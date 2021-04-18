لقطة مثيرة .. نجم أتلتيك بيلباو يصفع ميسي على وجهه في نهائي كأس ملك إسبانيا

تداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي. اللقطة مثيرة من المباراة التي جمعت فريق أتلتيك بلباو أمام منافسه برشلونة الإسباني، أمس السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. والتي انتهت بفوز برباعية نظيفة والتتويج بالكأس.

Yuri pidiendo la Pfizer..

Y al final Messi le vacunó la primera y la segunda dosis. pic.twitter.com/KAdrUICzrD — ℝ𝔸𝕀𝔻𝔼ℝ (@RAIDERFCB) April 18, 2021

الصفعة الخفيفة لميسي

كما وظهر نجم فريق برشلونة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” 33 عامًا. في لقطة وهو يتعرض لصفعة خفيفة من قبل لاعب الظهير الاسير للفريق المنافس “يوري بيرشيش” 30 عامًا.

غضب ميسي

وبدأ أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان غاضبًا من تدخل أحد لاعبي منافسه فريق أتلتيك بيلباو وقيامه بعرقلته. ليذهب مدافع الإسباني ذو أصول الجزائرية “يوري بيرشيش”، كما وحاول تهدئة “البرغوث” الأرجنتيني. قبل أن يوجه له صفعة بسيطة على وجهه.

Athletic Bilbao player Yuri Berchiche slapped Leo Messi then came back to apologize… pic.twitter.com/6RJqgbIUxp — infosfcb (@infosfcb) April 18, 2021

كما وأفادت تقارير إسبانية، أن اللاعب “بيرشيش”. لم يكن يقصد صفع ليونيل ميسي، حيث اعتذر عن تصرفاته. ولم يحصل على الإنذار. كما أن اللاعب الأرجنتيني لم يطلب ذلك في المباراة. على إثر تصرف المدافع الإسباني.

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برشلونة والتتويج باللقب

وقد توج فريق برشلونة الإسباني بكأس ملك إسبانيا أتلتيك بيلباو، بعد تحقيق الفوز على منافسه برباعية نظيفة دون رد وللمرة ال 35 خلال المسيرة التاريخية للفريق الكتالوني. والذي جمع كلا الفريقين في نهائي كأس الملك.

الرباعية النظيفة

ونجح فريق برشلونة الإسباني من تسجيل هدف التقدم مع أحداث مجريات الشوط الثاني بعد شوط أول شهد القوة والإثارة والسيطرة من كلا الفريقين على الكرة داخل أرضية الملعب.

ليأتي الهدف في الدقيقة ال60 عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”، بعد هجمة سريعة جاءت في شباك مرمى أتلتيك بيلباو.

💥 IMAGEN @elchiringuitotv | Dani García, Yuri… @alexsilvestreSZ nos enseña las 'BATALLAS' de MESSI durante la FINAL de Copa. #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/g8yHk2Lnsd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2021

فيما لم تمضي سوى دقائق معدودة ليضيف الهولندي ” فرينكي دي يونج”، الهدف الثاني في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث اللقاء.

هدفي ميسي

كما ونجح النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل هدفي في شباك أتلتيك بيلباو في الدقيقتين ال68 وال72. بطريقة رائعة جاءت كلا الهدفين بتسديدة قوية من داخل منطقة علامة الجزاء.

رغم محاولة الفريق المنافس أتلتيك بيلباو من الوصول إلى مرمى فريق برشلونة الإسباني. لكنه فشل في تحقيق أي من الأهداف خلال المباراة النهائية على لقب كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

ميسي ولقب المرة ال31

كما ونجح فريق برشلونة الإسباني من التتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال31. بعد فشله خلال الموسم من السباق في منافسات دوري أبطال أوروبا. والصراع القوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد والمتصدر أتلتيكو مدريد على لقب الدوري المحلي “الليغا” الذي لم يحسم بعد.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني جاء كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق لعب كلاً من: الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة أتلتيك بلباو

واعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

وفي الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو، إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

أما هجوم الفريق اعتمد على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

برشلونة والصراع مع غريمه ريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وريال سوسيداد

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 58 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

سيلتا فيغو والمركز العاشر

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

Pleasure your eyes in the presence of the king💙♥️🏆#ميسي pic.twitter.com/plQjDXe02q — 𝓐𝓱𝓶𝓮𝓭 𝓐𝓫𝓭𝓸 🤝 (@a7medabdo16) April 17, 2021

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

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