فيديو مضاربة جماعية “بالأحذية” في نهار رمضان بإحدى شوارع جدة تفجر غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بمقطع فيديو أثار تفاعل المتابعين، يوثق مشاجرة في إحدى شوارع مدينة جدة خلال نهار رمضان.

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على بعضهم بالضرب بالأيدي والركل والأحذية والعقالات، وسط الطريق وبين السيارات.

متداول :

مضاربة في نهار رمضان بالجزم على احدى شوارع جدة pic.twitter.com/S8mFF8DFGo — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 19, 2021

شجار في جدة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي يوثق الشجار في نهار شهر رمضان المبارك، الذي يحض على التسامح وعدم الانجرار إلى المشكلات والإساءات إلى الآخرين.

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وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “مجانين ياليتهم مايصومون إذا بتتحول أخلاقهم كذا كأنهم في غابة”.

مجانين

ياليتهم مايصومون اذا بتتحول اخلاقهم كذا كأنهم في غابة — لـيـلـى🇸🇦 (@L_ai7l) April 19, 2021

فيما قال مغرد آخر: ” ٩٩.٩% من مضاربات رمضان في المنطقة الغربية ، ممكن أحد يشرح لي السبب”.

٩٩.٩% من مضاربات رمضان في المنطقة الغربية ، ممكن أحد يشرح لي السبب .؟! — يوسفين ⚖ (@yousefeeen) April 19, 2021

فيديو جريء لفتاة سعودية يحظى بتفاعل كبير في المملكة

وفي سياق آخر وقبل أيام تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يوثق رد فعل فتاة تعمل في خدمة الزبائن في إحدى الكافيهات بالمملكة، على تساؤل محرج وجهه لها أحد المتابعين عبر مواقع التواصل.

وكان سؤال المتابع للفتاة بأن “هل أمها فخورة أن بنتها تخدم على الناس؟”

نعم فخورة جداً

لتجيب عليه الفتاة بالمقطع بعبارات كتبتها عليه ولاقت قبولا كبيرا، بأن والدتها “نعم فخورة جدا أن بنتها وتجتهد وتعتمد. على نفسها. والشغل عمره ما صار عيب وكل المهن الشريفة طالما ما تخالف الشرع”.

وتابع المقطع: “ما في دليل يقول حرام البنات يشتغلون بالكافيهات، ما أشوفك تحكي شي على الدكتورة اللي تخدم المرضى 24 ساعة”.

وختمت الفتاة في ردها: “استهزاءك بوظيفة لباريستا ورأيك غير محترم وفره في جيبك وارتقي بتفكيرك شوية”.

تفاعل المغردين مع فيديو الفتاة السعودية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو الخاص بالفتاة العاملة.

ويشار إلى أنه ببطء وفي عهد محمد بن سلمان، تكسر المرأة السعودية قيود فرضت عليها لعقود طويلة.

وأصبح العديد من نساء السعودية يتجولن في الرياض من دون عباءة، الزي الرسمي الذي كان مفروضا عليهن قديما من قبل السلطات.

كما ظهرت المرأة السعودية بقوة في سوق العمل، وباتت ترتاد جميع الأعمال في ظاهرة نادرة كانت من التابوهات. المحرمة قديما في المملكة.

وفي العقود الماضية، فرضت الشرطة الدينية في المملكة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العباءة على النساء. من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.

وشهدت العقود الأخيرة فرض العباءة بالقوة على نساء المملكة.

وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية، وتم إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر مباشر من محمد بن سلمان.

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