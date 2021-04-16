ما حقيقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل يونايتد وطلب الحكومة البريطانية بالتدخل؟!

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، قد بعث رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”. في شهر يونيو/ حزيران العام 2020 الماضي.

يطالبه فيها بأن يقوم بالضغط على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. من أجل إعادة النظر والتصحيح في استنتاجاتها الخاطئة الذي يمنع من إتمام عملية الشراء.

حصل الصحفي اندرو موسجروف من صحيفة الكرونيكل على وثائق بريدية اثارت الجدل في بريطانيا. الوثائق تكشف بعض المماطلة من رابطة البريمير ليغ لصفقة شراء نيوكاسل من صندوق الإستثمارات العامة السعودي التي كانت ممكن أن تتم بشكل كامل قبل ساعات قليلة من تاريخ 21 ابريل 2020.#NUFCTakeover pic.twitter.com/1zkyAtmV1t — نواف العقيّل (@nawaf__oga) April 15, 2021

لم يتدخل في شراء نادي نيوكاسل يونايتد

كما ونفى رئيس الوزراء “جونسون”. تدخله في دعم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في محاولته لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقًا لقناة “فرانس برس” الفرنسية، فيما جاء ذلك خلال تصريحات صحيفة للمتحدث بإسم رئيس الوزراء البريطاني يوم الخميس الماضي. في حوار مع عدد من الصحفيين.

المحادثات الخاصة

كما ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني “جونسون”. التعقيب على المحادثات الخاصة التي دارت بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس الوزراء “بوريس جونسون”.

لكنه أصدر تعليمات لكبير مساعديه من أجل النظر في العرض السعودي المقدم بشأن شراء نادي نيوكاسل.

رفض العرض السعودي

وقد رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. عرض المقدم من صندوق الاستثمار السعودي. في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

تقدم المحادثات في شراء نيوكاسل

كما وأوضح المتحدث خلال مؤتمره أن رئيس الوزراء “جونسون”. قد طلب من كبير مساعديه اللورد ليستر، التحقق من تقدم المحادثات كاستثمار أجنبي في المملكة المتحدة بشأن شراء النادي الإنجليزي.

48 ساعة ماضيه مليئه بالتسريبات الصحفيه فيما يخص شراء نيوكاسل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي:

#NUFCTakeover pic.twitter.com/OTXa1MWL5l — نواف العقيّل (@nawaf__oga) April 15, 2021

وبين المتحدث، بقوله: ” جونسون لم يتطلب من مساعديه التدخل. وكذلك رئيس الوزراء البريطاني لم يتدخل في ذلك. مشيرًا أن الحكومة لم تشارك في أي من المحادثات من أجل الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

سحب العرض لشراء نيوكاسل يونايتد

كما وسحبت شركة “بي سي بارتنرز” التي تعود لرجلين الأعمال الأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن. قد سحبت العرض المقدم في شهر يوليو من العام الماضي 2020. بعد عرضها مبلغ وصل قيمته 300 مليون جنيه استرليني. من أجل شراء النادي. بعد شهور قليلة على تقدميها العرض.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

اليوم في #بي_بي_سي_ترندينغ: الأردنية صاحبة مقولة "أبوي أحسن من الملك" تتلقى اتصالا من العاهل الأردني، وهل ضغط محمد بن سلمان على بوريس جونسون للتوسط في صفقة شراء نادي نيوكاسل، وموضوعات أخرى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش مع @ahmad_fakhori pic.twitter.com/SDlxZmQjpp — BBC News عربي (@BBCArabic) April 15, 2021

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي ووست هام في الدوري

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى خامس ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السادس وست هام بنفس النقاط.

الجارديان تقول بأن دافع الحكومة السعودية في شراء نادي نيوكاسل هو شعورها بـ"الغيرة" من قطر التي اشترت نادي باريس سان جيرمان ومن الإمارات التي اشترت مانشستر سيتي.

غيرة مراهق ستكلف ميزان الدولة 391 مليون دولار!https://t.co/oaGWP5DhD1 — مفتاح (@keymiftah79) April 15, 2021

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 49 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 47 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أستون فيلا برصيد 44 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز التاسع جاء فريق ليدز يونايتد برصيد 45 نقطة. بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق أستو الذي تلقى الخسارة رغم الأداء الجيد أمام منافسه فريق حامل للق السابق ليفربول “الريدز”. في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل والترتيب السابع عشر

كما ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في ترتيب المركز السابع عشر من ترتيب جدول الدوري الممتاز خلال منافسات الدوري الممتاز “البريميرليج”. برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أصحاب المركزين الخامس عشر والسادس عشر برايتون وبيرنلي برصيد 33 نقطة.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 19هدفًا.

متساويًا مع نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب بنفس عدد الأهداف بين المنافسين على صراع الترتيب.

البرتغالي فيرنانديش مع المان يونايتد

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

🚨 كريغ هوب عبر الديلي ميل : هناك تفاؤل بإحياء الصفقة لكن ذلك يخضع لنتيجة جلسة التحكيم الخاصة، والتي لم تبدأ بعد.#NUFCTakeover https://t.co/pAH7Jp80F1 — نواف العقيّل (@nawaf__oga) April 14, 2021

بفارق هدفين مع النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

أما في المركز الخامس جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 13 هدفًا بفارق نقطة وحيدة عن اللاعب ليوين مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي.

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