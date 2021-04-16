المحادثات التي درات بن بن سلمان ورئيسس الوزراء البريطاني جونسون
المحادثات التي درات بن بن سلمان ورئيسس الوزراء البريطاني جونسون
Videoرياضة

ما حقيقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل يونايتد وطلب الحكومة البريطانية بالتدخل؟!

كتب وطن
0

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، قد بعث رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”. في شهر يونيو/ حزيران العام 2020 الماضي.

يطالبه فيها بأن يقوم بالضغط على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. من أجل إعادة النظر والتصحيح في استنتاجاتها الخاطئة الذي يمنع من إتمام عملية الشراء.

لم يتدخل في شراء نادي نيوكاسل يونايتد

كما ونفى رئيس الوزراء “جونسون”. تدخله في دعم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في محاولته لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقًا لقناة “فرانس برس” الفرنسية، فيما جاء ذلك خلال تصريحات صحيفة للمتحدث بإسم رئيس الوزراء البريطاني يوم الخميس الماضي. في حوار مع عدد من الصحفيين.

المحادثات الخاصة

كما ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني “جونسون”. التعقيب على المحادثات الخاصة التي دارت بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس الوزراء “بوريس جونسون”.

لكنه أصدر تعليمات لكبير مساعديه من أجل النظر في العرض السعودي المقدم بشأن شراء نادي نيوكاسل.

اقرأ المزيد: ليفربول يضع بديل المصري صلاح في حال رحيله الموسم المقبل

رفض العرض السعودي

وقد رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. عرض المقدم من صندوق الاستثمار السعودي. في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

تقدم المحادثات في شراء نيوكاسل

كما وأوضح المتحدث خلال مؤتمره أن رئيس الوزراء “جونسون”. قد طلب من كبير مساعديه اللورد ليستر، التحقق من تقدم المحادثات كاستثمار أجنبي في المملكة المتحدة بشأن شراء النادي الإنجليزي.

وبين المتحدث، بقوله: ” جونسون لم يتطلب من مساعديه التدخل. وكذلك رئيس الوزراء البريطاني لم يتدخل في ذلك. مشيرًا أن الحكومة لم تشارك في أي من المحادثات من أجل الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

سحب العرض لشراء نيوكاسل يونايتد

كما وسحبت شركة “بي سي بارتنرز” التي تعود لرجلين الأعمال الأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن. قد سحبت العرض المقدم في شهر يوليو من العام الماضي 2020. بعد عرضها مبلغ وصل قيمته 300 مليون جنيه استرليني. من أجل شراء النادي. بعد شهور قليلة على تقدميها العرض.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي ووست هام في الدوري

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى خامس ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السادس وست هام بنفس النقاط.

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 49 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 47 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أستون فيلا برصيد 44 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز التاسع جاء فريق ليدز يونايتد برصيد 45 نقطة. بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق أستو الذي تلقى الخسارة رغم الأداء الجيد أمام منافسه فريق حامل للق السابق ليفربول “الريدز”. في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل والترتيب السابع عشر

كما ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في ترتيب المركز السابع عشر من ترتيب جدول الدوري الممتاز خلال منافسات الدوري الممتاز “البريميرليج”. برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أصحاب المركزين الخامس عشر والسادس عشر برايتون وبيرنلي برصيد 33 نقطة.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 19هدفًا.

متساويًا مع نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب بنفس عدد الأهداف بين المنافسين على صراع الترتيب.

البرتغالي فيرنانديش مع المان يونايتد

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدفين مع النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

أما في المركز الخامس جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 13 هدفًا بفارق نقطة وحيدة عن اللاعب ليوين مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تقارير

ديلي ميل تكشف السبب الذي سافر لأجله محمد بن سلمان إلى بريطانيا على متن يخته الفاخر

تقارير

مفاجأة.. الاستخبارات التركية أبلغت الأردن بمؤامرة الانقلاب للإطاحة بالملك عبدالله

تقارير

رسائل سرية مشفرة بين باسم عوض الله وابن سلمان اعترضها جهاز الأمن الأردني وتم فك…

الهدهد

هذا ما دار بين أمير قطر وابن سلمان بعد يوم واحد من اتصال مماثل للشيخ  تميم بالسيسي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More