الفنانة التونسية حياة جبنون: أحمل تفويضاً من الله لتقديم هذا البرنامج!

فجرت الفنانة التونسية المعتزلة، حياة جبنون، جدلاً واسعاً في الشارع التونسي، بعدما زعمت أنها تحمل رسالة وتفويضاً من الله لتقديم برنامج ديني على إحدى القنوات المحلية.

جبنون قالت لاحدى الإذاعات الخاصة، إن تقديمها لبرنامج “من القلب” على قناة “حنبعل” جاء بعد دراستها علوم الدين والفقه وسيرة الأنبياء والرسل في الجمعيات القرآنية لثلاث سنوات.

حياة جبنون وتوبة نصوحة

وقالت إنها كانت تائهة في السابق قبل ان تتوب وتدخل “عالم النور”، مشيرة الى أن لديها الآن “تفويض ورسالة من الله”.

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وأثار تصريح جبنون موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل في تونس، حيث دعاها البعض إلى عدم الحديث في مواضيع. ليست من اختصاصها، مستغربا تقديمها لبرنامج ديني.

وكانت جبنون أثار جدلا في السابق بعدما أكدت أنها تفضل الحياة في السعودية على العودة إلى تونس، مشيرة إلى أنها تفضل. البقاء بجانب قبر النبي لخدمة السعوديين الذين وصفتهم بـ”أحباب الرسول”.

حياة جبنون: خرجتُ من الظلمات إلى النور

وكانت الفنانة التونسية قالت إنّها ارتدت الحجاب “خوفا من الله، وهو اقتناع تام ودون أية خلفيات سياسية أو ايديولوجية”. مؤكدةً أنّ أبناءها ما زالوا مندهشين إلى اليوم من قرارها ارتداءَه.

وأوضحت لراديو “موزاييك” في تصريحات عام 2017 أنّها توقفت عن حقن “البوتوكس” منذ مدة، قائلةً “كنت مجبرة على ذلك. بحكم عملي وضرورة أن أبدو بشكل يرضي الناس.. انا راضية عن نفسي اليوم وأحب أن أرضي الله”.

وعن اغانيها و مشوارها الفني وأعمالها السابقة قالت حياة جبنون “انها مرحلة وانتهت”.

وبعد اعلانها الاعتزال في نهاية عام 2015 عادت الفنانة حياة جبنون الى ظهور، حيث رصدتها احدى القنوات التلفزيونية خلال. تغطية حفل الفنانة صوفية صادق في الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج.

وظهرت حياة جبنون مرتدية الحجاب و حسب المعلومات المتوفرة فإنها ارتدته حديثا و تحديدا في شهر يونيو الماضي. تزامناً مع شهر رمضان ويبدو ان قرار الاعتزال لا رجعة فيها لتتخذ هذه الخطوة.

وأضافت أنها لن تمتنع عن غناء الأناشيد الدينية الملتزمة.

وتابعت: “لست مفتي أو شيخ.. أنا انسانة بسيطة خرجت من الظلمات إلى النور”.

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