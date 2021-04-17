بعد 8 أعوام على “مجزرة رابعة”.. مخابرات السيسي تحاول غسل عارها بـ”الاختيار2″ وحلقة أثارت الجدل

تذاع اليوم السبت 17 نيسان/أبريل، الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار2” والذي أنتجته المخابرات المصرية، حول الأحداث التي جرت في العام 2013، وانقلاب عبد الفتاح السيسي وسيطرته على مقاليد الحكم بالبلاد، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1383403521245020165

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن حلقة اليوم ستتناول فض اعتصام رابعة العدوية الشهير.

أهؤلاء هم خير جنود الأرض كما تزعمون !

أى جيش هذا الذي يقتل أهله !

انهم جنود فرعون وليس الشعب #رابعه_مجزره_ابرياء #جيش_مايحميش_مايساويش pic.twitter.com/284p5pU7Uw — زَهرة الأمل 🌷 (@zahretelamal16) April 17, 2021

الاختيار 2 وفض اعتصام رابعة

والذي وقع في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، في العام 2013، ضد مئات الآلاف من المصريين المناصرين للرئيس محمد مرسي.

ولكن كمية المغالطات التي حملها المسلسل والذي يحاول تصوير الاعتصام على أنه فعل إجرامي، وأن قمعه كان عملاً وديعاً بطولياً. دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتفجير وسم بعنوان “#رابعة” وغيره من الوسوم التي حملت اسم المجزرة البشعة.

فى هذا اليوم عاش شهداء رابعة ومات أكتر من 100 مليون مصري ..💔#رابعه_مجزره_ابرياء #اشتاقت_لهم_المساجد pic.twitter.com/BQhwOIhlZo — زَهرة الأمل 🌷 (@zahretelamal16) April 17, 2021

لن ننسى الدماء ..وسيأتي يوم للقصاص وستظل رابعة أكبر جرائمكم التي لن تسقط وستظل عرس شهدائنا الأبرار في سبيل الحق والحرية.. ستظل الدماء تلعنكم وسنظل نحتقركم وكل من أيدكم .. لعنة الله علي السيسي ومجرميه #رابعة_مجزرة_أبرياء #رابعة_مجزرة_لن_تسقط pic.twitter.com/e4zR2H857s — محمد منتصر (@montaseregy) April 17, 2021

غردوا خلاله بمئات التغريدات المنتقدة لهذا التزوير في التاريخ، والذي يظلم حق مئات الضحايا الذين تم قتلهم خلال فض الاعتصام.

https://twitter.com/Medo_D222/status/1383431626932121608

#رابعه عسكري… يحمل سلاح خطير فتاك المصحف الشريف

عثر عليه أثناء فض رابعة

🩸#رابعه_مجزره_ابرياء🩸 pic.twitter.com/mvbQtmRBVb — وطن غالى اسمه مصر (@ie0VBsyDmVU6QSo) April 17, 2021

وحول الوسم غرد الكثيرون مستذكرين الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المتظاهرين خلال قمع الاعتصام.

https://twitter.com/Shalabyyyyyy/status/1383424439908372484

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1383404763119640577

وقال أحد المغردين حول الوسم: “وصف تقرير هيومان رايتس “حسب الخطة” مذبحة فض اعتصام #رابعة العدوية بأنها. أكبر عملية قتل جماعي تتم بحق معتصمين في العصر الحديث.”

https://twitter.com/abdallahid/status/1383405806582779909

وتابع:”وأفاد التقرير أن الجرائم المرتكبة ترقى لتكون “جرائم حرب” وحمل التقرير المسؤولية لـ10 أشخاص على رأسهم الجنرال عبدالفتاح #السيسي”.

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أما مغرد آخر فقال: “مهما عملت من مسلسلات لتبييض وجوهكم من عار فض رابعة لن تستطيعوا علشان احنا شاهدين علي. القتل والحرق اللي فعلتوه في مذبحة رابعة #رابعه”

https://twitter.com/Alaa21958501/status/1383425548500684817

وكتب أحد النشطاء: “قتلوهم وحرقوهم والباقى منهم سجنوهم وفى السجن موتوهم بالتعذيب والحرمان والقهر. وبعدين عملوا مسلسل. علشان يشوهوهم لعنة رابعة هتطول كل فاجر قاتل مؤيد مشارك #رابعة”.

قتلوهم وحرقوهم والباقى منهم سجنوهم وفى السجن موتوهم بالتعذيب والحرمان والقهر وبعدين عملوا مسلسل علشان يشوهوهم لعنه رابعه هتطول كل فاجر قاتل مؤيد مشارك #رابعة — جمهوريه قهر العربيه (@sosoalsharqawy) April 17, 2021

فيما دون مغرد: “تزامنا مع عرض مسلسل الاختيار2 حلقته الجديدة عن «مذبحة #رابعة».. منى سيف: أكبر لحظة استقطاب. وشحن للعنف، وتشجيع للناس يمارسوا انتهاكات ويعملوا أداء بوليسي على بعض، بيحتفى بها ع التليفزيون في شهر رمضان والناس بتاكل قطايف”

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1383418078868905984

فيما اعتبر مغرد آخر بأنه من “المفروض رابعة والنهضة خط أحمر لان ذكرياتهم بتفتح جراح كتير مؤلمة جدا.”

المفروض #رابعة والنهضة خط أحمر لان ذكرياتهم بتفتح جراح كتيرمؤلمة جدااا .. بس نقول ايه البيصي مصدق نفسه انه صح لاااء وايه عامل مسلسل كمان عشان يزيفوا الحقايق ويغيبوا الاجيال الجديدة .. بس لو خدع الناس كلها مش هيقدر يخدع نفسه — Aml 💖 Aml (@AmlAml204) April 17, 2021

وتابع مهاجما وساخرا من رئيس النظام المصري:”بس نقول إيه البيصي مصدق نفسه انه صح لاء وإيه عامل مسلسل كمان عشان. يزيفوا الحقائق ويغيبوا الأجيال الجديدة .. بس لو خدع الناس كلها مش هيقدر يخدع نفسه”.

اعتصام رابعة العدوية

وبدأ الاعتصام في رابعة العدوية يوم 28 يونيو 2013 وانتهي في يوم 14 أغسطس من نفس العام.

وذلك بعد مجزرة راح ضحيتها العشرات من المشاركين في الاعتصام، بقتلهم بصورة مباشرة من قبل قوات الأمن المتنوعة، التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت بها لأن تحرق خيام المعتصمين وهم بداخلها.

الاختيار2

ومسلسل الاختيار2، هو الجزء الثاني لمسلسل الاختيار1، وتقوم على انتاجه شركة “سينرجي” التابعة للمخابرات المصرية.

وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وعدد من الممثلين المصريين، ويتم بثه في موسم رمضان الحالي، لمحاولة غسل عار الجريمة التاريخية بحق المعتصمين في رابعة، والتي لا يمكن أن ينساها التاريخ ولا المصريين.

كما أثار الممثل المصري أحمد مكي الذي يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 غضب متابعيه عقب نشره صورة من أحد مشاهد المسلسل على صفحته.

وتظهر الصورة مكي الذي يجسد شخصية الضابط يوسف الرفاعي الذي شارك في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 “المشكلة إن ثقافة الاختلاف مبقتش (لم تعد) موجودة بيننا، إنت عكسي يبقى إنت عدوي ودمك حلال”.

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