ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز المتصدر أتلتيكو مدريد وتعثر الوصيف ريال مدريد

نجح فريق أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، من استعادة عافيته سريعًا بعد جولات التعثر في العشر الأخيرة. التي لم يذق طعم الفوز إلا في أربع منها فقط.

خلال منافسات الصراع على لقب الدوري الإسباني “الليغا”. في ظل المنافسة الشديدة من أقرب المنافسين له فريق ريال مدريد وبرشلونة لاعتلاء صدارة الدوري.

الخماسية النظيفة لأتلتيكو مدريد

واستطاع فريق أتلتيكو مدريد من خطف النقاط الثلاثة المهمة في مباراته ضمن الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني أمام منافسه إيبار. حيث هدفي التقدم سريعًا مع نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم الأرجنتيني “أنخل كوريا” 26 عامًا في الدقيقتين ال42 وال44.

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سجلها اللاعب في شباك مرمى منافسه إيبار. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين دون رد.

الثلاثية الرائعة لفريق أتلتيكو مدريد بالشوط الثاني

ومع مجريات الشوط الثاني التي نجح من خلالها الفريق المتصدر من السيطرة والاستحواذ على مجريات اللقاء داخل أرضية الملعب ممارسة الضغط على لاعبي فريق الخصم إيبار لمنعه من الوصول إلى شباك مرماه. ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال49.

عن طريق اللاعب البلجيكي “يانيك فيريرا كاراسكو” 27 عامًا. فيما سجل هدفي الرابع والخامس من اللقاء لاعب الوسط في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني “ماركوس يورينتي” 26 عامًا في الدقيقتين ال53 وال68، لينتهي اللقاء بفوز ساحق للمتصدر أتلتيكو مدريد على منافسه إيبار بخماسية نظيفة دون رد.

تعثر ريال مدريد في مواجهة خيتافي

فيما وقع وصيف ترتيب الدوري الإسباني في فخ التعادل أمام منافسه خيتافي. والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنافسين في ميدان الفريق الأخير.

وسط الأداء الباهت الذي قدمه لاعبي فريق ريال مدريد في المباراة. ليخرج من اللقاء بنقطة وحيدة. ليحافظ بها على وصافة الترتيب بفارق 3 نقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

👔🎙️ #زيدان: "سنواصل القتال، مهما حدث، حتى نهاية الموسم. سوف نرفع الحد الأعلى، ليس لدينا سقف، في هذا الفريق لا يوجد سقف.

معنويا نحن بخير. علينا أن نرتاح جيدا ونمضي قدما." #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/PlKlmpPy63 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2021

كما يعاني فريق ريال مدريد الغيابات لنجوم فريق ريال مدريد، من أبرزهم قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنه داني كرفخال. ولوكاس فاسكيز. الفرنسي ميندي بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع الفرنسي رافائيل فاران بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 70 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها.

يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 67 نقطة، بعد تعثره أمام فريق خيتافي في الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني.

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية الذي نجح في الانتصار على منافسه ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس بفارق نقطة وحيدة برصيد 48 نقطة.

ترتيب غرناطة وليفانتي

فيما جاء في المركز السابع فريق ريال سوسيداد بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

➕1️⃣ تعادل في خيتافي. 📰🎥📸 تفاصيل المباراة 👇 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2021

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال في وصافة الترتيب بفارق ثلاثة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 20 هدفًا.

💬 @thibautcourtois: "نعلمُ أن المعركة في لاليغا صعبة الأمرُ ليس سهلاً. أتيحت لنا بعض الفرص مثل خيتافي وهناك قمت بالتصدي بشكل جيد. حصلنا على نقطة وأبقينا على شباكنا نظيفة وهذا أمر إيجابي، لكننا نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز." #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/ixPuiYsUhF — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2021

فيما جاء في ترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ترتيب المغربي النصيري بعد هدفه الأخير

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 16 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

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