بايدن يقرر إيقاف كافة صفقات الأسلحة التي وقعها ترامب مع السعودية باستثناء صفقة واحدة

كشفت مسؤولون أمريكيون، تفاصيل قرار يخطط لاتخاذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقضي بتعليق بيع العديد من الأسلحة لـ” السعودية. والتي وافقت عليها إدارة سلفه دونالد ترامب.

أسلحة ذات دفع رباعي

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية الجديدة ستوافق على بيع الرياض أسلحة ذات دفع رباعي. وفق المسؤولين الذين لم تسمهم.

وأوضح المسؤولين، أن من بين تلك الأسلحة “أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة. والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه”.

وقال المسؤولون، إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه.

ذخائر “أرض أرض”

وأضاف المسؤولون: “سيظل مسموحاً باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض – أرض والأسلحة الصغيرة. وأنه سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش”.

ووفق المسؤولين، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن الذي وعد “بايدن” بإنهاء الحرب فيه على خلفية مقتل المدنيين. والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وبعد فترة وجيزة من تنصيب “بايدن” في يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت الخارجية الأمريكية، إجراء مراجعة. على صفقة أسلحة أجازها “ترامب” للسعودية والإمارات.

صفقة أسلحة

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الأمريكية، أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات. تتضمن مقاتلات “إف-35” الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات إف-35 الأمريكية الأحدث والتي تتميز بقدرتها. على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن “بايدن” أنه سينهي “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن. بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.

جماعة الحوثي

لكن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي. بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وارتفعت وتيرة الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تقديم الرياض. لمبادرة تشمل وقف إطلاق النار في الحرب التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.

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وحتى في الوقت الذي انتقد فيه مسؤولو إدارة “بايدن” السعودية وولي عهدها “محمد بن سلمان” إثر الكشف قبل نحو شهرين. عن التقرير الاستخباري الذي اتهمه بالوقوف وراء جريمة مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في عام 2018، فإنهم تعهدوا مرارا بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.

التحالف السعودي الإماراتي

وفي وقت سابق، تسترت المملكة العربية السعودية على استهداف جماعة الحوثي اليمنية، لمنشآت حيوية وحساسة بالمملكة. بينها عملاق النفط ارامكو.

وهز القصف الذي نفذه الحوثي عدة مناطق في المملكة أبرزها جازان، فيما أظهرت مقاطع فيديو موثقة الاستهداف الذي ضرب منشأت ارامكو.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أنه أحبط هجوم جديد للحوثيين بواسطة أربع طائرات مسيَّرة دون طيار.

وأوضح التحالف، أنه أحبط أيضاً صاروخين باليستيين، كانت تستهدف منطقة جازان جنوبيّ المملكة. بالتزامن. مع تصعيد عسكري واسع في محافظة مأرب النفطية، شرقيّ اليمن.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف، تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع طائرات دون طيار. مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه جازان.

واعتبر المالكي، ذلك “محاولات ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، دون الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة على وجه الدقة.

وأشار المالكي إلى أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

بايدن وصيام رمضان

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعان بآية قرآنية في تهنئته للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم. بقدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد بايدن، على أهمية المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية، مؤكداً على وقوفه إلى جانب الأويغور. في الصين والروهينغا في ميانمار (بورما).

وقال بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض: “مع بدء الأميركيين (المسلمين) صيامهم الغد، نتذكر الصعوبات التي واجهناها هذا العام. خلال هذه الجائحة”.

وأضاف: “لا يمكن للأصدقاء والأحباء الاجتماع للاحتفال سويا، والعديد من العائلات ستجلس وحدها لتناول الإفطار. دون أحبائها”.

وأضاف: “لكن المجتمعات المسلمة تبدأ هذا الشهر بأمل جديد. العديد سيركزون وعيهم على وجود الله في حياتهم. وتأكيد التزامهم بخدمة الآخرين”.

وأشار إلى أن ذلك أمر يمليه عليهم إيمانهم، والتعبير عن الامتنان والشكر للهبات التي يتمتعون بها، الصحة والعيش الكريم والحياة نفسها.

جو بايدن: التنوع الأمريكي

وأكد بايدن أن “الأميركيين المسلمين أثروا بلادنا منذ تأسيسها، إنهم يمتازون بالتنوع والاختلاف مثل أميركا التي ساهموا في تأسيسها”.

وتابع: “اليوم، المسلمون يقودون جهود مكافحة كوفيد-19، ويلعبون دورا رئيسيا في تطوير اللقاحات ويتقدمون العمال في قطاع الرعاية الصحية”.

وأكمل: “إنهم يخلقون فرصا للتوظيف كرواد وأصحاب أعمال، ويخاطرون بحياتهم للاستجابة للطوارئ والتعليم في المدارس. ويخدمون بتفانٍ في القطاعات العامة عبر أرجاء البلاد”.

وأشار إلى أنهم يشكلون عنصراً أساسياً في الصراع المستمر من أجل تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية.

واستدرك الرئيس الأميركي قائلاً: “لكن ومع هذا كله، يتواصل استهداف الأميركيين المسلمين من خلال التنمر والانحياز وجرائم الكراهية”.

وأضاف: “هذا التعصب وهذه الهجمات خاطئة. هي غير مقبولة. ويجب أن تتوقف. لا يجب على أي شخص في أميركا أن يعيش. أو تعيش، في خوف من التعبير عما يؤمن به”.

واستكمل: “إدارتي ستعمل بلا كلل لحماية حقوق الناس كافة وسلامتهم”.

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