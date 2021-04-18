“شاهد” النصر السعودي يقسو على السد القطري في دوري أبطال آسيا

نجح فريق النصر السعودي من تحقيق الفوز على السد القطري، بثلاثية ثمينية مقابل هدف وحيد. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء يوم السبت الماضي. الذي أقيم على أستاد “آزادي” في دولة الهند.

في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال الموسم الجاري 2020-2021.

ثلاثية النصر السعودي

كما وأحرز المهاجم المغربي السعودي “عبد الرزاق حمد الله” 30 عامًا. الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده في نوفمبر عام 2019م.

والذي جاء في الدقيقة ال37 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب في شباك السد القطري. لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف دون رد.

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فيما سدد لاعب الوسط السعودي “عبد المجيد محمد الصليهم” 26 عامًا. في شباك مرمى السد القطري في الدقيقة ال79 من أجواء الشوط الثاني بتسديدة قوية.

🤩 | الصليهم الفناااان pic.twitter.com/qUTUYKE96f — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 17, 2021

كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة ال90 قبل نهاية المباراة بين كلا المنافسين عن طريق لاعب الجناح الأيسر السعودي “خالد الغنام” 20 عامًا.

الهدف الوحيد للسد القطري

بينما سجل اللاعب الإسباني في فريق السد القطري “سانتي كازورلا” 36 عامًا لاعب خط الوسط في الفريق. الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال59 من المباراة.

ترتيب المجموعة بعد فوز النصر السعودي على السد القطري

كما وتربع فريق النصر السعودي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة المنافسة بعد خوض الجولة الثانية من منافسة دوري أبطال آسيا 2020-2021. برصيد 4 نقاط، يليه بنفس النقاط في وصافة الترتيب بالمركز الثاني من ترتيب المجموعة المنافسة فريق فولاد خوزستان الإيراني.

🤩 | خالد الغنام وختام اهدافنا اليوم 👏 pic.twitter.com/VOK4B8gWeh — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 17, 2021

فيما جاء في المركز الثالث فريق الوحدات الأردني بنقطة وحيدة. مع تراجع فريق السد القطري أدنى ترتيب المجموعة بنفس النقطة.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز الهلال السعودي برصيد 48 نقطة، متساويًا مع جاره الشباب السعودي بنفس النقاط. الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الممتاز.

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن متصدر الدوري، أما المركز الرابع يأتي فريق التعاون السعودي بفارق أربع نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 41 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

النصر السعودي والترتيب في الدوري

فيما جاء في المركز الخامس من الترتيب فريق الاتفاق السعودي برصيد 38 نقطة، فيما جاء فريق النصر السعودي في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

بينما جاء فريق الرائد والفتح والأهلي في المركز السابع والثامن والتاسع من جدول ترتيب الدوري المتساوين بنفس النقاط برصيد 35 نقطة.

📄 | هـذا ما تحـدث به مدربنا مانو مينيز بعد مباراة #النصر_السد 🎙 pic.twitter.com/iQs4zTwRCa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 17, 2021

كما جاء في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الممتازة فريق القادسية برصيد 34 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن أصحاب المراكز الثلاثة السابقة. خلال منافسات دوري السعودي الممتاز خلال الموسم الجاري.

ترتيب الدوري القطري

كما ويحتل فريق السد القطري على صدارة ترتيب دوري النجوم. برصيد 60 نقطة. فيما يأتي فر المركز الثاني من الترتيب فريق لخويا برصيد 47 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر الذي انفرد في صدارة ترتيب الدوري القطري.

ترتيب فريق الريان والغرافة في الدوري

وفي المركز الثالث يأتي فريق الريان برصيد 35 نقطة. بفارق نقطتين مع منافسه الغرافة برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب دوري النجوم القطري في المركز الرابع.

📄 | أفضل لاعب في المباراة، عبدالمجيد الصليهم 🤩

يتحدث في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة #النصر_السد 🎙 pic.twitter.com/xREmyFuzZE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 17, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق الأهلي القطري برصيد 33 نقطة متساويًا مع فريق الغرافة بنفس النقاط. وفي المركز السادس يأتي فريق قطر بفارق نقطة واحدة عن منافسه الغرافة برصيد 32 نقطة.

ويحتل فريق العربي القطري في المركز السابع من الترتيب برصيد 29 نقطة. كما وجاء فريق الوكرة في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق العربي القطري.

تراجع الخور المهدد في منافسات الدوري

بينما تساوى فريق السيلية مع الوكرة بنفس النقاط في المركز التاسع من الترتيب برصيد 26 نقطة، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أم صلال برصيد 21 نقطة.

كما جاء في المركز قبل الأخير من الترتيب فريق الخور برصيد 17 نقطة، فيما جاء فريق الخريطيات في أدنى ترتيب الدوري الممتاز القطري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 12 نقطة.

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