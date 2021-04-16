مباراة البرتغال وصربيا وهدف رونالدو الملغي
مباراة البرتغال وصربيا وهدف رونالدو الملغي
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العقوبة القاسية للحكم الذي أثار غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه الشرعي

كتب وطن
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كشفت تقارير صحفية هولندية. بأن حكم الراية الهولندي “ماريو ديكس”، الذي لم يحتسب الهدف الشرعي لمنتخب البرتغال أمام صربيا في الدقيقة القاتلة من نهاية المباراة.

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم “مونديال قطر” 2022م. سيتعرض لعقوبة قاسية.

الاتحاد الهولندي وهدف رونالدو

كما وأكد مصدر في الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن الحكم “ديكس” لن يشارك في إدارة تحكيم مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يوريو”2021، والتي ستجرى الصيف المقبل.

وأردف المصدر في التقارير الصحفية التي نشرت الخبر، ” من المتوقع أن يدخل الحكم الهولندي يان دي فرايس بدلًا في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي.

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تصفيات كأس العالم

وجاء القرار الاستغناء عن الحكم الهولندي “ديكس”. بعد الكارثة التحكمية التي وقع فيها الحكم، بإلغاء هدف قائد فريق البرتغال كريستيانو رونالدو في شباك منتخب صربيا وحرمان المنتخب من نقطتين ثمينتين في المباراة.

من أجل التربع على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة على تصفيات الأوروبية المؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

غضب رونالدو والخروج من الملعب

وقد أثار إلغاء الهدف الصحيح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. قائد منتخب بلاده. غضبه، حيث خرج من الملعب وهو يلوح بكلتا يديه نتيجة القرار التحكيمي الخاطئ في المباراة. وإلقاء إشارة القيادة داخل أرضية الملعب.

رونالدو  والبطاقة الصفراء

كما وتوجه اللاعب البرتغالي رونالدو إلى الحكم المساعد داخل أرضية الملعب قائلاً له: الكرة دخلت وواضحة جداً جداً”. ليرد حكم الساحة الذي ألغاه وإشارة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب لاعتراضه على القرار التحكيمي. لكن اللقطة تؤكد صحة الهدف ودخوله. لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

تعليق الحكم الهولندي على هدف رونالدو

وقال الحكم الهولندي “ماكيلي” في تصريحات صحفية لصحيفة “أبولا” البرتغالية، قائلاً: ” أنه وفقاً لسياسة التي وضعتها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، فكل ما يمكنني قوله. هو أنني اعتذرت لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس. عما حصل في المباراة”

كما وأردف الهولندي،” الطاقم التحكيمي. يعمل دائماً ويتخذ القرارات الجيدة. وعندما تحدث حالات مثل تلك التي حدثت. فإنها لا ترضينا على الإطلاق”.

تفاصيل المباراة بين البرتغال وصربيا

كما وسجل هدفي اللقاء مهاجم المنتخب البرتغالي واللاعب في نادي فريق ليفربول الإنجليزي ” ديوغو جوتا” 24 عاماً. في الدقيقتين ال11 و36.

ونجح المنتخب من العودة إلى المباراة والسيطرة مع نهاية الشوط الأول ومجريات الشوط الثاني، وتقليص الفارق مع منافسه البرتغال.

ليأتي الهدف الأول للمنتخب في اللقاء في الدقيقة ال 46 عن المهاجم الصربي اللاعب في نادي فولهام الإنجليزي ” ألكساندر ميتروفيتش” 26 عاماً.

فيما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال60 من اللقاء عن طريق لاعب الوسط الصربي ” فيليب كوستيتش”. لينتهي اللقاء بالتعادل بين المنتخبين.

طرد لاعب المنتخب الصربي

كما وشهد اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت البديل طرد مدافع المنتخب الصربي ” نيكولا ميلينكوفيتش” 23 عاماً. بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب منافسه البرتغالي. ليشير حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه. ليغادر بذلك أرضية الملعب.

وتشهد هذه الأيام منافسات تصفيات كأس العالم 2022م، الذي تستضيفه دولة قطر. وسط استعداد كبير داخل ملاعبها العملاقة التي تجهزت لاستضافة تلك المنافسات العام المقبل. في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في أرجاء دول العالم.

أرقام رونالدو مع منتخب البرتغال

كما ولعب الدون رونالدو مع منتخب بلاده 171 مباراة، سجل من خلالها 102 هدفاً خلال في شباك منتخبات الفرق المنافسة لمنتخب البرتغال. وصنع خلال مسيرته الاحترافية ومشاركته الدولية 41 هدفاً. باتجاه شباك المرمى.

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين الذين سجلوا خلال مشاركته مع منتخب بلاده برصيده من الأهداف. كما ويأتي وصيف في الترتيب اللاعب بوشكاش برصيد 84 هدفاً. مع منتخب بلاده المجر.

محطم الأرقام القياسية رونالدو 

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

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