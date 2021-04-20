“شاهد” منقبتان تسرقان محل “ذهب” في السعودية.. ومفاجأة في آخر لحظة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة ضبط سيدتين منتقبتين، بعد سرقتهما طقماً ذهبياً من داخل أحد محلات الذهب في السعودية.

خبأت الطقم تحت العباءة

وتظهر السيدتان بالفيديو المتداول الذي تابعته “وطن”، وهما تدعيان أنهما تشاهدان الأطقم الذهبية حتى تشتريا واحداً، وتراقب إحداهما كاميرات المحل ثم تسرق طقماً وتهرب به إلى الخارج.

وفي لقطة أخرى، تظهر السيدة تخبيء الطقم الذهبي تحت عباءتها، لكن أحد العاملين ينتبه لها ويضبطها ويأخذ الطقم الذهبي ويتركهما تغادران.

سرقة طقم ذهب من احد المحلات ! pic.twitter.com/PtYpV483YW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وأثار الفيديو موجة جدل بين المغردين الذين عبروا عن غضبهم من استغلال الحجاب والتستر، في ارتكاب هذه الجريمة، وفي نهار شهر رمضان، مطالبين بالقبض عليهم.

شجار في جدة

هذا وقد انتشرت عدة فيديوهات في المملكة منذ بداية شهر رمضان، أثارت غضب السعوديين، كان أخرها مشاجرة في إحدى شوارع مدينة جدة خلال نهار رمضان.

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ووثق المقطع المتداول قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على بعضهم بالضرب بالأيدي والركل والأحذية والعقالات، وسط الطريق وبين السيارات.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي يوثق الشجار في نهار شهر رمضان المبارك، الذي يحض على التسامح وعدم الانجرار إلى المشكلات والإساءات إلى الآخرين.

متداول :

مضاربة في نهار رمضان بالجزم على احدى شوارع جدة pic.twitter.com/S8mFF8DFGo — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 19, 2021

فيديو صادم في أول يوم رمضان

كما تسبب مقطع فيديو متداول، بموجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، لما حمله من تجاوزات صحية يقوم بها عدد من العاملين خلال تقطيع اللحوم.

ووثق المقطع قيام عمالة وافدة، بتقطيع اللحوم في مدينة تبوك السعودية، بصورة مخالفة للتعليمات. الصحية المتبعة.

السلا عليكم @tabukm

حاولت أتواصل معكم بالخاص ولكن الخاص مقفل ..

هذا عامل نشر مقطع في التيك توك وهو ترند الان وموقعه في تبوك لعمالة من بني جلدته يقومون بتقطيع لحوم مجهولة في بيئة قذرة جداً والردود يؤكدون أنه في تبوك ونتمنى أن لايكون كذلك ولكن للاحاطة ..

الحساب ..

arshad_eman pic.twitter.com/uBBFRA9YgC — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 13, 2021

وبيّن المقطع قيام أحد الأشخاص بالمشي فوق اللحوم بباطن قدمه، خلال العمل، في حالة استهتار واضحة، تسببت بغضب المتابعين.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن استيائهم من هذا الاستهتار في العمل، خاصة بشيء له علاقة بالصحة والطعام.

وطالب المغردون بضرورة أن يكون هناك متابعة ومراقبة حثيثة، من قبل السلطات لكل العاملين في هذه المجالات، كي يكون هناك ضبط لمثل هذه التجاوزات.

وعلق فيصل عبدالكريم، رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، على المقطع بعد نشره منتقدا وموجها رسالة لأمانة تبوك. “حاولت أتواصل معكم بالخاص ولكن الخاص مقفل، هذا عامل نشر مقطع في التيك توك وهو ترند الان وموقعه في تبوك لعمالة من بني جلدته يقومون. بتقطيع لحوم مجهولة في بيئة قذرة جداً. والردود يؤكدون أنه في تبوك ونتمنى أن لايكون كذلك ولكن للاحاطة”

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، تمكنت أمانة تبوك من تحديد مكان هؤلاء الوافدين والقبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكتب أمانة تبوك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر مرفقة بها صور من المكان:”أمانة منطقة تبوك وبالتعاون. مع الجهات الأمنية توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي.”

“والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق. واستكمال الإجراءات معهم.”

#أمانة_منطقة_تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/oz3jbdA7i9 — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) April 13, 2021

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