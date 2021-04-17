“شاهد” أردوغان يبهر الحضور بتلاوة قرآنية متقنة في خامس أيام رمضان وتفاعل واسع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً يوثق تلاوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقرآن الكريم، خلال إحياء الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مراسم إحياء الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة الرئيس تورغوت أوزال.

وبدأت مراسم إحياء الذكرى بالوقوف دقيقة صمت أمام ضريح أوزال الرئيس الثامن لتركيا، وذلك بمنطقة طوب قابي بمدينة إسطنبول التركية.

أردوغان يقرأ سورة الانفطار

ووضع أردوغان إكليل الرئاسة على ضريح أوزال ثم تلا سورة الانفطار على روحه.

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وعلى هامش المراسم، تحادث الرئيس التركي مع أسرة أوزيل، التي شاركت في المراسم إلى جانبه وإلى جانب مسؤولين بينهم وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

وتقلد “تورغوت أوزال” منصب الرئاسة عام 1989، وظل فيه حتى وفاته يوم 17 نيسان/ أبريل من عام 1993، عن عمر ناهز 66 عاما.

وسبق أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع للرئيس التركي وهو يتلو آيات من القرآن الكريم في عدة مناسبات.

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإفطار الرمضاني مع عناصر الشرطة في أحد المخافر بمدينة اسطنبول.

وحل أردوغان ضيفا على مركز “تشنغل كوي” للشرطة، بمنطقة أوسكودار.

وشارك عددا من رجال الشرطة طعام الإفطار، رفقة وزير الداخلية، سليمان صويلو، وقائد شرطة اسطنبول، ظفر أقطاش.

وفي وقت سابق، حل الرئيس التركي صحبة عقيلته أمينة أردوغان، ضيفين على عائلة أحد المواطنين بالعاصمة أنقرة، حيث شاركهم طعام الإفطار في ثاني يوم من شهر رمضان.

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