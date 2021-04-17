تم تسليمه لذويه.. الإفراج عن المواطن العماني عبدالله الشامسي وإبعاده خارج الإمارات

أعلن مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” في خبر عاجل له، السبت، عن إطلاق سراح المعتقل العماني بسجون أبوظبي عبدالله عوض الشامسي، وإبعاده خارج الإمارات.

ونشر المركز في تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) صورة عبدالله الشامسي، وعلق عليها بالقول:” عاجل: تم الافراج عن. المواطن العماني عبدالله عوض الشامسي وإبعاده خارج الدولة.”

عاجل: تم الافراج عن المواطن العماني عبدالله عوض الشامسي وإبعاده خارج الدولة.#الإمارات #سلطنة_عمان pic.twitter.com/E0wuXkVHu7 — مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 17, 2021

هذا وأكد الصحفي العماني المختار الهنائي من جانبه خبر الإفراج عن عبدالله الشامسي من سجون الإمارات.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:” تأكد خبر الإفراج عن عبدالله الشامسي والحمد لله.”

تأكد خبر الإفراج عن #عبدالله_الشامسي والحمد لله، الإفراج شمل قرار إبعاده عن الإمارات، وتم تسليمه إلى ذويه عبر محافظة البريمي. — المختار الهنائي (@MuktarOman) April 17, 2021

وتابع موضحا:” الإفراج شمل قرار إبعاده عن الإمارات، وتم تسليمه إلى ذويه عبر محافظة البريمي.”

وكانت أنباء انتشرت بكثرة قبل يومين عن إطلاق سراح عبدالله من سجون الإمارات، بعد تدخل الدبلوماسية العمانية. وكذلك بسبب ضغوطات منظمات حقوقية بالخارج.

عبدالله الشامسي حاول الانتحار

وكانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، كشفت في مارس الماضي أن المعتقل العماني في سجن الوثبة بدولة الإمارات عبدالله الشامسي. أبلغ مقربين له عن أنه سيقدم على الانتحار نتيجة يأسه من الإفراج عنه.

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وذكرت المنظمة أنها وثقت محاولة عبدالله الشامسي الانتحار سابقًا مرتين، ولكن زملائه في السجن انقذوه.

وناشدت منظمة “نحن نسجل” وقتها السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية النفسية العاجلة لعبدالله الشامسي مع إعادة النظر في قضيته التي حكم عليه فيها بالسجن النهائي 25 عامًا.

كما ناشدت السلطات العمانية بالتدخل للعفو عنه نظرًا لحالته الصحية والنفسية.

والدة الشامسي توجه رسالة لعهد البوسعيدية

يشار إلى أنه في منتصف يناير الماضي، وجهت والدة المعتقل العماني في سجون الإمارات عبد الله الشامسي رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) حينها: “أوجه رسالتي إلى السيدة الجليلة عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق. ابنك عبدالله الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

وأضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم.

وفي وقت سابق، تساءلت والدة عبدالله، عن مصيره، بعد إتمام المصالحة.

رسالة لمحمد بن زايد

كما طالبت والدة عبدالله الشامسي، المسؤولين في الإمارات على رأسهم محمد بن زايد. وسلطنة عمان بالتدخل الفوري والنظر في قضية ابنها.

وقالت أم عبد الله الشامسي خلال تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) أوائل فبراير الماضي: “أطالب المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنه عمان. بالتدخل والنظر في موضوع ابني عبدالله الشامسي”

وتابعت والدة المعتقل العماني بسجون أبوظبي في تغريدتها: ” فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى الحياة”

واختتمت الأم المكلومة: ”في كل اتصال ابني يطلب محادثة أخيه الصغير الذي اشتاق له، إلى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق إخوانه له وشوقه لإخوانه.”

السجن المؤبد للشامسي

وفي أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العماني في سجون الإمارات منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الإماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر.

ويعاني الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الانتحار ووضع حد لحياته.

كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

“سامحني يا بني”

نشرت والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي، رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، بشأن نجلها المعتقل في سجون الامارات منذ عدة سنوات بزعم التجسس لصالح قطر.

وقالت والدة عبدالله الشامسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سامحني يا بني لا أملك لك إلا الدعاء لو كان بيدي مساعدتك. سأفديك وآخذ مكانك لتخرج أنت. وتكمل دراستك وتعيش حياتك. وتحقق ما كنت تحلم وتطمح به وتعيشها مثل ما يعيشها الآن أبناء سنك، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

مزاعم الإمارات كاذبة

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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