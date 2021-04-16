ليفربول يضع بديل المصري صلاح في حال رحيله الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة يسعى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لتخطيط في استعادة المهاجم الأوروغواياني السابق “لويس سواريز” 34 عامًا.

من بازل بدأت الحكاية 🇨🇭 قصة يواصل محمد صلاح كتابتها بأحرف من ذهب في الأراضي الأوروبية 👑🇪🇬pic.twitter.com/1B8EJcxJ0f — جول العربي – Goal (@GoalAR) April 11, 2021

المتألق في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. لخلافة المصري محمد صلاح، الذي لم يحدد مصيره بعد مع النادي بالبقاء أو الرحيل خلال موسم الانتقالات المقبلة.

التعاقد مع سواريز عند رحيل صلاح

كما وكشفت “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، أن إدارة فريق ليفربول. سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”. في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

محمد صلاح منذ انضمانه إلى ليفربول لعب 185 مباراة من أصل 190 أي 97% من مباريات الفريق

مع الأخذ بعين الإعتبار ان مباراتين من الخمسة اللي غابهم كانت بسبب بروتوكول الـ Covid

ويجي بعض الناس تقول أبادل محمد صلاح باي مهاجم آخر في العالم

صلاح اسطوره ليفربول ف العصر الحديث 👑🇪🇬💪🔥 pic.twitter.com/NljitURxBW — Oscar 1 (@mido2287444) April 12, 2021

وأضافت القناة الإسبانية نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول “الريدز”. قائلة: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

كما وتألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز”. بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م.

قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني. لينتقل بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني. الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

سواريز والرحيل عن أتلتيكو مدريد

وأفادت عدد من التقارير الإعلامية الإسبانية، بأن عقد اللاعب “لويس سواريز” مع إدارة فريقه الحالي أتلتيكو مدريد. في أحد بنوده يسمح برحيل اللاعب مجانًا عن الفريق الإسباني خلال انتقالات الصيف المقبلة.

كما ولعب “سواريز” 32 مباراة مع فريق أتلتيكو مدريد. في جميع المسابقات خلال منافسات الموسم الجاري.

محمد صلاح أمام ريال مدريد اليوم ⚪🔴 تسديدات 3👟

تسديدات على المرمى 2🥅

فرص خطيرة مهدرة 1❌

تمريرات مهمة 0❌

التقييم 6.6 📊 📌الأرقام حسب موقع سوفا سكور pic.twitter.com/8IDciU9Pvj — Yallakora (@Yallakoranow) April 14, 2021

سجل من خلالها 19 هدفًا. في ثاني ترتيب هدافي الدوري الإسباني. كما وصنع هدفين. قبل أن يتعرض للإصابة الأسبوع الماضي. فيما لم يحدد إدارة الفريق عن فترة غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق.

التكهنات حول مستقبل محمد صلاح

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح 28 عامًا. مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشل النادي من تحقيق أي من الألقاب والبطولات خلال الموسم الجاري. وخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام منافسه ريال مدريد الإسباني الذي تأهل إلى دور النصف النهائي.

⚽ محمد صلاح يسجل ويرفع رصيده للهدف 19 في الدوري pic.twitter.com/7E6GIy7iQ3 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 10, 2021

كما واحتمالية فشل الفريق في المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم. بعد احتلال الفريق في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

عدم النية للبيع

كما وبينت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في وقت سابق. بأن إدارة فريق ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد، أو أي نادٍ أخر من التفاوض للتعاقد مع اللاعب محمد صلاح. والرحيل عن أسوار النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأردفت الصحيفة، ” ليفربول لا يفكر يوماً في التخلي عن صلاح. منذ قدومه من فريق روما الإيطالي في صيف عام 2017، كما وتعتبره أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي. والمهاجم الأفضل على الإطلاق في عصر البريميرليج”.

محمد صلاح والتألق في ليفربول

كما أن اللاعب المصري محمد صلاح، قد تفوق خلال تواجده وتألقه في نادي ليفربول الإنجليزي. على كلاً من اللاعبين روبي فاولر. ومايكل أوين. ولويس سواريز. وفيرناندو توريس”.

وأضافت الصحيفة، قائلة ً: ” أن اللاعب صلاح لو لم يرحل عن نادي ليفربول الإنجليزي. خلال انتقالات الصيف المقبلة. سيرحب بتوقع عقد جديد مع الريدز”.

محمد صلاح عبر إنستجرام 🎉♥️ pic.twitter.com/ae2EEtXzdO — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 12, 2021

كما وسينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2023. إلا أن إدارة الفريق ليس في عجلة من أمرها في تقديم عقد جديد مع اللاعب. في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها النوادي الأوروبية في ظل وباء فيروس كورونا.

رغبة المصري صلاح

وأردفت تلك الصحيفة البريطانية، بأن فخر العرب المصري ” محمد صلاح” 28 عاماً، قائلةً: ” اللاعب محمد صلاح سيتجه نحو الدوري الإسباني ” الليغا” من أجل التعاقد خلال الفترة القادمة مع أحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

الريال أقرب للتعاقد معه

واستكملت الصحيفة، ” إدارة ريال مدريد هي الأقرب للتعاقد مع المصري محمد صلاح، في ظل صعوبة ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني. اللذان يسعيان بالاحتفاظ بهما خلال المواسم المقبلة. من خلال تجديد العقد معهم.

ملك اللعبة محمد صلاح 👑pic.twitter.com/TNEKCFgX0M — جول مصر (@goaleg) April 9, 2021

كما ورحب اللاعب المصري صلاح في تصريح له عبر صحيفة “ماركا” الإسبانية. عن ترحيبه في ذلك والانتقال لخوض تجربة جديدة له في الدوري الإسباني. فيما لم يحدد النادي الذي يريد الالتحاق به واللعب في صفوف خلال الفترة المقبلة.

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