“لذيذ ومفيد”.. نسرين أمين تفضل الزواج يومين كل أسبوع فقط!

أثارت الفنانة المصرية نسرين أمين جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت أنها تفضل أن تعيش فترة الزواج بمتعة، في عطلة نهاية الأسبوع فقط.

زواج لذيذ ومفيد

وقالت نسرين أمين في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “لحظات جريئة” والذي يعرض على فضائية “القاهرة والناس”: “منذ طفولتي وأنا أفكر في مسألة الزواج بشكل مختلف ومنظور آخر، أحب أن أعيش فترة الزواج بمتعة، في عطلة نهاية الأسبوع فقط، هذا النوع من الزواج لذيذ وصحي ومفيد”.

وتابعت نسرين أمين: “الزواج يومين في الأسبوع بس صحي ومفيد، وأنا لست من النوع الذي يفضل وجود رجل يوميا في حياتي، لأني أرفض هذا النوع من الزواج جملة وتفصيلا”.

وسخرت نسرين أمين قائلة: “معظم البنات تحب الزواج من طيار، لماذا؟ لأنه متفرغ في الإجازات فقط، أي فكرة الويك إند أيضاً”.

حملات دعاية وهمية

واتهمت نسرين أمين في وقت سابق صناع عدد من المسلسلات، بأنهم يقومون بحملات دعاية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نسرين أمين عبر حسابها على تويتر: “كفاية تريندات مدفوعة وحسابات مزيفة ولجان إلكترونية بقى”.

وأضافت: “بجد مش هاينفع تضحكوا على الجمهور أكتر من كده.. مش بيحبوكم… بجد كفاية بتكذبوا على مين؟”.

كفاية تريندات مدفوعة و حسابات مزيفة و لجان إلكترونية بقى….بجد مش هاينفع تضحكو على الجمهور اكتر من كده ….مش بيحبوكم…بجد كفاية بتكذبو على مين؟ #مسلسلات_رمضان #كفاية_واسطة #احترموا_ذكاء_الجمهور — Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 14, 2021

يشار إلى أن نسرين أمين تغيب عن المشاركة في مسلسلات رمضان هذا العام، وظهرت فقط في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وفيلم “يوم 13” مع أحمد داود ودينا الشربيني.

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وكان ظهور نسرين أمين الرمضاني الأخير في مسلسل “لما كنا صغيرين” مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة، وتم عرضه العام الماضي.

من هي نسرين أمين؟

ولدت الفنانة نسرين أمين في مدينة القاهرة عام 1984.، وبعد تخرجها من الثانوية العامة، درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلون ولكن حبها للتمثيل جعلها تنتسب إلى “استوديو الممثل” وتتبع ورشات تمثيل.

أول من اكتشف موهبة نسرين أمين الفنية هو المخرج يسري نصر الله وقدمها في فيلم “احكي يا شهرزاد” مع الفنانة منى زكي عام 2009.

وفي عام 2011 شاركت نسرين أمين في مسلسل “أبواب الخوف” مع عمرو واكد وأمير كرارة ومن إخراج أحمد خالد كما شاركت في فيلم “الحساب” من إخراج عمر خالد.

كما شاركت نسرين بدور مميز في مسلسل “شربات لوز” مع الفنانة يسرا وسمير غانم ومجموعة من الفنانين الشباب ومن إخراج خالد مرعي.

وفي نهاية نفس العام 2012، انتهت نسرين أمين من دورها في مسلسل “ذات” مع باسم سمرة ونيللي كريم ومن إخراج كاملة أبو ذكري وخيري بشارة والذي تأجل عرضه لموسم رمضان 2013.

وفي عام 2013، شاركت نسرين أمين في مسلسل “نكدب لو قلنا ما بنحبش” مع الفنانة يسرا ومصطفى فهمي وإخراج غادة سليم ومسلسل “آسيا” مع الفنانة منى زكي ومن إخراج محمد بكير.

وأخيراً، شاركت نسرين أمين في مسلسل “سجن النسا” ومسلسل “السبع وصايا” وقدمت كذلك دور بسيط في مسلسل “عد تنازلي”.

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