لماذا تضع أصالة صورة ابن سلمان غطاءً لهاتفها؟.. هذا ما كشفته عن علاقتها بولي العهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح منسوب للفنانة السورية أصالة نصري، خلال استضافتها عبر برنامج سوالف رمضانية، تتحدث فيه عن موقفها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أصالة ومحمد بن سلمان

وقالت أصالة خلال اللقاء بحسب متداولي التصريح، بأنها تضع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غطاء لهاتفها، تعبيراً منها على حبها واحترامها له.

أصالة عبر لقاء #سوالف_رمضانية :

أنا كڤر موبايلي صورة للأمير وولي العهد محمد بن سلمان .. أحمل لهذا الرجل الولاء والانتماء والاحترام لما يعمله 💛

By : @q1q555 pic.twitter.com/kCZ0pStX7E — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 18, 2021

وكانت الفنانة أصالة نصري تعرضت لسيل من الانتقادات بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89 في سبتمبر الماضي.

وأطلت أصالة بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، لكنها اعتمدت ارتداء “كوفية” عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ولاقت الإطلالة حينها استهجان عدد كبير من متابعي النجمة، وتجلى ذلك من خلال الكلمات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم لا بلون الفستان ولا بتصميمه.

وكانت الفنانة السورية قد أحيت في سبتمبر الماضي، حفلا غنائيا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

وكان ذلك بمناسبة إحياء المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر/أيلول، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

أول تعليق لابنة أصالة نصري على خبر زواج والدتها

ويشار إلى أنه أمس، السبت، علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري لأول مرة على خبر زواج والدتها من برلماني مصري.

وقالت “شام” لبرنامج “Get Real”: “لو يبسطها ويسعدها سأضعه فوق رأسي”.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن زواج الفنانة أصالة نصري من برلماني مصري.

ورفضت أصالة التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.

ونشرت أصالة عبر حسابها على “إنستغرام” منشورا قالت فيه: “لما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين”.

وكشفت شام عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لا يوجد شيء في الحياة مخطط له.

ولفتت إلى أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، وبعدها خطبت وفسخت، وفي خلال تلك المرحلة كانت تتعلم، حتى الشخص الذي تزوجته ارتبطت به وقتما كانت صغيرة في السن، وكان بمثابة حب طفولة بالنسبة لها.

وكانت ابنة أصالة، شام الذهبي، فاجأت متابعيها على صفحتها في “إنستغرام” بإعلان خطوبتها بشكل رسمي.

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