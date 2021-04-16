تعرف على أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في العالم.. فما قصة الجزائر والكويت

سجلت دولة الجزائر في رمضان هذا العام، أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي، وذلك بنحو 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم من الشهر، وكذلك تونس.

أقصر وأطول صيام في العالم العربي

وأوضحت صحيفة “الشروق” الجزائرية في تقرير، أن تفاوت ساعات الصيام من دولة لأخرى يعود إلى الموقع. الجغرافي لها، فتطول ساعات الصيام في الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية، وتنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وبناء على ذلك، فإن جزر القمر سجلت أقصر ساعات صيام في العالم العربي، حيث يصوم المسلمون في العاصمة. موروني نحو 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم من شهر رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم من الشهر.

أطول ساعات صيام في الدول العربية هي #الجزائر

أطول ساعات صيام في الخليج هي #الكويت

pic.twitter.com/TmN3GRBtky — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 15, 2021

ويتراوح معدل ساعات الصيام في أغلب الدول العربية ما بين 14 و15 ساعة، بينما يوجد دول يصل عدد صيامها. إلى 20 ساعة، ودول أخرى تصوم 12 ساعة فقط.

الأطول عالمياً داخل أوروبا

ففي روسيا، يصل عدد ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج. كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة.

وتحتل فنلندا المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية، حيث يصل صيام. رمضان هذا العام فيها إلى 23 ساعة و5 دقائق.

ويتشارك مع فنلندا في عدد ساعات الصيام، الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد”.

أطول ساعات صيام بين دول الخليج

وفي سياق متصل، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن أطول ساعات الصيام. بين دول الخليج ستكون الكويت.

وقال الزعاق بفيديو نشره عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن طول ساعات الصيام. تختلف باختلاف الأزمنة، وشهر رمضان يمر على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 سنة، فأطول حالات الصيام تكون في الصيف، وأقصرها في الشتاء”.

وأشار الزعاق إلى أن فترة الصيام تزيد مع مرور أيام رمضان على المناطق الواقعة شمال خط الاستواء لأننا نعيش. على عتبات موسم الصيف.

وتابع: “أطول ساعات الصيام في الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس 14 ساعة و39 دقيقة، وآخر الشهر 14 ساعة و50 دقيقة، وأقلها على جزر القمر”.

وأوضح أن أطول ساعات الصيام على الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول رمضان، و15 ساعة و19 دقيقة آخر شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام في دول الخليج

وبحسب فوربس الشرق الأوسط، يمكن للصائمين في العاصمة السعودية الرياض الاستفادة من صيام قصير. نسبيًا، 14 ساعة في أول أيام رمضان، و 14 ساعة و42 دقيقة في آخر يوم، أما في مكة 13 ساعة و51 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و7 دقائق في آخر يوم.

وسيقضي الصائمون الموجودون في مسقط بسلطنة عمان 14 ساعة و1 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و41 دقيقة في آخر يوم.

أما في المنامة بالبحرين، سيبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و9 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و54 دقيقة في آخر يوم.

وفي العراق عدد ساعات الصيام 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم بينما تصل ساعات الصيام في آخر يوم من رمضان 15 ساعة و30 دقيقة.

هلال شهر رمضان

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن معظم الدول في العالم، ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين 12 إبريل ( 29 شعبان 1442هـ)، حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الإثنين 15 مارس 2021 في معظم الدول الإسلامية.

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الدول هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران. وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

وأشار البيان حينها إلى أن كل من العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس، وعليه ستتحرى. هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

وأوضح مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل. غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك