتها بظهرها”.

ورد زوج مودل روز بآية قرآنية، وكتب: “ويل يومئذ للمكذبين”، الخيانة، الكذب، النفاق”.

زوج مودل روز يستمر بفضحها

وتابع الحمود: “الصور والفيديوهات والمكالمات والسفريات واعتراف الولد بكل شيء لما تحقق معه، المشكلة هذا الولد ماشاف خير، كل الناس اللي يقابلهم يتكلم عنك ويقولهم كل شيء، لدرجة صار يتفشخر بروحاتكم لاس فيغاس، لأنه لقى ناس تصرف بدون وعي، وراح يتحاسب بالقانون قريبا”.

وكشف الحمود عن مفاجأة أخرى حين كتب موجهاً حديثه لمودل روز: “الشرطة تيجي لحد بيتي بتهمة كاذبة منك وتكلبشني كأني مجرم، وإنتي واقفة عند بوابة البيت وتبتسمي على بالك إني انتهيت”.

وتابع: “المضحك في الموضوع أن من ضمن التهم إني قلت سأقتل البوي فريند، هذا سبب خروجي للإعلام لأحمي نفسي منك ومن اللي معك، لأنه الموضوع صار يخوف، وأنا بدأت بالاجراءات القانونية لأنني قد أتعرض للقتل والأذى من طرفكم من أجل أمور مالية”.

أريد أن أعيش بسلام

ووصف زوج مودل روز “شلتها” بالنصابين والكذابين والمحتالين، ومدمني المخدرات، وأضاف: “حتى في حضور الشرطة صورتي فيديو وأرسلتيه لمحاميكي والذي بدوره أرسله لمحامية الهجرة لتوقف تأشيرتي الاستثمارية، وكل هذا موثق في المحكمة”.

وتحت بند “النفاق” كتب الحمود: “حين أخبرك أصدقاءنا أن ما تفعلينه بي ظلم وافتراء، قلتي غدروا بك وطعنوكي، نحن في رمضان كفاية كذب ونفاق، وخلي كل واحد ياخذ حقه، كفاية مماطلة بالمحاكم لأني أريد أن أعيش في سلام بعيداً عن هذه المشاكل التي ليست من مقامي ومكانتي الاجتماعية”.

محمد العتيبي طليق مودل روز يرد على اتهام روز له بالطعن في الظهر .. pic.twitter.com/zaAlxHmcx0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

قضايا صادمة!

وسبق أن كشف محمد الحمود أن مودل روز متورطة في عدة قضايا كبرى في نيويورك.

وظهر زوج مودل روز السابق بفيديو عبر “سناب شات”، قال فيه: “وصلتني عدة استفسارات عن القضية القائمة بين زوجتي السابقة وإحدى الشخصيات في نيويورك، وأنني كيف سأتدخل وأحل الموضوع”.

وتابع محمد الحمود: “لن أتدخل ولن يحتاج الأمر إلى تدخل مني، لأن هذه الشخصية في نيويورك تتهم مودل روز بالدعارة وغسيل الأموال، وتزوير محل إقامتها، والتهرب عن دفع الضريبة، وإنشاء حسابات وهمية حتى تهاجمها”.

محمد العتيبي"طليق مودل روز" : شخصية في نيويورك رافعة قضايا على مودل روز : دعارة وغسيل اموال وتزوير محل اقامتها وتهرب عن الضرائب و .. ! pic.twitter.com/pVSmnsPLzE — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 10, 2021

كما توعد زوج مودل روز سابقاً، أن يقوم بأخذ كلبتهما “ميا”، ونشر صورتها مرفقاً إياها بتعليق: “أعلم أنني سآخذك يوماً ما”.

فضيحة مودل روز

وسبق أن كشف محمد الحمود معلومات صادمة عن زوجته روز، بعدما ساعدها لتصبح عارضة أزياء. لكنها قابلت ذلك بالخيانة ومحاولة سرقته.

وكشف الحمود في سلسلة منشورات عبر “سناب شات”، أنه خلال تواجده مع روز في لوس أنجلوس. تواصل مع عدد من المجلات العالمية والبراندات لوضعها في بداية الطريق ومساعدتها في هذا المجال.

وأشار محمد الحمود أنه وروز كانا يستعدان لإعلان زواجهما في نهاية 2020 وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع. الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي.

لكن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعدما حضرت مودل روز حفلة مع أصدقائها في شهر فبراير 2020، وتعرفت. على شخص يدعى نيكولاس.

شاذ ومدمن كوكايين

وقال زوج مودل روز: “منذ أن تعرفت عليه روز وهي عصبية ومشتتة، وحاولت التفاهم معها وزرنا معاً دكتور مختص. بالأمور الزوجية، إلا أنها استمرت بجعلي أشعر أنها لا تطيقني، وقلت ربما الكورونا والحجر السبب”.

وكشف الحمود المزيد عن شخصية نيكولاس الذي تسبب بانفصاله عن مودل روز، وقال: “هو شاب من بلد فقير . ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من سيدة أمريكية بعمر الـ 50 من أجل الحصول على الجنسية، ويعمل في بار، ومدمن كوكايين، كما أنه مزدوج الميول الجنسية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وسيئ”.

وأكد الحمود أن روز بدأت سرقة أمواله من أجل تلميع اسم نيكولاس، ما دفعه للبدء بمعاملات الطلاق فوراً.

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