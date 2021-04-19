وفاة نعيمة عبابسة وانهيار شقيقتها فلة الجزائرية.. ماذا جرى لها؟

توفيت الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة أمس الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ومضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

كورونا وسرطان

وبحسب وسائل إعلام محلية، دخلت الفنانة نعيمة عبابسة – وهي شقيقة الفنانة الشهيرة فلة الجزائرية – العناية المركزة قبل أيام بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بمرض السرطان وأيضا مضاعفات تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت عايدة شقيقة نعيمة عبابسة قد طالبت أول أمس الجمهور بالدعاء لشقيقتها وهي داخل المستشفى.

وكتبت عايدة منشوراً على حسابها بموقع “فيسبوك” قالت فيه: “أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة دعوة أربعين صايم مستجابة حالتها حرجة هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة”.

وأضافت: “أتمنى لك الشفاء العاجل أنت أختي الصغيرة وأحب واحدة إلينا ربي يقومك بالسلامة قلبي متمزق عليك أرجوكم ادعو لها يا رب جيب العواقب سليمة”.

وزيرة الثقافة تنعى نعيمة عبابسة

كما نشرت وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر مليكة بن دودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشوراً قالت فيه: “نعيمة عبابسة، ألف سلامة عليك فنانتنا زارعة البسمة والفرح، إن شاء الله شفاء ما بعده سقم، تماسكي نحن معك وإلى جانبك”.

وأضافت: “عودي سريعا لمحبيك، نبتهل إلى الله بهذا الشهر الفضيل أن يأخذ بيدك الي بر السلامة ويحفظك يا سليلة الفن والابداع الجزائري الأصيل”.

وبعد وفاتها، كتبت بن دودة في نعي نعيمة عبابسة: “رحيل مؤلم لفنانة مجتهدة، نعيمة عبابسة، بكثير من الألم استقبلت فاجعة رحيل الفنانة الكبيرة نعيمة عبابسة، بعد أن سكنت القلوب وقدّمت الأعمال الفنيّة الأصيلة، ورافقت الجزائريّين في أفراحهم”..

وتابعت: “وإذ أعزّي أسرتها وأهلها وأهل الفن فإنّي أشيد بعبورها المختلف والمميّز في السّاحة الفنيّة، ونحن على عتبة شهر التراث نتذكّر جهدها في الحماية والترويج للتراث الجزائري، وهي أصيلة الفنان الكبير عبد الحميد عبابسة”.

وختمت بن دودة نعيها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمدها الله برحمته وألهم أهلها وذويها الصّبر والسلوان”.

انهيار فلة الجزائرية

كما ظهر فلة الجزائرية بمقطع فيديو وهي تبكي بحرقة على وفاة أختها نعيمة، وقالت: “روحنا ما تغلاش على ربي نعيمة راحت ولكنها باقية في قلوبنا، نعيمة 30 سنة والسرطان ياكل فيها”.

وأضافت فلة: “راني حابة نشم رقبتها، هي توأم روحي، هي الجسر لي يربطني بالبلاد”.

وأشارت فلة إلى أن أختها نعيمة حجت بيت الله ثلاث مرات وطلبت الدعاء لها بالرحمة.

من هي نعيمة عبابسة؟

وتنحدر نعيمة عبابسة من أسرة فنية عريقة، فوالدها المؤلف والملحن والمغني الجزائري عبدالحميد عبابسة، وشقيقتها الفنانة فلة.

وشاركت نعيمة عبابسة في الكثير من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم ولديها عدد كبير من الألبومات الغنائية المشهورة.

وتعد نعيمة عبابسة من أشهر الفنانين في الجزائر، التي تؤدي الأغنية الجزائرية ذات الطابع الشعبي والحوزي.

وكانت الفنانة الراحلة نعيمة عبابسة تعاني من مضاعفات بسبب إصابتها بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 سنة، قبل أن تتدهور حالتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

فلة تدعو الله أن يصيب المتظاهرين بكورونا

وكانت فلة الجزائرية قد أثارت العام الماضي موجة غضب واسعة على مواقع التواصل في الجزائر، بعد تداول مقطع مصور لها تدعو الله فيه أن يصيب المتظاهرين الجزائريين بفيروس كورونا القاتل.

حديث فلة انتشر بشكل واسع بين النشطاء، وقوبل بهجوم لاذع وانتقادات كبيرة بسبب دعائها بأن يصيب المتظاهرين فيروس كورونا، فضلا عن ألفاظها الخارجة بالمقطع وسبها إياهم.

واضطرت فلة الجزائرية بعد الهجوم الواسع عليها إلى نشر مقطع فيديو قدمت فيه اعتذارها للشعب الجزائري، مشيرةً إلى أن صراخها وشتمها للحراك جاء بسبب حالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

وقالت حينها :”أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه”.

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