ظهرت ترتعد خوفا.. اختفاء منار اليامي بشكل غامض بعد اعتذارها عن الإساءة لولاة الأمر!

فاجأت الناشطة السعودية منار اليامي، متابعيها بظهورها بفيديو تعتذر خلاله عن ما وصفته بالإساءة إلى ولاة الأمر.

أعتذر لولاة أمري

وظهرت منار اليامي بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهي ترتدي الحجاب على غير عادتها بفيديوهاتها السابقة، وتقول: “أنا منار محمد اليامي سبق وأن قمت بعدة مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قمت من خلالها بالإساءة إلى ولاة الامر دون علم منى بما أقدمت عليه”.

وتابعت منار اليامي: “من خلال هذا المقطع فإني أقدم أسفى واعتذاري الشديدين لولاة أمري عن كل ما بدر منى من قول وفعل جانبه الصواب راجية من الله سبحانه وتعالى ثم منهم قبول اعتذاري”.

وختمت منار اليامي حديثها قائلة: “أتعهد أمام الله بأن أكون عند حسن ظنهم وان أظهر المواطنة الصالحة”.

🚨فيديو متداول لمنار اليامي تعتذر عن ما بدر منها من إساءات سابقة

pic.twitter.com/ydFwwrfJuh — غولدن دوز (@GoldenDose) April 18, 2021

منار في خطر

وأثار فيديو منار اليامي موجة جدل واسعة بين المغردين الذين رجحوا أنها تعرضت إلى تهديد من السلطات السعودية، ودشنوا هاشتاج #منار_في_خطر.

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وجاء في التعليقات: “منار اليامي شابة عبرت بعفوية عن اراء سياسية و دينية مخالفة لما تسمى الصحوة و التشدد. الديني تم اجبارها على الاعتذار بهذا الشكل المهين عن الاساءة “لولاة الامر” اللي ازعجونا بالسعودية الجديدة وانتهاء الصحوة و انفتاح محمد بن سلمان ايش تعليقكم ؟”.

منار اليامي شابة عبرت بعفوية عن اراء سياسية و دينية مخالفة لما تسمى الصحوة و التشدد الديني تم اجبارها على الاعتذار بهذا الشكل المهين

عن الاساءة "لولاة الامر" اللي ازعجونا بالسعودية الجديدة وانتهاء الصحوة و انفتاح محمد بن سلمان ايش تعليقكم ؟#منار_في_خطر #منار_اليامي pic.twitter.com/TbexmWXB1U — موشو Mosho | مَعْن الشريف (@Mosho_NZ) April 19, 2021

وعلقت أخرى: “منار ما تكلمت واعتذرت بأرادتها واضح مغصوبه وانتو تضحكون عليها مايضحك ترا مشكله الذكوريين والذكوريات”.

منار ما تكلمت واعتذرت بأرادتها واضح مغصوبه وانتو تضحكون عليها ميضحك ترا مشكله الذكوريين والذكوريات #منار_اليامي — wendy (@xnominbfs) April 19, 2021

وفسرت أخرى ما يحدث مع منار اليامي، وكتبت: ” هذا مشكلتك لما تكون واعي في بقعة جغرافية يسودها الجهل والانغلاق ، البنت بالفيد مرة واضح انها مجبورة وخايفة وتم تعنيفها + لو تلاحظون تلاقون انها قاعدة تطالع ورا الكاميرا يعني في حد ورا ذي الفيد وجابرها تصور ! ان شاء الله تكون بخير وقوية مثل ماتعودنا عليها”.

هذا مشكلتك لما تكون واعي في بقعة جغرافية يسودها الجهل والانغلاق ، البنت بالفيد مرة واضح انها مجبورة وخايفة وتم تعنيفها + لو تلاحظون تلاقون انها قاعدة تطالع ورا الكاميرا يعني في حد ورا ذي الفيد وجابرها تصور !

ان شاء الله تكون بخير وقوية مثل ماتعودنا عليها

#منار_في_خطر pic.twitter.com/CQVwaljY7q — فانسي يوو ♠️. (@chirrylix) April 18, 2021

وعلق آخر: “ولاة الامر #مملكة_المنشار و رؤية 20-30 التي تخص MPS بن سلمان . لا للتطرف لا للتخلف لا للجاهلية رؤية حقيقية تتمثل في فصل الاطراف عن بعض الجهل مرتبط ارتباط وثيق بال سعود #منار_اليامي المنشار في الطريق اطمئني.”.

ولاة الامر #مملكة_المنشار و رؤية 20-30 التي تخص MPS بن سلمان .

لا للتطرف

لا للتخلف

لا للجاهلية

رؤية حقيقية تتمثل في فصل الاطراف عن بعض

الجهل مرتبط ارتباط وثيق بال سعود#منار_اليامي المنشار في الطريق اطمئني. #منار_في_خطر .

طاح حظك سلمان .

pic.twitter.com/MUa2fF7PrM — AHMED.ALI (@AHMED1975T) April 19, 2021

نسوية تهين الملك فهد

وكانت منار اليامي قد تصدرت التريند عبر “تويتر” الشهر الماضي، تحت هاشتاج #نسويه_تهين_الملك_فهد

وذلك بعد تداول فيديو لمنار اليامي وهي تتحدث عن الملك فهد وتقول: “بطلع من البيت وأحب أقولك مثل ما قال الملك فهد اللي مات، الصحوة المباركة، كويس الصحوة ماتت معاه”.

وتابعت: “هو مسكين فعلاً كان مصدق إنه الصحوة مباركة، طلع سبك”.

منار اليامي : الملك فهد "الله يرحمه" كان مصدق ان الصحوة كانت مباركة طلع .. !

#نسويه_تهين_الملك_فهد pic.twitter.com/7uoSmzVty5 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 29, 2021

كما تم اتهام منار اليامي بالإساءة إلى الدين الإسلامي، وذكر الناشطون حينها أن السلطات السعودية ألقت القبض عليها، وحكمت عليها المحكمة الإلكترونية في المملكة بعدم بث الفتنة بين عموم الشعب.

هذا وقد كتبت منار اليامي في آخر تغريداتها: “أعلن انسحابي من الفكر النسوي لا تجوز المساواة بين الجنس المدمر والجنس الذي ينتج الحياة المرأة أعظم من الرجل ومكانها في القمة”.

وتم إغلاق حساب منار اليامي عبر “تويتر” بشكل مفاجئ وسط قلق المغردين حول مصيرها.

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