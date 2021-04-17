أمراء آل سعود يهنئون محمد بن سلمان بمولوده الجديد.. لماذا لقي اسمه تفاعلا كبيرا؟

هنأ العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين، ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة قدوم مولود جديد له.

ونشر الأمير خالد بن سطام آل سعود، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) هنأ فيها ولي العهد ابن سلمان بمولوده. الذي قال إنه أسماع عبدالعزيز، على اسم الملك المؤسس.

أبارك لسيدي #ولي_العهد حفظه الله بمناسبة المولود "عبدالعزيز " يتربى بعزك وأسأل الله يرزقك بره ويحفظه لك 💚🇸🇦💚#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/xlZy9I7mB7 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 17, 2021

كما كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود:”رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه “عبدالعزيز” جعله الله من مواليد السعادة”

رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة💚💚 pic.twitter.com/VyWCuGZzg2 — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) April 17, 2021

وهنأ عبداللطيف آل الشيخ، هو الآخر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمولوده الجديد.

أبارك لسمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان على مولوده #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان .

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما و يحفظ بهما يا رب العالمين 🤲🏼 pic.twitter.com/nECaPDcJc2 — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 17, 2021

وكتب:”أبارك لسمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان على مولوده #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان .سائلاً المولى. عز وجل أن يحفظهما ويحفظ بهما يا رب العالمين”.

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الأمير محمد بن سلمان

كما تفاعل العديد من النشطاء والحسابات السعودية مع وسم “الأمير محمد بن سلمان”، الذي هنأوه عبره بقدوم مولوده الجديد “عبدالعزيز”.

خالص التهاني لسيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله قدوم سمي جده المؤسس #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان جعله الله من مواليد السعادة والفرح والبهاء ويتربى في عزكم وتفرح به أن شاء الله 🇸🇦💚 pic.twitter.com/Z9kiNdBiYK — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) April 17, 2021

جعله الله من مواليد السعادة والهنا مبارك على #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان

المولود ( عبدالعزيز )❤️ ان شاءالله شبيه ابوه وجده pic.twitter.com/QOFbvB1inj — Zz..MBS💚🇸🇦 (@zzaain6) April 17, 2021

وكتب حساب باسم كولومبوس:”رُزق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مولوداً سماه ( عبدالعزيز ) جعله الله من مواليد السعادة.”

رُزق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مولوداً سماه ( عبدالعزيز ) جعله الله من مواليد السعادة. pic.twitter.com/oGkwNooadP — كولومبوس (@Columbuos) April 17, 2021

مولود ابن سلمان على اسم الملك المؤسس

هذا وسمى ولي العهد السعودي، طفله الجديد عبدالعزيز على اسم جده الراحل الملك عبدالعزيز بن سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها.

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وكان عبدالعزيز المولود في يناير 1876م، والذي توفي عام 1953م، الحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود.

ولد الملك عبدالعزيز في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد، ولما بلغ الخامسة عشر من عمره انتقل مع عائلته إلى قطر ثم البحرين ثم إلى الكويت بأمر من الدولة العثمانية.

واستقبلهم شيخها آنذاك محمد الصباح بعد انتصار محمد بن عبد الله الرشيد حاكم حائل، على الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر أئمة الدولة السعودية الثانية.

انطلق الملك عبد العزيز ورجاله، الذين بلغ عددهم ستين رجلاً، في ليلة 21 رمضان سنة 1319هـ الموافق 2 يناير 1902م. من الكويت قاصدين الرياض لاقتحام قصر المصمك، وهو مقر الحاكم.

وبعد استعادة الرياض، وضع الملك عبد العزيز اللبنة الأولى في بناء الدولة، معلناً بداية مرحلة توحيد البلاد.

وتعد مرحلة ما بعد استرداد الرياض، أهم المراحل في تاريخ عبد العزيز، إذ قضى أكثر من عشرين عاماً في معارك وحروب على أكثر من جبهة.

الملك سليمان الجديد

يعرف الملك عبد العزيز عند العرب باسم (عبد العزيز) وعند الغرب بـ (ابن سعود) لقَّبه الإعلام الغربي عام 1934م بـ (أوتو فون بسمارك) العرب و(بنابليون) العرب و(أوليفر كرومويل) الصحراء و(الملك سليمان) الجديد.

وأطلق عليه عام 1931م، (بجورج واشنطن) الأمة الجديدة. كما أطلق عليه بعد تأسيس السعودية (زعيم الجزيرة العربية).

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

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