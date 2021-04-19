“شاهد” أميرة الناصر تظهر في أحضان طليقها مشعل الخالدي.. وهذا ما فاجأت به متابعيها

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق عودة مشهورة سناب شات أميرة الناصر لطليقها مشعل الخالدي، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن انفصال الشريكين.

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” احتفال الزوجين من جديد وقيام أميرة الناصر بإطعام مشعل قطعة من الكيك الخاص بالحفل.

عاجل: طيور الحب "أميرة الناصر" و "مشعل الخالدي" يتزوجان من جديد. pic.twitter.com/CgnlBnNGcX — WHR (@whrumor) April 19, 2021

وقبل شهرين، وثق مقطع فيديو لحظة بكاء مشهور سناب مشعل الخالدي بسبب طليقته أميرة الناصر، بعد قيام الأخيرة بخلع الحجاب وإعلانها الانفصال عنه.

وقال ” الخالدي” في الفيديو الذي تم تداوله له وقتها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي رأسي، عشان المتابعين والشهرة “، بحسب تعبيره.

وأضاف ” الخالدي”:” أنا ما أبغى متابعين ولا شهرة ولا أبغى توثيق، إذا كان هذا على حساب كرامتي”، مما أثار تعاطف متابعيه معه بعد دخوله في نوبة بكاء.

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وكانت أميرة الناصر، شاركت مقطع فيديو، فاجأت فيه متابعيها بخلع حجابها، قائلة:”الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي”، ويأتي ذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها “مشعل الخالدي”

حمل أميرة الناصر

وكانت أميرة الناصر أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بإعلان حملها.

وقالت إنها أعلنت عن حملها كي لا يجرحها أحد بعد أن تظهر ملامح الحمل عليها بعد فترة مشيرة إلى أنها فضلت إعلان الخبر بعد انفصالها مباشرة.

وفي فيديو نشرته أميرة الناصر عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: “هلا والله حبايبي، كيفكم كويسين وحشتكم، آه منكم ذبحتوني على الخاص بكلامكم اللي ما له داعي الصراحة”.

وتعجبت أميرة الناصر من الانتقادات الموجهة لها مشيرة إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد إعلانها خبر الحمل.

قائلة: “ليش كل الكلام هذا ليش يعني أنا أفتح الخاص ألاقي أميرة ليش تتكلمين عن حملك وتقولي إنك حامل”.

وتابعت أميرة الناصر: “طيب دقيقة أنا بسألكم سؤال بذمتكم بالله عليكم لو ما قلت إني أنا حامل وبعد 3 شهور راح تبين بطني إن أنا حامل، راح تقولون يا أميرة أنتي كيف حامل وأنتي مطلقة”.

أميرة الناصر بدون حجاب

كانت أميرة الناصر ظهرت في عدد من المقاطع على حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات، أعلنت فيها خلع الحجاب معتبرة أن الحجاب كان ظالمها.

وقالت: “خلاص قررت أني اطلع كدا حاسة أنه لايق عليا كتير الحجاب كان ظالمني مرة كان مخليني عجوزة”.

وأطلت أميرة الناصري بشعر باللون الأصفر وتابعت:”بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي”.

الفيديو أثار غضب المتابعين على السوشيال ميديا.

في أول ظهور له بعد إعلان طليقته الناشطة السعودية المعروفة أميرة الناصر خلع الحجاب، بكى السعودي مشعل الخالدي بسبب تصرفها وإعلانها طلاقهما رسمياً.

“نزلتي راسي لأجل الشهرة”

وظهر مشعل الخالدي بفيديو وثقه ونشره عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهو منهار ويقول: “حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي لأنك نزلتي راسي، عشان المتابعين وعشان الشهرة”.

وتابع طليق أميرة الناصر: “أنا لا أريد متابعين ولا أريد شهرة ولا أريد توثيق أي شيء إذا كان ذلك على حساب كرامتي”.

أميرة الناصر تتحجب من جديد

من جهة أخرى، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب بعد يوم واحد من خلع، وظهرت بفيديو جديد وهي تبكي. وتقول: “أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه”.

وتابعت أميرة الناصر: “أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب”.

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: “أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله”.

أميرة الناصر تعرضت للتعذيب

واستطردت: “لم يجبرني أحد على شيء ولم يضغط علي أحد، أنا إنسانة أخاف الله من البداية، لكني أردت فقط أن أقهره دون تفكير. لكني لا أريد أن أخسر آخرتي أيضاً كما خسرت الدنيا”.

وأضافت أميرة الناصر: “تعرضت لشتى أنواع الظلم والعذاب من أقرب الناس، ومن هذا النذل مشعل، وتحملته بما فيه الكفاية. وكنت أنا من يعيل المنزل، وهو لا شيء يفعله سوى أن يذهب للتنزه، وليس لديه مسؤولية أبداً، عدا الخيانات، عدا أنه يضرب ابني من زوجي الأول”.

ونشرت أميرة الناصر صوراً مروعة قالت إنها آثار التعذيب الذي تعرضت له، وأكدت أنها اشتكت لحقوق الإنسان ولم يفعلوا لها شيء. مضيفة: “أعطونا ورقة فقط وقالوا إذهبوا إلى دار الحماية، ماذا ستفعل لنا دار الحماية؟”.

“الحجاب يظلمني”

وأثارت أميرة الناصر أمس الأحد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: “قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد”.

وتابعت أميرة الناصر انتقاد الحجاب قائلة: “الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة”.

كما ظهرت أميرة الناصر بفيديو آخر وهي تهاجم طليقها مشعل الخالدي، وتقول: “ليش شيئاً مهماً بصراحة، حذاء وخلعته من قدمي. لا ترسلوا لي شيئاً عنه، وتعطوا الموضوع أكبر من حجمه”.

مشعل الخالدي مريض ومعقد

وبدأت أميرة الناصر تغني “الحياة حلوة بس نفهمها”، واصفةً طليقها بالمريض والمعقد مؤكدة أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها. له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانياً إذا كان كل الرجال مثله، بحسب تعبيرها.

وتعرضت أميرة الناصر إلى هجوم من الناشطين الذين رأوا في تصرفها تحريضاً للنساء على خلع الحجاب، كما اتهموها بمحاولة رفع المشاهدات بهذه الخطوة.

ولادة أميرة الناصر توأم

وكان خبر ولادة أميرة الناصر توأم، قد تصدر موقع تويتر في المملكة الشهر الماضي بهاشتاغ (#ولاده_اميره_الناصر).

وتداول مغرّدون حينها فيديو قالوا إنّه يُظهر لحظة نقل الناشطة السعودية أميرة الناصر عبر كرسي متحرك الى غرفة العمليات من أجل الولادة .

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع أميرة الناصر.خاصة بعد ظهور زوجها مشعل الخالدي في فيديو.كشف فيه أنّ أميرة وضعت توأم توفي أحدهما .

مشعل الخالدي يسيء للبنات

ومؤخراً، تصدر نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي. حديث مواقع التواصل. بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من أميرة الناصر. وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بالفيديو إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي. وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

وأثار حديث مشعل الخالدي حينها غضب الناشطون الذين دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة. ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين مؤخراً. بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي. بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم. بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر. انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة. بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

أميرة الناصر تنهار

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أشهر حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب، وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

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