الموت يفجع الملك سلمان.. من هي والدة الأمير مشاري بن منصور ولماذا لم يذكر الديوان اسمها؟

فجع الموت اليوم، الخميس، بثالث أيام رمضان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

ودون ذكر سبب الوفاة قال الديوان الملكي، في بيان له:”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير مشاري بن منصور، وسيصلى. عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس”.

#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود. https://t.co/6refbMTh1Y#واس pic.twitter.com/gGKSlmBR6F — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 15, 2021

وتابع البيان: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته”.

من هي والدة الأمير مشاري بن منصور؟

ولا يعرف سبب عدم ذكر بيان الديوان الملكي السعودي لاسم والدة الأمير مشاري، وزوجة الأمير الراحل منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

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ولكن وفق نتائج بحث غير دقيقة فإن زوجة الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ووالدة الأمير مشاري هي الأميرة نورة بنت عبد العزيز بن سعود.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

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