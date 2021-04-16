العقوبة القاسية للحكم الذي أثار غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه الشرعي

كشفت تقارير صحفية هولندية. بأن حكم الراية الهولندي “ماريو ديكس”، الذي لم يحتسب الهدف الشرعي لمنتخب البرتغال أمام صربيا في الدقيقة القاتلة من نهاية المباراة.

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم “مونديال قطر” 2022م. سيتعرض لعقوبة قاسية.

التعادل يسيطر على أحداث مباراة صربيا والبرتغال رونالدو يسجل هدفاً ولكن حكم المباراة لم يحتسب الهدف.🤦‍♂️ لا توجد تقنية الفيديو في اللقاء. رونالدو اعترض بعد تجاوز الكرة للخط! 😳 كريستيانو رونالدو ملعب المباراة غاضباً، ويقوم بإلقاء شارة القيادة أرضاً! 🥺pic.twitter.com/ty7IUWp0Dt — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 27, 2021

الاتحاد الهولندي وهدف رونالدو

كما وأكد مصدر في الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن الحكم “ديكس” لن يشارك في إدارة تحكيم مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يوريو”2021، والتي ستجرى الصيف المقبل.

🚨🚨🚨🚨🚨 الحكم الهولندي داني ماكيلي يعتذر من كريستيانو رونالدو بعدم إحتساب الهدف . . pic.twitter.com/HUX5hV4WpT — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) March 29, 2021

وأردف المصدر في التقارير الصحفية التي نشرت الخبر، ” من المتوقع أن يدخل الحكم الهولندي يان دي فرايس بدلًا في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي.

تصفيات كأس العالم

وجاء القرار الاستغناء عن الحكم الهولندي “ديكس”. بعد الكارثة التحكمية التي وقع فيها الحكم، بإلغاء هدف قائد فريق البرتغال كريستيانو رونالدو في شباك منتخب صربيا وحرمان المنتخب من نقطتين ثمينتين في المباراة.

حرمان الحكم الهولندي ماريو ديكس صاحب أزمة "هدف رونالدو" من المشاركة بكأس الأمم الأوروبية https://t.co/mw5TZFetpp pic.twitter.com/cAtgoOh7di — إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2021

من أجل التربع على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة على تصفيات الأوروبية المؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

غضب رونالدو والخروج من الملعب

وقد أثار إلغاء الهدف الصحيح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. قائد منتخب بلاده. غضبه، حيث خرج من الملعب وهو يلوح بكلتا يديه نتيجة القرار التحكيمي الخاطئ في المباراة. وإلقاء إشارة القيادة داخل أرضية الملعب.

وغادر رونالدو "36 عاماً" الملعب غاضباً يوم السبت الماضي قبل صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2 pic.twitter.com/CPPEnQQdQB — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) April 1, 2021

رونالدو والبطاقة الصفراء

كما وتوجه اللاعب البرتغالي رونالدو إلى الحكم المساعد داخل أرضية الملعب قائلاً له: الكرة دخلت وواضحة جداً جداً”. ليرد حكم الساحة الذي ألغاه وإشارة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب لاعتراضه على القرار التحكيمي. لكن اللقطة تؤكد صحة الهدف ودخوله. لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

تعليق الحكم الهولندي على هدف رونالدو

وقال الحكم الهولندي “ماكيلي” في تصريحات صحفية لصحيفة “أبولا” البرتغالية، قائلاً: ” أنه وفقاً لسياسة التي وضعتها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، فكل ما يمكنني قوله. هو أنني اعتذرت لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس. عما حصل في المباراة”

غادر كريستيانو رونالدو الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل لمباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2. pic.twitter.com/RYNnaVNaTW — مجلة الرَّجل (@ArrajolM) March 28, 2021

كما وأردف الهولندي،” الطاقم التحكيمي. يعمل دائماً ويتخذ القرارات الجيدة. وعندما تحدث حالات مثل تلك التي حدثت. فإنها لا ترضينا على الإطلاق”.

تفاصيل المباراة بين البرتغال وصربيا

كما وسجل هدفي اللقاء مهاجم المنتخب البرتغالي واللاعب في نادي فريق ليفربول الإنجليزي ” ديوغو جوتا” 24 عاماً. في الدقيقتين ال11 و36.

ونجح المنتخب من العودة إلى المباراة والسيطرة مع نهاية الشوط الأول ومجريات الشوط الثاني، وتقليص الفارق مع منافسه البرتغال.

– الحكم الهولندي ماكيلي الذي قاد مباراة صربيا والبرتغال قدم اعتذاره لكريستيانو #رونالدو والمدرب سانتوس لعدم احتسابه الهدف الصحيح للدون🙆🏻‍♂️

– #سانتوس مدرب البرتغال أكد أن الثقة لازالت مستمرة بكريستيانو وسيبقى هو القائد✅ برافو للحكم 😇

وهانت عليك شوي يادون 😌 pic.twitter.com/17zySH31pp — حُمود البراهيم (@hamuod87) March 29, 2021

ليأتي الهدف الأول للمنتخب في اللقاء في الدقيقة ال 46 عن المهاجم الصربي اللاعب في نادي فولهام الإنجليزي ” ألكساندر ميتروفيتش” 26 عاماً.

فيما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال60 من اللقاء عن طريق لاعب الوسط الصربي ” فيليب كوستيتش”. لينتهي اللقاء بالتعادل بين المنتخبين.

طرد لاعب المنتخب الصربي

كما وشهد اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت البديل طرد مدافع المنتخب الصربي ” نيكولا ميلينكوفيتش” 23 عاماً. بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب منافسه البرتغالي. ليشير حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه. ليغادر بذلك أرضية الملعب.

وتشهد هذه الأيام منافسات تصفيات كأس العالم 2022م، الذي تستضيفه دولة قطر. وسط استعداد كبير داخل ملاعبها العملاقة التي تجهزت لاستضافة تلك المنافسات العام المقبل. في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في أرجاء دول العالم.

أرقام رونالدو مع منتخب البرتغال

كما ولعب الدون رونالدو مع منتخب بلاده 171 مباراة، سجل من خلالها 102 هدفاً خلال في شباك منتخبات الفرق المنافسة لمنتخب البرتغال. وصنع خلال مسيرته الاحترافية ومشاركته الدولية 41 هدفاً. باتجاه شباك المرمى.

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين الذين سجلوا خلال مشاركته مع منتخب بلاده برصيده من الأهداف. كما ويأتي وصيف في الترتيب اللاعب بوشكاش برصيد 84 هدفاً. مع منتخب بلاده المجر.

محطم الأرقام القياسية رونالدو

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

الحكم الهولندي "داني ماكيلي" قدم اعتذاره لمدرب #البرتغال وباقي اعضاء الفريق على عدم احتساب هدف كريستيانو #رونالدو. pic.twitter.com/Vt0qmE0zlP — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) March 30, 2021

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

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