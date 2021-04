كاتب مصري: آبي أحمد أخرج لسانه للسيسي وقال له “أعلى ما في خيلكم اركبوه”!

علق الكاتب والصحفي المصري البارز جمال سلطان، على الموقف الإثيوبي إزاء سد النهضة، وتجاهلها لتهديدات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وما قاله عن “الخط الأحمر” وأمن مصر المائي

وقال الكاتب المصري في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، بأن “السيسي كان أعطى مهلة لاثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل، المهلة انتهت في 15 أبريل”.

وتابع: “بعد انتهاء المهلة بيومين قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الملأ الثاني للسد سيتم في موعده المقرر بين يوليو وأغسطس.”

واعتبر جمال سلطان ذلك بمثابة “هو تقريبا يخرج لسانه لمصر والسيسي، ويقول بالفم الملآن: أعلى ما في خيلكم اركبوه”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الكاتب سلطان، معلقين بردود أفعال عديدة حول الخط الأحمر الوهمي الذي رسمه. السيسي لإثيوبيا، والذي تجاهلته الأخيرة بكل وضوح.

وقال أحد المغردين معلقاً: “مُهَل السيسي تشبه خطوط أوباما”الحمراء” لسفاح دمشق والتي تغيرت إزاحتها مابين خطوط الطيف الضوئي.”

وتابع موضحا:”إسرائيل(مدللة أمريكا) هي من أتت بالسيسي وهي من تحميه وتسوقه للغرب، ولن يجرؤ أن يتقدم خطوة تجاه أثيوبيا إلا بعد أخذ الإذن. السيسي بائع للوهم وضحل التفكير وبلا مؤهلات غير الكذب والتملق”.

فيما قال مغرد آخر ساخرا من رئيس النظام المصري: ” السيسي حيطالبه أن يقسم مرة ثانية بحياة أمه انه لن يقوم بأي ضرر للمياه في مصر”.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز، وأغسطس/آب المقبلين.

وأشار أحمد إلى أن بلاده لا تسعى لإلحاق الضرر بدولتي مصر والسودان، اللتان هم مصب نهر النيل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تغريدات عبر حسابه الشخصي بتويتر، بأن سد النهضة منع حدوث فيضانات عارمة في السودان. العام الماضي، مؤكداً بأن تعبئة السد في موسم الأمطار سيقلل من خطر الفيضانات في السودان.

