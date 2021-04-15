هيفاء وهبي تثير الجدل بفيديوهاتها الساخرة ولهذا انهارت وسقطت على الأرض!

لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار إليها مؤخراً بفيديوهاتها عبر تطبيق “تيك توك”، وأثارت الجدل بأحدث ظهور.

هيفاء وهبي تقلد شيماء سيف

وقامت هيفاء وهبي بالفيديو الجديد الذي نشرته صديقته عهود عبر “تيك توك”، وتداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد أحد مشاهد الفنانة المصرية شيماء سيف من فيلم “أرموطي في أرض النار” الذي شاركت فيه الأخيرة مع الفنانة بدرية طلبة والفنانين أحمد آدم وعلاء مرسي.

هيفاء وهبي عبر حساب صديقتها عهود في التيك توك pic.twitter.com/lbo7EUdm4I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 13, 2021

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول مشهد هيفاء وهبي، فمنهم من رأى أنها طريفة وعفوية، ومنهم من رأى أنها متصنعة وليست مضحكة.

هيفاء وهبي ترقص مع أصدقائها

وسبق أن ظهرت هيفاء وهبي بوزن زائد جداً عبر “تيك توك” أيضاً بفيديو وهي ترقص مع أصدقائها، وتبين أنهم استخدموا خاصية وفلتر يظهرهم بهذا الوزن والشكل.

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كما ظهرت هيفاء وهبي في فيديو آخر برفقة صديقتها عهد في مشهد تمثيلي حيث وضعت كلٌ منهما الفولارد على رأسيها وكأنه حجاب، وأعلنت عهد توبتها الى الله لتردّ عليها هيفاء “اللهم صلّي على النبي”، وكان هذا الظهور الأول لها عبر “تيك توك”.

هيفاء وهبي وصديقتها.. توبنا إلى الله.. "اللهم صل على النبي" pic.twitter.com/Nt2A9kdmLo — زقرتي نيوز (@z8rty_news_q8) March 23, 2021

وفي سياق آخر، وقعت هيفاء وهبي ضحيّة برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يشارك فيه غادة عادل ، كريم فهمي، محمد الشرنوبي مصطفى قمر ونور اللبنانية .

انهيار هيفاء وهبي

وأصيبت هيفاء بحالة انهيار شديدة بعد الحادث المفتعل الذي وقع خلال الحلقة، حيث تم إيهامها بالمشاركة في إعلان للسيارات ودخلت سباقًا مع كل من الفنان كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.

ويدعي فهمي والشرنوبي وقوع حادث خطير لهما ويخرج كريم فهمي من السيارة والنيران مشتعلة فيه ليقوم فريق الإنقاذ بإطفائه، لتنهار هيفاء وهبي وتسقط على الأرض.

غادة عادل عن هيفاء وهبي: متهورة يا جماعة وأنا جبانة.. مغاديش نعاود نركب معاها#MBC5#خمس_نجوم#رمضان_يجمعنا

تابعوا الحلقة كاملة على شاهدhttps://t.co/ZmFEPFFSuh pic.twitter.com/Og85RA0NPk — MBC5 (@MBC5TV) April 13, 2021

وتتهم غادة عادل، هيفاء وهبي بأنها السبب في وفاة كريم فهمي، وتنصحها بإحضار محامٍ جيد لها، وتقوم هيفاء وهبي بالاعتداء على صاحب شركة الإعلان المزعوم والذي استفزها بقوله إن كريم فهمي مات.

انهيار وبكاء هيفاء وهبي بعد ما عرفت أن كريم فهمي لسه عايش#MBC5#خمس_نجوم#رمضان_يجمعنا

تابعوا الحلقة كاملة على شاهدhttps://t.co/zoiyvc5NSA pic.twitter.com/io2ibQ9ubu — MBC5 (@MBC5TV) April 13, 2021

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صوراً من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها في انستغرام، بدت فيها بفستان جريء وقصير، باللون الأسود.

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وظهرت هيفاء بالصور وهي تحمل وردة بيدها، فيما بيّنت الصور “تاتو” على شكل وردة على قدمها اليمنى، وعلقت بعبارة إنجليزية: “One rose is enough for the dawn”، بمعنى “وردة واحدة لا تكفي للفجر”.

فستان فاضح في عيد ميلادها الـ49

وقبل أيام، أثارت الفنانة اللبنانیة هيفاء الجدل بالفستان الذي ارتدته في عید ميلادها الـ49 الذي یصادف العاشر من مارس/آذار الجاري .

وظهرت هيفاء وهبي بفستان وصفه المعلقون بالفاضح حيث بدا قصيرا وكشف عن ساقيها، بينما اخذت ترقص حينما فاجأها طاقم أحد أعمالھا الجدیدة بحفل بالمناسبة .

هدية “غير متوقعة”

كما فاجأت علياء يموت، أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بهدية غير متوقعة بمناسبة عيد ميلادها الـ49.

وشاركت هيفاء قبل ايام مقطع فيديو يستعرض هدية غير متوقعة من أختها علياء يموت بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت الهدية عبارة عن “لوحة مرسوم عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها”.

وعبرت هيفاء عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة الجنح في مصر حكماً ضد مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، ينص على حبسه خمس سنوات. وذلك بتهمة تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محامي الفنانة اللبنانية، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري. من هيفاء فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح محامي هيفاء أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من الفنانة. ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه.

وأمرت النيابة العامة حبس مدير محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

“الحرباية” البداية

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع محمد وزيري، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة. النيابة العامة في الدعوى.

كذلك استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأقوال هيفاء ، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، وقالت إنها قابلته. في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، وذلك خلال تصويرها مسلسل “الحرباية”.

وأكدت هيفاء وهبي في أقوالها أنها كانت تحرر لمحمد وزيري توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود. واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

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