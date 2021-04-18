جدل واسع في تونس بعد تصريحات قيس سعيد التي أثارت مخاوف من “انقلاب”

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، الأحد، حالة من الجدل، بعد تناوله قضية في الدستور حول صلاحيات الرئيس في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من الانقلاب على الدستور التونسي.

ويريد الرئيس التونسي في هذا الموضوع أن يصبح قائداً أعلى ليس فقط للقوات المسلحة، بل للمدنية أيضاً.

قيس سعيد يتحدث عن أمور خطيرة

وقال الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن”رئيس الجمهورية هو. القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”.

وتابع: ”جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات. العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.

وأضاف الرئيس التونسي خلال الاحتفال:” وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت. في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959″.

وأردف بما نصه: “تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية. المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون. المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”.

وأكد الرئيس التونسي بأن ”رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة. إلى كل التونسيين في أي موقع كان”.

واعتبر الرئيس التونسي أن “القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا للدولة الذي تم وضعه سنة 2015 غير دستوري”.

وأكمل: “بما أن هذا القانون دون الدستور، فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي يقتضي تغليب القوات المسلحة العسكرية. والأمنية التي عددها قانون 1982، والتي تكون تحت القيادة العليا للرئيس”.

وزاد: “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي، بل بالعكس، إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة. الشعب وتطبيق القانون، يجب أن يكون على الجميع دون استثناء لا بالمال والعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة والنسب”.

قيس سعيد.. “انقلاب على الدستور”؟

وتفاعلت عديد من الأوساط التونسية عبر مواقع التواصل مع تصريحات الرئيس التونسي.

" جئتكم …و جئتكم .." جاء قيس سعيد بالدليل القاطع ليذكر بكل صرامة بمهام رئيس الجمهورية كرئيس القوات المسلحة "العسكرية والامنية والديوانية " لا واحد دون الآخر لتحديد المهام و الحد من التجاوزات مستقبلا … وكأنهم لا يفقهون و لا يعلمون!#قيس_سعيد #عيد_قوات_الأمن_الداخلي — driss hajer (@drisshajer) April 18, 2021

قيس سعيد على خطى السيسي..وخطابه اليوم خطوة نحو الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان وربنا يقد الخير — boucheche (@abdelbasset11) April 18, 2021

وذهبت بعض الآراء إلى تأييد ما قاله، فيما ذهب آخرون للهجوم عليه معتبرين أن هذه التصريحات هي بمثابة انقلاب على الدستور. و”احتكارا لتأويله”، ومنهم من رأى أنه على “خطى السيسي” في مصر.

وعلق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية خليل البرعومي على حديث قيس سعيد قائلاً: “انقلاب واضح على القانون. والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق، غير مسموح الزج بالقوات الأمنية في طواحين الشعبوية”.

فيما كتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة قائلاً: “قيس سعيد رجل مهووس بالسلطة كما هو واضح.”

وتابع:”خطاب عدواني ومتشنج يحاول برغبة متعطشة إلى الحكم الفردي ونهج الدكتاتورية.. لا تستغربوا أن يطلع علينا قريبا بتأويل جديد يعتبر فيه أن القضاء أيضا يقع تحت سلطته”.

قيس سعيد وتهاني رمضان

تحولت التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان، إلى رسائل سياسية في تونس، وذلك بعد أن استغل الرئيس قيس سعيد. المناسبة لاستهداف الإسلاميين.

وقال الرئيس التونسي، إن الله خاطب المسلمين وليس الإسلاميين، فيما دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي السياسيين إلى استغلال الشهر المبارك في التسامح وتناسي خلافاتهم.

قيس سعيد: المسلمين والإسلاميين

وفي خطاب تهنئة توجه به للتونسيين من جامع الزيتون، قال سعيد، إن الله توجّه إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين.

وأضاف سعيد: “ربنا قال يا أيها الذين آمنوا. وإبراهيم كان مسلما ولم يكن إسلاميا. نحن مسلمون والحمد لله على نعمة الإسلام”.

وتابع بقوله: “جمعية العلماء المسلمين لم تكن جمعية العلماء الإسلاميين. هذا الفرق وهذه المناورة الكبرى التي يقصد منها تفريق المجتمع، لم تكن القضية قضية إسلام وغير إسلام”.

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كما اعتبر أن شهر رمضان ليس فرصة للاحتكار أو المضاربة بقوت الناس، مشيرا إلى أنه لا تسامح مع من لا يعرف التسامح. ولا تسامح مع من يتظاهر بالورع ولا يتذكر المقاصد الحقيقية للإسلام.

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