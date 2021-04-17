رغد صدام حسين تحيي ذكرى “عملية عسكرية” نفذها جيش العراق قبل 33 عاما ضد إيران

أحيت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم السبت، ذكرى عملية عسكرية كان الجيش العراقي قد نفذها ضد القوات الإيرانية في العام 1988.

وقالت رغد خلال تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، بمناسبة تحرير مدينة الفاو في السابع عشر من نيسان/ أبريل. : “ذكرى تحرير الفاو، كل عام والعراقيين بخير. إن شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله”.

ذكرى تحرير الفاو ، كل عام والعراقيين بخير. ان شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله..#ذكرى_تحرير_الفاو pic.twitter.com/MvZdEE2vZb — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 16, 2021

ونشرت رغد صدام حسين خلال التغريدات فيديوهات للمطرب العراقي كاظم الساهر في بداياته الفنية وهو يغني للعراق.

ويشار إلى أن معركة الفاو هي عملية عسكرية قام الجيش العراقي بتنفيذها في 16 نيسان/ أبريل عام 1988، من أجل طرد الجيش الإيراني. من شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة.

وجاءت المعركة بعد سيطرة إيران على المنطقة لمدة عامين، وأطلق على العملية اسم “رمضان مبارك” لتوافقها مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

رسالة للجواسيس في ذكرى سقوط بغداد

ويشار إلى أنه أوائل أبريل الجاري، وجهت رغد صدام حسين، رسالة إلى العراقيين، بمناسبة حلول الذكرى الـ18 لسقوط بغداد. تحدثت فيها عن الخديعة والجواسيس.

ونشرت رغد بيان صحفي، على تويتر رصدته “وطن”، حول ذكرى احتلال الولايات المتحدة للعاصمة العراقية بغداد. وسقوط نظام والدها والذي يصادف التاسع من أبريل/نيسان.

وقالت رغد صدام حسين في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “أيها العراقيون الأمجاد. قبل 18 سنة. انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق”.

رغد صدام حسين: خدعهم جواسيسهم

وأضافت: “خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وافهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج”.

وأكملت: “غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء. لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم”.

واستطردت: “لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية”.

وأضافت: “أيها العراقيون الأباة، لن نستسلم، نحن شعب الإرادة والمعجزات، سننهض من جديد من تحت كل الصعوبات ونحير العالم ومؤرخيه كما كان العراق كذلك دوماً”.

احتلال الفاو

وتعد الحرب العراقية الإيرانية من أطول الحروب النظامية في العهد الحديث، حيث استمرت 8 سنوات وأدت لمقتل مئات آلاف. العسكريين من الجانبين، فضلا عن التكلفة المادية الباهظة التي تكبدها البلدان.

ورغم قساوة هذه الحرب، فإن عملية (الفجر 8) كما أطلق عليها الإيرانيون والتي استولوا فيها على الفاو في 11 فبراير/شباط 1986 كانت من أقسى المعارك وأشدها، حيث استغرق العراق أكثر من عامين بعدها لإعادتها مع سقوط آلاف الجنود العراقيين.

سقوط الفاو

تعرف مدينة الفاو التابعة لمحافظة البصرة على أنها منطقة ساحلية (شبه جزيرة) وتمثل المركز الإداري لقضاء الفاو، تقع في الجنوب. الشرقي من محافظة البصرة، وتمثل أقصى نقطة في جنوب العراق وتطل على الخليج العربي وعلى ضفاف شط العرب، وتبعد المدينة عن مركز البصرة 90 كيلومترا.

ويصف رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق الأول الركن نزار الخزرجي في كتابه (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. مذكرات مقاتل) أرض الفاو بأنها رخوة وسبخة وذات مستوى مياه جوفية عالية، إذ تصبح عند تساقط الأمطار أشبه بالمستنقعات. وتغمر المياه الضحلة أجزاء كبيرة منها، عدا المناطق المحاذية لشطّ العرب حيث تمتد بساتين النخيل على شريط طويل، يتراوح عرضه بين كيلومتر وكيلومترين. حسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت

معركة استعادة الفاو شكّلت بداية نهاية الحرب العراقية الإيرانية، إذ إنه ومنذ عام 1986 بدأ العراق استيراد أسلحة متطورة. من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، وكانت جميع الهجمات الإيرانية على العراق بعد احتلال الفاو مسيطرا عليها.

ونتيجة لاستعادة الفاو، استطاع العراق استغلال النصر في الفاو نفسيا وعسكريا واندفع لتخليص جميع الأراضي العراقية الأخرى. التي كانت تسيطر عليها إيران، مثل منطقة نهر جاسم وجزيرة مجنون ومن ثم حلبجة في السليمانية (شمال).

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