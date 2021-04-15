“أطالب بإعدام فضل شاكر”.. مايا دياب ممنوعة من دخول أمريكا طوال حياتها؟!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب لأول مرة، أنها ممنوعة من دخول أمريكا طوال حياتها بعد إدراج اسمها على لائحة الإرهاب.

“لا أستطيع دخول أمريكا طول حياتي”

وقالت مايا دياب أثناء استضافتها ببرنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة “المحور”. “فشلت في الحصول على تأشيرة زيارة لأمريكا من السفارة أكثر من مرة”.

وتابعت مايا دياب: “حاولت كثيراً إلى أن حصلت على ميعاد مع السفيرة الأمريكية وحينها تم إبلاغي بأنني متهمة. بالإرهاب ولا أستطيع دخول أمريكا طوال حياتي”.

وأكدت مايا دياب أنها لا تعرف حتى الآن سبب إدراج اسمها في لائحة الإرهاب، ومن يقف وراء ذلك.

وأضافت: “أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأمريكية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب”.

غيرة إيمي سمير غانم من مايا

وتحدثت مايا دياب عن حقيقة وجود أزمة بينها وبين الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بسبب الغيرة على حسن الرداد، بعدما قدمت له مايا أغنية خاصة.

وقالت مايا دياب مازحة: “لماذا تغضب مني؟ أحببت أن أغني لحسن، وإيمي لا تغار، ولو أنا غنيت لزوجك ستذبحيني؟ اذبحيه هو”.

وتابعت: “أنا لم أفعل شيئاً خاطئاً، وأنا أحب إيمي جداً، وهي تعرفني جيداً، وحسن الرداد حبيب قلبي”.

“ردوا الخيانة بخيانة”

وصدمت مايا دياب، بسمة وهبة بتصريحها حول الرجال حين قالت: “معظم الرجال في وطننا العربي خائنين، والمخلصين لزوجاتهم يعدوا على أصابع اليدين والمخلصين قليلين ولم أقابلهم بعد”.

وتابعت: “أحب أن أرد الخيانة بخيانة، ولكن أصعب شيء في الدنيا أن ترخص السيدة نفسها وساعتها ستشعر بالضيق، ولكن الرجل الخائن يجب التعامل معه بطريقة رد الخيانة بالخيانة”.

واستطردت: “لو اكتشفت السيدة أن زوجها خانها، فلترسل له فيديو أنها هي أيضاً تخونه أو أحبت شخصاً آخر، ساعتها سيصاب بسكتة قلبية لأنه لا يقبل ذلك على زوجته”.

مايا دياب تطالب بإعدام فضل شاكر

وشنت مايا دياب، هجومًا حادًا على مواطنها الفنان فضل شاكر، وقالت: ” فضل شاكر انحرف وذهب لطريق مغاير للطبيعة والبشر، والتواجد على الأرض، وذهب في طريق خاطئ ومذل وبشع، وقاتل، فضل شاكر قاتل”.

وتابعت مايا: “فضل شاكر كان يضرب به المثل في إحساسه، ولو كنت مكان القاضي لحكمت عليه بالإعدام لو كان في لبنان حكم إعدام”.

وواصلت مايا دياب هجومها على فضل شاكر: “فضل شاكر لم يقتل أحد من أهلي وأقاربي، ولكن إذا كانت الاتهامات ضد فضل شاكر حقيقية، بتالي لن يكون لدي حق المسامحة لأنه أضر بناس كثيرة، فضل اليوم لا شيء، وأعتقد أنه نادم اليوم، لكنه انتهى ولا ينفعه الندم”.

لن أختار هيفاء وهبي

ورفضت مايا دياب، الغناء لهيفاء وهبي، مؤكدة أنها لا تغار منها، وقالت:”أنا ضد المقارنة بهيفاء وهبي، ولن أختار الغناء لهيفاء”.

ورداً على سؤال “هل مايا دياب نمبر وان بين المطربات العرب؟”، قالت: “لست نمبر وان، ولكنني في الصف الأول بين المطربات العرب، والشهرة سلالم نصعدها، بخطوات صعبة، ياريت الناس يشوفوني نمبر وان”.

وعن أكتر شهوة تخاف منها ما بين النقود والشهرة، قالت مايا دياب: “أخشى استخدام الفلوس والشهرة والسلطة، لكن أرى الجمال بالنسبة لي نعمة وأرى أن النجم يخلق نجم، ولكن الشهرة ليست أمر هين، أما السلطة فهي نتيجة النقود والشهرة، وأخاف عدم قدرتي على استخدام السلطة والشهرة والفلوس، وأقوي شيء عدم استخدامهم، أما الطمع فهو التعدي على ما لدى الآخرين”.

وعن الغرور، قالت مايا دياب: “أنا أبعد شخص عن الغرور، ولكن ربما شكلي يعطي النظرة للناس أنني مغرورة”.

“العرافة”

وكانت بسمة وهبة قد كشفت صورة من كواليس برنامجها الرمضاني “العرافة”، حيث ظهرت في الصورة مرتدية يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج.

وكتبت بسمة وهبة عليها: “انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور”.

الجدير بالذكر أن برنامج “العرافة” امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم.

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