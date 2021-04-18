كاتب فلسطيني لـ”السيسي” بعد محاولة تبييض صورته: ستلاقي قاضي السماء عاجلاً أم آجلا

أثارت الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2” المذاع بالموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، غضباً واسعاً في الشارع المصري وكذلك العربي. عقب تكريس النظام المصري الفن لتزوير التاريخ بالحديث عن مجزرة رابعة وهي أكبر مجازر التاريخ الحديث, محاولاً شيطنة جماعة الاخوان وتصوير آلاف المعتصمين من أنصار الراحل، محمد مرسي ورافضي الانقلاب العسكري منتصف العام 2013 وكأنهم إرهابيين.

الاختيار 2

المسلسل تنتجه “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة لجهات سيادية مصرية، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي. وأظهرت مشاهد المسلسل، الاعتصام الذي استمر بميداني “رابعة”، و”النهضة”، من 28 حزيران/ يونيو 2013، حتى تم فضه بالقوة بأوامر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في 14 آب/ أغسطس 2013.

وصور المسلسل المثير للجدل المعتصمين وكأنهم فقط من طبقة فقيرة ومعدومة من المجتمع المصري من أهل الريف والصعيد.

ناشطون مصريون كذبوا ادعاءات النظام المصري، وأشاروا إلى أن وقائع القتل في اعتصام رابعة شاهدها العالم كله على الهواء مباشرة، وجرائم قنص المعتصمين العزل موثقة بالصوت والصورة، مؤكدين أن وزارة الداخلية عجزت عن إثبات وجود أسلحة في الإعتصام كما يروج المسلسل.

رابعة مذبحة

الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي علق على مسرحية النظام المصري قائلاً :” أرادوا أن يغيروا في وعي الناس، فالذين ذبحوا في رابعة. هم القتلة الأشرار ومن باعوا الأرض وحولوا الجيش إلى باعة خضار هم الأخيار الصديقين غير ان السحر انقلب على الساحر. وطالت السيسي وسحرته لعنات الملايين، فمن نسي تذكر وهو يشاهد المجرمين أنفسهم يقتلون ضحايا رابعة مرتين.

أرادوا أن يغيروا في وعي الناس، فالذين ذبحوا في #رابعة هم القتلة الأشرار ومن باعوا الأرض وحولوا الجيش إلى باعة خضار هم الأخيار الصديقين غير ان السحر انقلب على الساحر، وطالت #السيسي وسحرته لعنات الملايين، فمن نسي تذكر وهو يشاهد المجرمين أنفسهم يقتلون ضحايا رابعة مرتين.#رابعة_مذبحة pic.twitter.com/GxzB12m2e1 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 18, 2021

وأضاف المهداوي رئيس تحرير صحيفة “وطن”، في تغريدة ثانية واعداً رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بأن يلاقي قاضي السماء لحسابه على جرائمه بحق المصريين.

وقال المهداوي :” لو منحك العالم بأكمله صك براءة من دماء شهداء #رابعة، ولو نبح كلاب #السامسونج حتى موعد القيامة مدحاً بك. وذماً بمعارضيك ولو ضممت كل مهرجي العالم كي يزيفوا الحقيقة ستلاقي قاضي السماء عاجلاً أم آجلا. ولو بقى شخص واحد شاهدا. على الحقيقة فأنها أبداً لن تموت حتى بموتك “.

لو منحك العالم بأكمله صك براءة من دماء شهداء #رابعة، ولو نبح كلاب #السامسونج حتى موعد القيامة مدحاً بك وذماً بمعارضيك ولو ضممت كل مهرجي العالم كي يزيفوا الحقيقة ستلاقي قاضي السماء عاجلاً أم آجلا. ولو بقى شخص واحد شاهدا على الحقيقة فأنها أبداً لن تموت حتى بموتك.#السيسي pic.twitter.com/RZn5EE0NFi — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 18, 2021

وتواصلت ردود الفعل والتعليقات الغاضبة من محاولة النظام المصري ومخابراته طمس حقيقة ما جرى في رابعة.

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وقال الناشط المصري الشبابي عبدالله الشريف الذي وضعه النظام على قائمة الارهاب، معلقاً على الاختيار 2 .:”هتفضلوا طول عمركم مهزأين. وناقصين وقليلين أوي في عيون نفسكم قبل عيون الخلق بتزوروا التاريخ واللي عاصروه لسة عايشين يا فجرة! بتقتلوهم مرتين؟ نشهد الله أن #رابعة_مذبحة. وأنكم قتلة ولنا مع أول خميس بعد رمضان حلقة أولى بعنوان #الاختيار2 لنرى أمليارات الباطل أم بساطة الحقيقة وجه مبتسم ذو عيون مبتسمة.

هتفضلوا طول عمركم مهزأين وناقصين وقليلين أوي في عيون نفسكم قبل عيون الخلق بتزوروا التاريخ واللي عاصروه لسة عايشين يا فجرة! بتقتلوهم مرتين؟ نشهد الله أن #رابعة_مذبحة وأنكم قتلة ولنا مع أول خميس بعد رمضان حلقة أولى بعنوان #الاختيار2 لنرى أمليارات الباطل أم بساطة الحقيقة😊#رابعة 💕 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) April 17, 2021

مشاهد حية بثت على الهواء مباشرة وثقتها كاميرات العالم لإبشع مجزرة حدثت في التاريخ المعاصر #رابعة، لا مشاهد صورها كومبارس في محاولة رخيصة لمحو عارهم!#رابعه_مذبحه#رابعه_مجزره_ابرياء #العسكر_قتله pic.twitter.com/xAGK8QLGrG — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 17, 2021

اللغة أضعف من إنها توصف اللي حصل يوم 14 أغسطس 2013. كلمة "مذبحة" أقل من جريمة الحرب اللي نفذتها الدولة. السيسي وقادة الجيش والداخلية وأفراد القوات الخاصة وفرقة المظلات والقناصة اللي اتشطروا على أطفال وستات ورجالة واقفين قدام البلدوزرات مسؤولين قدام ربنا وقدام الناس. #رابعة_مذبحة pic.twitter.com/oRbCn9yHW4 — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) April 17, 2021

المصريون يتذكرون ذكرى المذبحة

وتصدر وسم “#رابعة”، مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر على مدار نحو يومين، وعرض خلاله نشطاء شهاداتهم ومقاطع فيديو وصورا لجرائم القتل بالميدان.

وعن حلقة الاختيار السبت، التي رصدت فض رابعة، ذكرت الناشطة الحقوقية أسماء خيري، إحدى المعتصمات كيف قُتل المعتصم أحمد عمار. عند “طيبة مول”، الساعة ٦ وثلث صباح يوم الفض، مؤكدة أنه عندما قال للضباط: “احنا عزل”، رد الضابط عليه بـ ٤ طلقات في صدره.

وتمنت خيري، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، ألا يذاع المسلسل حتى لا تتذكر المستشفى التي مات فيها المعتصمون بإصابات حروب، مثل الصحفية أسماء صقر التي ماتت برصاصة في رأسها، وزوجها الصحفي أصيب برصاصة في قدمه.

وأشارت لجريمة قتل الشهيدة أسماء البلتاجي، وحبيبة أحمد عبدالعزيز، وعمليات قنص المعتصمين الذين كانوا يحملون المصابين، ثم حرق مستشفى الميدان بما فيها من جثث.

وختمت تدوينها بالقول: “شهدنا ١٢ ساعة من استخدام القوة المفرطة ضد مدنيين”، مضيفة كحقوقيين: “شهدنا على فض رابعة؛ ولسه عايشين ومنسيناش”.

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