“رامز عقله طار”.. “شاهد” ما فعله رامز جلال بفهد المولد وجعله يتصبب عرقا من الرعب

حل اليوم ضمن الحلقة الثامنة في برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد.

وظهر رامز جلال بإطلالة فريدة خلال هذه الحلقة، مرتدياً كارديجان باللون الأسود وعليه نقوشات حمراء، ومعه بنطلون وحذاء باللون الأسود.

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واختار رامز جلال أن يرتدي إلى جانب تلك الملابس مجموعة اكسسوارات مكونة من سلسلة، إضافة إلى مجموعة خواتم بأحرف اسمه، ونظارة باللون الأسود.

وتعرض مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد لإصابة خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

وأصابه الفنان رامز جلال بطلقة مؤلمة خلال لعبة حرب الألوان لكنه واصل اللعب.

ويشار إلى أن رامز جلال كان قد أعلن أنه انتهى من تصوير جميع حلقات برنامجه لهذا العام، تحت عنوان رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

و يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ووقع في موسم هذا العام لبرنامج رامز السنوي، عديد من الفنانين في مجالات الفن والرياضة ضحايا لهذا المقلب الذي يقوم به رامز جلال.

وكان من هؤلاء الفنانين المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.

رامز جلال في ورطة بعد تحرشه بفنانة في الرياض

يبدو أن برنامج رامز جلال الرمضاني الجديد “رامز عقله طار”، والذي تم تصويره داخل مدينة ملاهي في الرياض سوف يعرضه للعديد من المشاكل والأزمات.

فبعد أزمة تحرشه بالفنانة والراقصة لورديانا في إحدى حلقاته كما اتهمه المحامي المصري طارق العوضي، وقع رامز في أزمة جديدة. مع أسرة الفنان والموسيقار المصري أراكان فؤاد، والتي قررت مقاضاته.

وفي هذا السياق عبرت الفنانة المصرية، نادية مصطفى، عن استيائها من سخرية الفنان رامز جلال من زوجها الفنان، أركان فؤاد.

نادية مصطفى و رامز جلال

وقالت نادية خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، المذاع على شاشة القناة الأولى، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فكرة. التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش، وأن ذلك خفة دم.”

وأكدت الفنانة المصرية في الوقت ذاته أنها ليس لديها مانع في الهزار بشرط أن يكون الطرفان سعداء بذلك، وليس أحد الأطراف. سعيد والآخر يتعذب بسبب هذا الهزار.

وأضافت زوجة أركان فؤاد، أن زوجها فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام، ولم يخطئ في حق أحد.

وتابعت: “احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله “ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد”.

واستطردت مستنكرة ما فعله رامز جلال: “أنا مفهمتش إيه الفكرة والإيفيه وإيه اللي يضحك؟ العبارة دي جت في سياق تريقة وأثرت عليا ومنمتش طول الليل.”

وأكملت نادية مصطفى:”وطالما فيه إساءة يبقى لازم نقف عندها، وكلمت بعدها كبيرنا الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقولت له هتجيب حق نادية مصطفى وأركان فؤاد إزاي؟”

مضيفة:”أنا منمتش طول الليل وأركان مستاء ومتضايق وبنتي كتبت على الفيس وحياة جزمة أبويا لجيب حقه، أنا عاوزة أي حاجة غير إن رامز يعرف قيمة أركان وأنه غلط في حقه ويعتذر له”.

ابنة أراكان فؤاد تتوعد رامز جلال

وكانت فيروز ابنة الفنان أركان فؤاد، عبرت عن غضبها من إدراج اسم والدها في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات، حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.

وأكدت فيروز أركان فؤاد عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عقب انتهاء بث الحلقة على فضائية “إم بي سي مصر”: أن “ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال”.

فيما ناشدت نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، التدخل سريعا من أجل حل الأزمة.

وقالت في منشورها: “ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة ليست هزارا ولا تضحك”.

كما شددت ابنة أركان فؤاد في منشور آخر لها،الجمعة، قائلة بعضب: “وحياه جزمة أبويا مش هنسكت”.

ويأتي تعليق ابنة أركان فؤاد على ما جاء في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز عقله طار”.

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