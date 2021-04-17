“ضحى بالدولارات”.. شاهد ما فعله رامز جلال بنجم الأهلي “أفشة” في حلقة استثنائية

استضاف الفنان المصري رامز جلال خلال حلقته الخامسة من برنامج “رامز عقله طار” المذاعة اليوم، السبت، على شاشة “إم بي سي” نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد مجدي أفشة.

ويعتبر أفشة خامس ضحايا رامز في موسمه لهذا العام من برامج المقالب المعروفة له، والتي ابتدأها قبل سنوات بأنماط وأشكال مختلفة.

ومدح الفنان رامز جلال خلال برنامجه في لاعب النادي الأهلي افشة بفضل هدفه في نادي الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال حلقة برنامجه اليوم:”أفشة اللي ضحي بالدولارات وجه الأهلي ليصنع التاريخ والقاضية سمعت من جنوب افريقيا لباريس”.

أول ضحايا رامز عقله طار

وكان أول ضحايا رامز المطرب احمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب. المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، الرابعة كانت الفنانة ويزو.

ويستمر رامز جلال بتقديم برامجه السنوية التي هي عبارة عن مقالب يقع فيها نجوم وفنانين من مختلف الأوساط الفنية.

ويقدم رامز هذا العام برنامج “رامز عقله طار” بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ المقلب باستضافه فريق البرنامج لاحد نجوم الفن أو الرياضة او الاعلام.

حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم.

وكذلك نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

روبي ترفض عرض رامز جلال

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة روبي، اعتذرت عن الظهور في برنامج “رامز عقله طار” والذي يقدمه الفنان رامز جلال علي شاشة “ام بي سي” وترعاه هيئة الترفيه السعودية بقيادة تركي آل الشيخ.

ووفق موقع “صدى البلد” فقد عرض البرنامج على روبي أجر وصل إلى مليوني جنيه.

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ولكن في نهاية الأمر كان الاعتذار هو قرارها النهائي لعدم رغبتها في التعرض لأي إهانة خلال فقرة البرنامج.

حمو بيكا ولورديانا في “رامز عقله طار”

والخميس، وقع كل من الفنان الشعبي حمو بيكا والراقصة لورديانا، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار”، الذي يقدمه بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

رامز عقله طار

وبمتابعة الحلقة على قناة “إم بي سي مصر” بيوتيوب فقد تمكن رامز جلال من إيقاع حمو بيكا في فخ مقالبه بواسطة الفنانة لورديانا. والتي وصفها بـ«الصاروخ»، قائلا: «هزة وسطها لا تقدر بمال».

هذا وقال حمو بيكا خلال لعبة مدينة الألعاب: «البدلة باظت.. مبقتش عارف أخرج وأعيش حياتي.”

وتابع:”الشهرة غيرت حياتي وبقيت اتبهدل من الناس”.

إلى ذلك قامت المذيعة سارة مراد بتوجيه سؤالًا لحمو بيكا عن علاقته بالتكنولوجيا.

ليرد عليها: “ما معنى التكنولوجيا؟”

لورديانا وحمو بيكا

وبعدها دخل ضحايا الحلقة في كبسولة رامز جلال، ليدخلا الثنائي في نوبة صراخ وانهيار.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة. الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل. حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويذاع برنامج المقالب “رامز عقله طار”، في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

رمضان صبحي

وكان اللاعب المصري الشهير رمضان صبحي، وقع ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار”، الذي يقدمه. بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

واستقبلت رمضان صبحي الإعلامية سارة مراد، لإقناعه بدخول لعبة “السيموليتر” داخل افتتاح الملاهي الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021.

ورد رامز جلال على سؤال الإعلامية سارة مراد للنجم رمضان صبحي: “هل التكنولوجيا أفادت رمضان أم أضرته؟!”.

واضاف: “ضرته طبعا دا العيال هارياه تحفيل وكومنتات وكوميكسات وطموح وتيجي بالسلامة وليلة سودا”.

ليجيب رمضان صبحي، قائلًا: “بقى في حاجات زي التنمر وبقالي فترة كبيرة”، ليرد رامز جلال، قائلًا: “خلاص جلده نحس”.

وقال رامز: “ارفعوا الخطاف، وهجيبهالكم على بلاطة اللي هيهوب ناحيتنا هوريه غباوتنا”.

رمضان صبحي ينهار

وفقد رمضان صبحي أعصابه وانهار حيث أخذ بالصراخ والسب، في فقرة الكبسولة وظهر عليه الرعب الشديد.

ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب.

إضافة إلى لاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش، والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه. الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

موسم الرياض في السعودية

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء. من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع. التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل. الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

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