مشاجرة جماعية في جدة
مشاجرة جماعية في جدة
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فيديو مضاربة جماعية “بالأحذية” في نهار رمضان بإحدى شوارع جدة تفجر غضب السعوديين

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بمقطع فيديو أثار تفاعل المتابعين، يوثق مشاجرة في إحدى شوارع مدينة جدة خلال نهار رمضان.

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على بعضهم بالضرب بالأيدي والركل والأحذية والعقالات، وسط الطريق وبين السيارات.

شجار في جدة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي يوثق الشجار في نهار شهر رمضان المبارك، الذي يحض على التسامح وعدم الانجرار إلى المشكلات والإساءات إلى الآخرين.

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وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “مجانين ياليتهم مايصومون إذا بتتحول أخلاقهم كذا كأنهم في غابة”.

فيما قال مغرد آخر: ” ٩٩.٩% من مضاربات رمضان في المنطقة الغربية ، ممكن أحد يشرح لي السبب”.

فيديو جريء لفتاة سعودية يحظى بتفاعل كبير في المملكة

وفي سياق آخر وقبل أيام تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يوثق رد فعل فتاة تعمل في خدمة الزبائن في إحدى الكافيهات بالمملكة، على تساؤل محرج وجهه لها أحد المتابعين عبر مواقع التواصل.

وكان سؤال المتابع للفتاة بأن “هل أمها فخورة أن بنتها تخدم على الناس؟”

نعم فخورة جداً

لتجيب عليه الفتاة بالمقطع بعبارات كتبتها عليه ولاقت قبولا كبيرا، بأن والدتها “نعم فخورة جدا أن بنتها وتجتهد وتعتمد. على نفسها. والشغل عمره ما صار عيب وكل المهن الشريفة طالما ما تخالف الشرع”.

وتابع المقطع: “ما في دليل يقول حرام البنات يشتغلون بالكافيهات، ما أشوفك تحكي شي على الدكتورة اللي تخدم المرضى 24 ساعة”.

وختمت الفتاة في ردها: “استهزاءك بوظيفة لباريستا ورأيك غير محترم وفره في جيبك وارتقي بتفكيرك شوية”.

تفاعل المغردين مع فيديو الفتاة السعودية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو الخاص بالفتاة العاملة.

ويشار إلى أنه ببطء وفي عهد محمد بن سلمان، تكسر المرأة السعودية قيود فرضت عليها لعقود طويلة.

وأصبح العديد من نساء السعودية يتجولن في الرياض من دون عباءة، الزي الرسمي الذي كان مفروضا عليهن قديما من قبل السلطات.

كما ظهرت المرأة السعودية بقوة في سوق العمل، وباتت ترتاد جميع الأعمال في ظاهرة نادرة كانت من التابوهات. المحرمة قديما في المملكة.

وفي العقود الماضية، فرضت الشرطة الدينية في المملكة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العباءة على النساء. من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.

وشهدت العقود الأخيرة فرض العباءة بالقوة على نساء المملكة.

وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية، وتم إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر مباشر من محمد بن سلمان.

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